Leonardo évoque l'avenir de Mauro Icardi

Interrogé après le match face à Lorient (0-1), dimanche, en Coupe de France, Leonardo est revenu sur l'avenir de Mauro Icardi, prêté par l'Inter Milan. "On a le temps. L’option est écrite, elle existe. On a le bon timing, on a beaucoup de choses à faire. Même si le mercato est ouvert, il faut rester concentré sur ce que l’on fait", a expliqué le directeur sportif du club de la capitale.

Notre avis : Reste à savoir si le PSG arrivera à convaincre le joueur.

Leonardo parle aussi de Kurzawa

Décidément très bavard dimanche soir en zone mixte, Leonardo a évoqué l'avenir de Layvin Kurzawa, annoncé sur le départ. "On n'a jamais eu de proposition, zéro, par rapport à Kurzawa. Il joue beaucoup de matches, il est là. On n'a pas eu une proposition exacte, c'est aussi un joueur en fin de contrat mais on n'a rien eu. Arsenal n'a jamais appelé, on n'a rien", a expliqué le directeur sportif du PSG à propos du latéral français, pas forcément auteur d'un grand match à Lorient...

Notre avis : Layvin Kurzawa semble donc se diriger vers un départ cet été.

Meunier ne manque pas de courtisans

Le latéral droit du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier, pourrait changer d'air. Le Belge, encore sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, est suivi par la Juventus Turin et l'Inter Milan, selon Le Parisien. En Premier League, Manchester United reste attentif, tandis qu'en Allemagne, le Bayern Munich est également sur le coup, selon Bild.

Notre avis : Difficile de l'imaginer partir dès cet hiver pour autant.

Toko Ekambi à Lyon, ça se précise

Selon L'Equipe, l'attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi, pensionnaire de Villarreal, est à Lyon depuis ce lundi. L'officialisation de son arrivée à l'Olympique Lyonnais ne serait donc plus qu'une question de temps. Tout en confirmant les informations de L'Equipe, RMC Sport a également précisé que l'ancien Angevin a même passé sa visite médicale. L'OL et Villarreal pourraient s'entendre sur la base d'un prêt avec option d'achat à 20 millions d'euros. Présent en conférence de presse ce lundi, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, a notamment évoqué cette possible arrivée : "Il nous faut des joueurs offensifs de qualité et il en fait partie. Si on peut conclure avec un joueur de ce talent, ce serait très bien."

Notre avis : Une arrivée qui ne pourra faire que du bien à une attaque lyonnaise durement touchée par les blessures.

Slimani vers un retour en Angleterre ?

Le départ semble se rapprocher pour Islam Slimani. Selon le Daily Telegraph, l'attaquant de l'AS Monaco pourrait bien retourner du côté de la Premier League, où Tottenham est notamment intéressé par son profil. Une arrivée qui compenserait ainsi la blessure d'Harry Kane, absent au moins jusqu'en avril. Le joueur, qui appartient toujours à Leicester, est en tout cas décidé à partir, selon Monaco Matin.

Notre avis : Une mauvaise nouvelle pour son duo très prolifique avec Ben Yedder, lors de la première partie de saison.

Soumaré ne veut pas quitter le LOSC

Pourtant courtisé par plusieurs grands clubs européens, Boubakary Soumaré n'envisage pas de quitter le LOSC cet hiver. "Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. J'apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des champions. Un départ, ce n'est pas à l'ordre du jour (...) Je veux faire une saison pleine, oui (...) Ce n'est pas l'heure de partir. Je ne veux pas partir en ayant des regrets", a confié celui qui est notamment courtisé par Tottenham, le Real Madrid ou encore le Napoli.

Notre avis : Un choix qui fera grand bien à son club actuel.

Un jeune Niçois courtisé

Pedro Brazao, petite pépite du football portugais, serait sur les tablettes de nombreux grands clubs européens. Liverpool, le PSG, le Bayern Munich ou encore le Sporting Portugal auraient déjà montré de l'intérêt à son égard. Selon le Daily Mail, les Reds seraient les mieux placés.

