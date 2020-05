TRANSFERTS - Selon les informations de Bild, Leroy Sané a trouvé un accord avec le Bayern Munich pour défendre ses couleurs lors des cinq prochaines saisons. Désormais le champion d'Allemagne sortant doit s'entendre sur le prix du transfert avec Manchester City, qui aimerait récupérer entre 50 et 60 millions d'euros.

Le Bayern Munich semblerait avoir validé une étape décisive dans le dossier Leroy Sané. Selon les informations de Bild, l'international allemand (21 sélections) de Manchester City aurait donné son accord au champion d'Allemagne sortant pour défendre ses couleurs lors des cinq prochaines saisons. Désormais, le club bavarois devra s'entendre sur le montant du transfert avec les Citizens, qui réclameraient entre 50 et 60 millions d'euros pour lâcher leur ailier de 24 ans.

Mais à l'heure actuelle, le Bayern Munich a proposé 40 millions d'euros pour un joueur qui a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit en août dernier à l'occasion du Community Shield, qui opposait Manchester City et Liverpool (1-1, 5-4 tab), et qui n'a pas joué la moindre minute cette saison en Premier League. Ce même joueur que les Bavarois lorgnaient déjà très fortement il y a moins d'an au moment de sa blessure.

Alors que Leroy Sané est sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2021, le club entraîné par Pep Guardiola se retrouve désormais sous pression pour ne pas laisser l'ailier allemand libre dans un an. Les Citizens voudront retomber sur leurs pieds, après avoir payé environ 50 millions d'euros à l'été 2016 à Schalke 04. Au vu du contexte financier et de la situation contractuelle du joueur, Manchester City et le Bayern Munich ne devraient pas tarder à s'entendre.

