Icardi finalement parti pour rester

Selon sa femme et agent, Wanda Nara, Mauro Icardi va rester à l'Inter. "Il a refusé toutes les offres transmises, a-t-elle assuré dans l'émission Tiki Taka dimanche alors que le nom de l'international argentin a été évoqué à la Juve, à Naples ou au PSG cet été. La Juve n’a pas parlé avec lui mais avec moi. Mais je ne peux pas lui mettre le pistolet sur la tempe. Il veut rester. On dit que plus personne ne veut de lui à l’Inter, mais peut-être que Mauro a parlé à quelqu’un et ce quelqu’un lui a dit de rester. Peut-être une personne qui dirige le club... Il veut jouer à l’Inter."

Notre avis : Icardi et son agent aiment jouer avec les nerfs des dirigeants, pas certain qu'ils y gagnent au final.

Le PSG réclame Vinicius pour céder Neymar

La presse espagnole continue d'alimenter le feuilleton Neymar. Selon AS, le PSG a posé ses conditions pour céder Neymar au Real Madrid. En plus d'une belle somme d'argent, le club parisien réclamerait Vinicius Jr. Le directeur sportif Leonardo serait fan du jeune Brésilien. Cependant, les Merengues ne comptent pas lâcher leur pépite et l'ont déjà fait savoir à trois reprises.

Notre avis : Encore une rumeur qui ne prend pas en compte l'avis du joueur madrilène.

De Gea joue la montre, le PSG intéressé ?

Selon le Daily Mail, David De Gea ne serait pas pressé de parapher la prolongation de contrat proposée par Manchester United. Même si celle-ci pourrait lui assurer plus de 385.000 euros par semaine. Alors que son bail expire dans un an, le portier espagnol pourrait patienter jusqu'en janvier pour étudier d'éventuelles offres. Le PSG serait intéressé.

Notre avis : Même s'il est en position de force, De Gea devrait finir par prolonger à Manchester United.

Nsoki plait à la Juve

Nice va avoir de la concurrence pour Stanley Nsoki. Selon L'Equipe, le latéral du PSG est sur les tablettes de la Juventus Turin. Le club turinois serait même disposé à faire une offre. Seul hic : le champion d'Italie attend des précisions sur les représentants du joueur, qui doivent changer le 2 septembre.

Notre avis : Pour une progression sereine, le joueur de 20 devrait plutôt choisir la Côte d'Azur.

Tottenham craint de perdre Eriksen

D'après le Daily Star, Tottenham a peur de perdre Christian Eriksen avant la fin du mercato. Le Danois, dont le contrat se termine en juin 2020, est notamment suivi par le Real Madrid et le FC Barcelone. Et à moins un an de la fin de son contrat, les Spurs ont peur de ne pas pouvoir refuser une offre conséquente dans les prochains jours.

Notre avis : Les Spurs ne sont effectivement pas à l'abri d'une surprise mais récupèreront une somme intéressante.

L'OM refuse de brader Luiz Gustavo

Désireux de ne pas prolonger son contrat à l’Olympique de Marseille, le taulier du milieu de terrain olympien est sur le départ. Si un accord contractuel a été trouvé avec le club turc de Fenerbahçe, l’OM ne serait pas enclin à laisser partir le Brésilien pour une somme inférieure à laquelle le club phocéen se l’est offert, à savoir entre 8 et 10 millions d’euros avance L’Equipe ce lundi. Pour rappel, Fenerbahçe a proposé une première offre de 3 millions d’euros plus un million d’euros en bonus. Les discussions entre les deux clubs vont se poursuivre cette semaine assure le quotidien.

Notre avis : L'OM défend logiquement ses intérêts et a besoin de fonds pour trouver un remplaçant.

Llorente sur les tablettes de Naples

A la recherche d’un avant-centre, si le Napoli a songé à Mauro Icardi, le club napolitain penserait à une autre piste compte tenu de la complexité du dossier. Ainsi, selon Sky Italia, le président De Laurentiis songerait à recruter Fernando Llorente, libre de tout contrat. L’ancien attaquant de Tottenham serait prêt à accepter l’offre selon le média italien. Une réponse est attendue d’ici le milieu de la semaine.

Notre avis : Le Napoli revoit ses ambitions à la baisse.



James Rodriguez n'envisage pas de quitter le Real Madrid

825 jours après son dernier match au Bernabéu, l'international colombien a revêtu le maillot merengue à l'occasion du match nul (1-1) du Real Madrid face à Valladolid. Considéré par Zidane pour évoluer au sein de la rotation et touché par l'accueil reçu du stade, James Rodriguez serait décidé à rester au Real Madrid alors que son nom était souvent évoqué pour un départ cet été, notamment au Napoli ou à l'Atlético de Madrid. Selon le quotidien AS, le milieu offensif serait déterminé à se montrer sous son meilleur jour même s'il s'est également blessé à un mollet.