Notre avis : Nice aurait tout intérêt à protéger au maximum son jeune talent.

Liverpool bloque Shaqiri

Selon Sky Sport Italia, Liverpool ne serait pas disposé à laisser partir ce mois-ci son ailier Xherdan Shaqiri. L'international suisse était pourtant annoncé, en prêt, avec de plus en plus d'insistance à l'AS Rome. Le club de la capitale aurait une alternative, en la personne de l'ailier de l'AC Milan Suso, mais les Rossoneri veulent vendre, et non prêter.

Notre avis : Pas forcément une bonne nouvelle pour le principal intéressé, qui ne joue pas beaucoup avec son club.

Xherdan ShaqiriGetty Images

Eriksen, une question de temps

Pour les médias italiens, ce n'est plus qu'une question de temps. Sauf énorme surprise, Christian Eriksen sera très bientôt un nouveau joueur de l'Inter Milan. L'agent du joueur, actuellement à Londres, attendrait un signe de Tottenham, désormais prêt à laisser partir son milieu de terrain dès cet hiver. Entre le club lombard et l'international danois, l'accord est total. Il ne manque donc plus "que" l'entente entre les clubs. L'Inter propose un peu plus de 15 millions d'euros, Tottenham réclame aux alentours de 20 millions.

Notre avis : Un feuilleton qui semble pouvoir se terminer avant le dernier jour de ce mercato hivernal.

Manchester United veut un attaquant

Selon la presse locale, la blessure de Marcus Rashford pourrait contraindre le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer à revoir ses plans. Durant ce mercato hivernal, les Red Devils devraient partir en quête d'un nouvel attaquant. C'est en tout cas le souhait du technicien norvégien.

Notre avis : Pas sûr que Manchester United ne rencontre pas les mêmes difficultés que cet été pour se renforcer à ce même poste.

Marcus RashfordGetty Images

Van de Beek dément avoir signé un contrat avec le Real Madrid

Ce dimanche, l'Ajax Amsterdam a disposé du Sparta Rotterdam (2-1), dans le cadre de la 19e journée de l'Eredivisie. A l'issue de la rencontre, en zone mixte, Van de Beek, auteur de l'ouverture du score, a nié avoir signé un contrat avec le Real Madrid. Le milieu de terrain ne veut pas non plus choisir entre les Merengue et Manchester United : "Je ne veux pas choisir. Les deux sont de grands clubs."

Notre avis : L'Ajax ne s'en séparera certainement pas cet hiver.

Donny van de Beek of Ajax celebrates the victory during the Dutch Eredivisie match between VVVvVenlo - Ajax at the Seacon Stadium - De Koel on August 17, 2019 in Venlo NetherlandsGetty Images

Direction l'Atlético pour Alcacer ?

Les presses allemande et espagnole croient savoir que Paco Alcacer (26 ans) pourrait bien être l'attaquant que l'Atlético de Madrid recherche. Toutefois, la priorité du club espagnol reste Edinson Cavani, mais le pensionnaire du Borussia Dortmund serait donc un plan B.

Notre avis : Certainement le club qui pourrait lui permettre d'avoir le temps de jeu qu'il recherche.

Paco Alcácer von Borussia DortmundGetty Images

Une offre de l'Atalanta pour un Strasbourgeois ?

Selon RMC Sport, l'Atalanta Bergame aurait formulé une offre de 13 millions d'euros pour le milieu de terrain de Strasbourg Youssouf Fofana. Toutefois, le club italien aurait vu son offre être refusée. A noter que l'AC Milan et le Borussia Mönchengladbach seraient également sur le coup, sans oublier l'AS Monaco.

Notre avis : Strasbourg aurait tout intérêt à conserver l'un de ses meilleurs joueurs, au moins pour la fin de la saison.

Kalinic arrive à Toulouse en prêt (officiel)

La rumeur courrait ce lundi, c'est désormais officiel. Le gardien de but Lovre Kalinic (29 ans) quitte Aston Villa et arrive en prêt à Toulouse, en Ligue 1, jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Pas forcément une bonne nouvelle pour Baptiste Reynet.