Voilà ce qui s'appelle une très belle vente. Après seulement une saison à Lille, Rafael Leao rejoint déjà l'AC Milan où il a signé un contrat portant sur les cinq prochaines saisons. L'attaquant de 20 ans était arrivé libre chez les Dogues l'été dernier en provenance du Sporting Portugal. Son transfert rapportera entre 30 et 35 millions d'euros plus 20% sur une éventuelle revente au club nordiste qui a eu le nez creux.

Il y a un an, Leao avait débarqué dans le Nord dans un certain anonymat. Il ne comptait alors que cinq matches en professionnel avec le Sporting et venait de résilier son contrat suite à la grave crise qu'a connue le club lisboète. Au LOSC, le jeune Portugais a logiquement effectué des débuts timides durant la première partie de saison 2018-2019. Sous les ordres de Christophe Galtier, il a ensuite rapidement révélé son talent de buteur durant l'hiver. Profitant de l'étonnante saison lilloise, il a pu boucler son premier exercice en Ligue 1 avec 8 buts et 2 passes décisives au compteur après 24 matches disputés.

Les qualités évidentes de Rafael Leao ont tapé dans l'œil des recruteurs de l'AC Milan qui ont misé sur lui pour porter leur attaque. Le club lombard s'offre malgré tout un pari car l'avant-centre a connu toutes les sélections de jeunes au Portugal mais n'a pas encore porté le maillot des A. Il devra surtout s'adapter à une nouvelle équipe et à un nouveau championnat. Le LOSC, de son côté, se frotte les mains en regardant l'énorme plus-value réalisée. Il a même déjà recruté le remplaçant de Leao en déboursant douze millions d'euros pour l'international nigérian de Charleroi Victor Osimhen.