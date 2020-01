La Juventus fonce sur Icardi

Auteur d'un excellent début de saison avec le PSG (14 buts en 18 matches, toutes compétitions confondues), Mauro Icardi ne manque pas de courtisans. L'Argentin, prêté par l'Inter chez le champion de France avec option d'achat (environ 70 millions d'euros), est fortement sollicité par la Juventus Turin. Selon Calcio Mercato, la Vieille Dame souhaiterait coiffer au poteau le club parisien en engageant Mauro Icardi cet été. Le directeur sportif des Turinois, Fabio Paratici, se montrerait même positif sur ce dossier.

Notre avis : Au PSG d'avoir de bien meilleurs arguments.

Icardi, Neymar - PSG-Amiens - Ligue 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Deux poids lourds anglais sur Cavani

D'après L'Equipe, Manchester United et Chelsea sont sur les rangs pour accueillir Edinson Cavani. Les deux grands clubs anglais ne seraient pas contre l'accueillir gratuitement, en sachant que l'avant-centre parisien est en fin de contrat en juin prochain.

Notre avis : Toutes ces rumeurs ne veulent donc pas forcément dire que Cavani partira cet hiver.

Edinson CavaniGetty Images

Rico veut rester au PSG

A l'issue de la rencontre contre Linas-Montlhéry (6-0), ce dimanche dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, Sergio Rico s'est exprimé à propos de son avenir. La doublure de Keylor Navas, actuellement prêtée par le FC Séville, souhaite rester au sein du club de la capitale.

Notre avis : Pas sûr que cela le fasse jouer plus souvent.

Sergio Rico (PSG)Getty Images

Les négociations se poursuivent pour Paqueta

Selon Sky Sport Italia, les négociations se poursuivent entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan, à propos de Lucas Paqueta. Pour le moment, le club de la capitale ne satisferait pas au prix demandé par le club italien.

Notre avis : A voir, surtout le PSG n'envisage pas de départs dans ce secteur de jeu…

Garcia fixe la priorité de recrutement

Présent en conférence de presse ce lundi, Rudi Garcia a confié que la priorité de recrutement, cet hiver, pour l'Olympique Lyonnais reste en attaque : "La priorité c'est de prendre un joueur offensif car on a deux joueurs qui ne reviendront pas. Je fais confiance à Florian Maurice et Juninho. Si une bonne opportunité se présente pour améliorer l'équipe c'est bien."

Notre avis : A Lyon de ne pas se tromper pour redresser la barre dans cette seconde partie de saison.

Rudi GarciaGetty Images

Lemar en prêt à Tottenham ?

Selon The Independent, Tottenham veut se faire prêter Thomas Lemar, l'ailier de l'Atlético de Madrid. Les Spurs proposeraient six millions d'euros plus une option d'achat de 60 millions d'euros. Arsenal serait également sur le coup.

Notre avis : Ce serait un sacré coup pour les Spurs.

Et si le Real Madrid incluait un joueur pour arracher Pogba ?

Dans son édition du jour, The Sun indique que le Real Madrid ne désespère pas d'engager Paul Pogba cet été. Alors que Manchester United laissera partir le champion du monde français pour au moins 100 millions d'euros afin de retomber sur ses pieds, l'idée d'inclure un joueur aurait aussi fait son chemin dans l'esprit des dirigeants madrilènes, d'après The Sun. Les noms de Gareth Bale, Toni Kroos ou Isco ont notamment été évoqués.

Notre avis : Chaque jour, de nouveaux noms circulent dans la presse et Pogba est toujours à Manchester United…

Chelsea veut recruter avant de laisser partir Giroud

Après le match de Cup dimanche face à Nottingham Forest, Frank Lampard s'est de nouveau exprimé sur la situation d'Olivier Giroud en conférence de presse. "J'ai parlé avec Olivier, et tout est clair. Si les conditions sont satisfaisantes pour lui, pour nous, pour le club, on pourra envisager son départ. Mais seulement si son poste est couvert par l'arrivée d'un autre joueur", a déclaré le technicien des Blues, repris par The Sun. En manque de temps de jeu, Olivier Giroud cherche à partir de Chelsea pour espérer participer à l'Euro 2020 avec les Bleus.

Notre avis : Pas forcément une bonne nouvelle pour Giroud si sa situation ne se décante pas rapidement.

La Juventus tient à Rabiot

En s'adressant à Sky, Fabio Paratici a évoqué le cas Adrien Rabiot : "Il est arrivé après huit mois d'inactivité. Il est normal que même juste physiquement, il a dû s'adapter. Quand il a joué, il a toujours fait des courses intéressantes, avant la Super Coupe, il a joué en continu et bien." Tuttosport croit savoir que la Juventus Turin a rejeté une offre d'Everton de 30 millions d'euros pour le Français.

Notre avis : Le discours ne sera pas forcément le même cet été, si les performances de Rabiot restent sensiblement les mêmes.

Adrien RabiotGetty Images

L'Inter Milan sur Kurzawa

Selon Tuttomercatoweb, l'Inter Milan, qui n'aurait pas lâché le dossier Arturo Vidal, se cherche également un latéral gauche. Le club lombard se tournerait pour cela vers la piste menant à Layvin Kurzawa, actuel défenseur du Paris Saint-Germain.

Notre avis : Kurzawa n'y perdrait clairement pas au change.

Layvin Kurzawa avec le PSGGetty Images

Todibo n'est pas suivi que par l'AC Milan

D'après Mundo Deportivo, il n'y a pas encore d'accord entre le FC Barcelone et l'AC Milan à propos de Jean-Clair Todibo. Ce dernier aurait ainsi également l'embarras du choix, avec d'autres clubs intéressés comme le Bayer Leverkusen, Everton, Schalke 04 ou bien encore le Hertha Berlin.

Notre avis : A lui de trouver quel est le club qui lui permettra de lancer enfin sa carrière.

Nzonzi suivi par des clubs anglais

Mundo Deportivo annonce que Steven Nzonzi intéresse Everton ou encore West Ham, qui auraient même entamé des négociations avec le club du joueur. Le milieu de terrain de Galatasaray joue très peu en Turquie, en ce moment.

Notre avis : S'il souhaite avoir encore une infime chance de voir l'Euro, il doit bien réfléchir avant de faire son choix.

Steven NzonziGetty Images

Neuer rassure sur son avenir

Bild rapporte le fait qu'en conférence de presse, le gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer, a clairement indiqué que le transfert d'Alexander Nübel n'aura pas d'impact sur son avenir et ses discussions sur un nouveau contrat.