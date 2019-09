L'AS Rome s'active durant cette fin de mercato. Le club romain a officialisé coup sur coup ce lundi les prêts de l'Arménien Henrikh Mkhitaryan et du Croate Nikola Kalinic. Prêtés respectivement par Arsenal et l'Atlético Madrid, les deux joueurs renforceront le secteur offensif de l'AS Rome jusqu'à la fin de la saison, a annoncé lundi le club italien.

A 30 ans, Mkhitaryan a déjà évolué au Shakhtar Donetsk, au Borussia Dortmund et à Manchester United avant de rejoindre Arsenal il y a un an et demi. Il a été prêté à la Roma contre trois millions d'euros.

Par ailleurs, la Roma a fait savoir que le prêt de Kalinic était lui aussi payant (deux millions d'euros) et qu'il s'accompagnait d'une option d'achat de neuf millions d'euros. Agé de 31 ans, le Croate sort d'une saison très discrète à l'Atlético, où il n'a marqué que deux buts en 20 matches. Avant l'Atlético, il avait déjà évolué trois saisons en Italie, deux saisons à la Fiorentina et une saison à l'AC Milan. A Rome, il sera le remplaçant d'Edin Dzeko.