TRANSFERTS - Selon les informations de Sky Sports, le PSG aurait transmis une première offre de 50 millions (plus 10 millions de bonus) d'euros à l'Inter Milan pour Mauro Icardi, prêté chez le Champion du France jusqu'au 31 mai.

Plus les jours passent et plus l'incertitude plane sur le nom du joueur qui évoluera en pointe la saison prochaine au PSG. Edinson Cavani, en fin de contrat avec le club de la capitale le 30 juin prochain, ne devrait plus reporter le maillot parisien. Quant à l'autre numéro 9, Mauro Icardi, l'option d'achat n'a toujours pas été levée mais le PSG semble bouger sur ce dossier. Selon les informations de Sky Sports, le club parisien aurait transmis une première offre à l'Inter Milan ces dernières heures.

Transferts Le Barça assure ses arrières : Ter Stegen tout proche d'une prolongation IL Y A 4 HEURES

Le PSG aurait proposé cinquante millions (plus dix millions d'euros de bonus) aux dirigeants interistes pour l'attaquant argentin, auteur d'une saison plutôt satisfaisante : 20 buts (dont 5 en Ligue des champions) et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Alors que l'option d'achat est fixée à 70 millions d'euros, les Nerazzurri, qui devraient être actifs cet été sur le marché des transferts, pourraient demander à ce que leurs homologues parisiens revoient leur offre à la hausse.

La date limite pour lever l'option d'achat de Mauro Icardi a été fixée au 31 mai prochain. Mais du fait du contexte de pandémie de coronavirus, qui a entraîné la suspension de la Serie A et l'arrêt de la L1, celle-ci pourrait être prolongée, ce qui laisserait plus de temps aux deux parties pour négocier et au joueur de peser le pour et le contre. Alors que les quarts de finale de la Ligue des champions, saison 2019-2020, pourraient avoir lieu en août, le PSG aurait tout intérêt à miser sur son attaquant de pointe, qui a déjà fait ses preuves lors de ces derniers mois.

Play Icon WATCH Garder Icardi ou renforcer deux postes faibles : le dilemme impossible du PSG 00:06:01

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce jeudi IL Y A 17 HEURES

Play Icon