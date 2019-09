Le Stade Rennais se renforce à quelques heures de la fin du mercato. Le club breton a officialisé ce lundi les arrivées combinées du milieu de terrain strasbourgeois Jonas Martin, qui a paraphé un contrat de trois ans, et celle de l'attaquant du Sporting Portugal, Raphinha. Ce dernier va remplacer poste pour poste Ismaïla Sarr, parti cet été à Watford.

Né à Besançon, Jonas Martin (29 ans) a déjà une solide expérience de l'élite, avec 102 matches de Ligue 1 sous le maillot de Montpellier, le club où il s'est révélé, et 62 pour le RC Strasbourg, avec lequel il a remporté la dernière Coupe de la Ligue. Il est aussi passé brièvement au Bétis Séville (2016-17). "Le club remercie Jonas pour ce qu’il a apporté au cours des deux dernières saisons et nous lui souhaitons tous bon vent sous ses nouvelles couleurs bretonnes", a déclaré Marc Keller, le président du Racing au sujet de Jonas Martin (72 matches, 9 buts, 3 passes décisives, toutes compétitions confondues) sur le site du club alsacien.

Raphinha, 22 ans, natif de Porto Alegre, est un autre joli coup du président Olivier Létang en clôture de ce mercato. Il avait débuté chez les professionnels au Vitoria Guimaraes et évoluait depuis 2018 à Lisbonne où il a remporté l'an dernier la Coupe du Portugal et la Coupe de la Ligue avec le Sporting. Cette saison, l'attaquant a déjà marqué deux buts en quatre matches de championnat. Malgré son jeune âge, il a déjà disputé plus de 100 matches chez les pros et participé à deux éditions de la Ligue Europa, pour laquelle Rennes s'est qualifié en remportant la Coupe de France en avril dernier.