Notre avis : Encore une désillusion pour Naples cet été.

Claude-Maurice n'attend plus que le rachat officiel de Nice

Alexis Claude-Maurice serait proche de signer en faveur de l'OGC Nice. En effet, selon les informations de Ouest-France, le Gym et Lorient seraient très proches de parvenir à un accord pour le transfert de l'attaquant de 21 ans. Une transaction comprise entre 13 et 15 millions d'euros qui pourrait être officialisée après le rachat de l'OGC Nice par le milliardaire anglais Jim Ratcliffe.

Notre avis : Un joli en coup en vue pour le Gym mais le temps presse désormais.

Rodrigo à un pas de l'Atlético

Le transfert de l'attaquant Rodrigo Moreno de Valence vers l'Atlético de Madrid ne serait plus qu'une question d'heures. Selon AS, il pourrait même être réglé dans les prochaines 48 heures. Cette arrivée se ferait au détriment du départ d'Angel Correa vers l'AC Milan, une transaction qui serait également en bonne voie selon le quotidien madrilène.

Notre avis : L'attaque des Colchoneros risque d'avoir très belle allure.

Fenerbahçe, Ben Arfa après Rami ?

Le club stambouliote pourrait bien réunir deux anciens internationaux français. Fenerbahçe doit officialiser le recrutement d'Adil Rami dans les prochaines heures et cherche désormais à faire venir Hatem Ben Arfa selon La Gazzetta dello Sport. L'ancien Rennais s'est, en tout cas, vu proposer un contrat de trois ans avec un salaire annuel de 2,5 millions d'euros plus bonus.

Notre avis : Ben Arfa n'ayant toujours pas choisi son nouveau club, Fenerbahçe a toutes ses chances.

Printant attend Cabaye

Le retour en Ligue 1 de l'ancien international français n'est plus qu'une questions d'heures. Comme annoncé par L'Equipe, Saint-Etienne devrait prochainement enregistrer l'arrivée de Yohan Cabaye, 33 ans. "On attend Yohan Cabaye, a confirmé le coach stéphanois Ghislain Printant en conférence de presse ce lundi. Il faisait partie des joueurs ciblés. J’avais dit qu’on saisirait la moindre opportunité se présentant. Il va apporter son expérience dans un secteur de jeu que l’on souhaitait étoffer. On va laisser du temps à Yohan, s’il est là, pendant la trêve internationale".

Notre avis : Un joli coup pour les Verts même si la forme actuelle de Cabaye pose question après six mois sans jouer.

Dost signe à l'Eintracht Francfort

C'était attendu, c'est désormais officiel. L'Eintracht Francfort enregistre l'arrivée de Bas Dost en provenance du Sporting CP contre une indemnité estimée à 7 millions d'euros. L'avant-centre néerlandais de 30 ans et 1,96m s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club allemand qui a laissé partir Sébastien Haller et Luka Jovic cet été.

Notre avis : Un joueur très efficace et peu coûteux qui aurait pu faire du bien à quelques clubs français. Reste à savoir s'il pourra jouer dès jeudi contre Strasbourg en barrage retour de la Ligue Europa.

Calabresi prêté à Amiens

Un Italien chez les Picards. Le SC Amiens a annoncé l'arrivée d'Arturo Calabresi en provenance de Bologne. Le défenseur central de 23 ans est prêté une saison avec option d'achat par les Rossoblù. Le joueur formé à l'AS Rome a disputé 18 matches de Serie A pour 1 but contre le Torino la saison dernière.

Notre avis : Un joueur qu'on a hâte de voir évoluer en Ligue 1.

Lucas Lima souhaite quitter Nantes

Le Brésilien part au bras de fer avec le FC Nantes et sèche l'entraînement. Désireux de rejoindre le club saoudien d’Al Ahli, le joueur n'a pas participé à l'entraînement des Canaris ce lundi selon Ouest-France. Les Nantais ont reçu une offre 5 millions d'euros pour leur arrière gauche sous contrat jusqu’en 2022 mais réclament davantage.

Notre avis : Lucas Lima disposait d'un bon sortie au début de l'été mais l'offre saoudienne est arrivée tardivement et Nantes a récemment changé d'entraîneur.

Laborde prolonge à Montpellier

Le club héraultais a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant Gaëtan Laborde arrivé l'été dernier en provenance de Bordeaux. Même si Montpellier n'a pas officialisé la durée du nouveau bail, l'avant-centre de 25 ans, auteur de 11 buts en Ligue 1 la saison dernière, s'est engagé pour une saison supplémentaire soit jusqu'en 2023.