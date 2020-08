MERCATO - Quelques heures après la défaite du PSG en finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0), les dirigeants parisiens vont devoir s'activer sur le marché des transferts. Et selon le journal Le Parisien, les discussions pour la prolongation de contrat de Neymar devraient s'intensifier dans les prochaines semaines.

Tourner la page. Voici le défi qui attend le PSG dans les prochains jours. Dans six jours, les Parisiens retrouveront les terrains de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Bollaert où ils affronteront le promu lensois. Dans les coulisses aussi les dirigeants parisiens vont devoir rapidement se tourner vers la saison 2020/2021. Si le marché des transferts est déjà ouvert depuis plusieurs semaines, le Final 8 disputé à Lisbonne par les hommes de Thomas Tuchel avait mis en suspend le mercato parisien.

Mais au lendemain de la finale perdue contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain va s'activer pour se renforcer pour la saison prochaine. Après les départs de Cavani, Meunier et dans une moindre mesure Kouassi et avant ceux, probablement officialisés dans les prochaines heures, de Thiago Silva et Choupo-Moting, le PSG va devoir se renforcer s'il veut lutter une nouvelle fois la saison prochaine pour être sur le toit de l'Europe.

Le PSG veut sécuriser Neymar

Si les signatures d'un arrière droit à même de concurrencer Thilo Kherer où d'un milieu de terrain pour muscler l'entrejeu du champion de France sont dans les tuyaux, le journal Le Parisien rapporte que les négociations autour de la prolongation du contrat de Neymar devrait s'intensifier dans les prochaines semaines.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec Paris, le Brésilien avait tout fait l'été dernier pour quitter le navire rouge et bleu. Mais un an plus tard, et après un Final 8 plutôt réussi malgré une finale ratée, l'attaquant parisien est de nouveau pleinement impliqué dans le projet du club de la capitale. Si après le match Thomas Tuchel a plaisanté en évoquant la rumeur Lionel Messi au PSG, c'est bien autour du génial brésilien que l'attention du board parisien devrait se tourner dans les prochaines semaines.

La délégation parisienne, attendue ce lundi à Paris va rapidement se mettre au travail afin de trouver un terrain d'entente avec le clan Neymar pour une prolongation de contrat. Prolongation qui devrait, selon toute vraisemblance et comme cela se fait habituellement, s'accompagner d'une revalorisation salariale. De quoi blinder encore un peu plus son joyau brésilien qui n'a pas fini de faire les beaux jours du Parc des Princes.

