Everton se renseigne sur Adrien Rabiot

Actuellement en manque de temps de jeu à la Juventus Turin, Adrien Rabiot attise les convoitises lors du mercato hivernal. Alors que l'OL et Arsenal auraient déjà tenté une approche, les dirigeants d'Everton se seraient également renseignés auprès de leurs homologues turinois selon Téléfoot.

Notre avis : Maurizio Sarri a confié récemment qu'Adrien Rabiot pourrait "être la vraie surprise de la deuxième partie de saison". Des déclarations qui ne vont pas encourager le Français à partir précipitamment.



...et aimerait attirer James Rodriguez

Vidéo - Giroud, Matuidi, Eriksen, Cavani... le onze des joueurs libres en fin de saison 02:31

Après son prêt de deux ans au Bayern Munich, James Rodriguez ne parvient toujours pas à gagner la confiance de Zinédine Zidane au Real Madrid, qui a notamment promu le jeune Federico Valverde au milieu de terrain. Selon le site espagnol Eldesmarque, la situation du Colombien ne laisserait pas indifférent Carlo Ancelotti, qui l'a déjà eu deux fois sous ses ordres : au Real Madrid et au Bayern Munich.

Notre avis : La confiance de Carlo Ancelotti à l'égard de l'ancien joueur de l'AS Monaco serait un atout précieux pour Everton.

Le Hertha Berlin pense à Strootman

Arrivé à l'été 2018, le Néerlandais ne s'est pas complétement imposé à l'OM. Son salaire important fait davantage parler à Marseille que ses performances sur le terrain. Ainsi, le club olympien lui chercherait une porte de sortie. Selon une information de France Football, confirmée ce mardi par l'Equipe, le Hertha Berlin aurait coché son nom. Mais il s'agirait davantage d'un plan B pour le club berlinois qui vise en priorité Lucas Tousart ou Granit Xhaka.

Notre avis : Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2023, Kevin Strootman devrait facilement être libéré en cas d'offre convenable.

Valère Germain suivi en L1

Titulaire à neuf reprises lors des seize rencontres de championnat qu'il a disputées cette saison, Valère Germain ne réussit toujours pas à répéter les belles performances réalisées à Nice et Monaco à l'OM, où le joueur est arrivé à l'été 2017. Selon l'Equipe, certains clubs de Ligue 1 le surveilleraient de très près.

Notre avis : Son salaire, assez important lui aussi, serait un argument important pour que l'OM facilite son départ.

Nantes et Strasbourg à l'affût pour Majeed Waris

Selon les informations de l'Equipe, l'attaquant ghanéen du FC Porto, Majeed Waris, serait dans le viseur de deux clubs de L1 pour le mercato hivernal : Nantes et Strasbourg. Dans son édition du jour, le quotidien affirme que le club entraîné par Christian Gourcuff, où le joueur a déjà été prêté l'an passé, aurait une longueur d'avance. En effet, des négociations auraient déjà débuté, a assuré un proche du dossier.

Notre avis : L'ancien Valenciennois serait une bonne recrue pour la seizième attaque de L1. Mais les négociations avec le FC Porto ne sont pas parties pour être simples.

Majeed Waris pourrait peut-être revenir prochainement au FC Nantes.Getty Images

Arsenal pourrait rappeler William Saliba

Vendu environ 30 millions d'euros à Arsenal l'été dernier avant d'être prêté dans la foulée à Saint-Etienne, les Gunners pourraient très prochainement rappeler le défenseur stéphanois de 18 ans selon les informations du Mirror. A la peine sur le plan défensif, Arsenal doit se renforcer derrière dès cet hiver.

Notre avis : Blessé à un pied, William Saliba n'a plus joué en L1 depuis le 3 novembre. Il lui faudra encore du temps pour se mettre dans le bain de la Premier League s'il venait à revenir à Arsenal cet hiver.

Vincent Pajot prêté six mois à Metz

Très peu utilisé depuis l'ouverture de la saison par Stéphane Moulin (seulement six matches dont un comme titulaire), le milieu de terrain angevin Vincent Pajot est prêté six mois, avec option d'achat, au FC Metz.

Notre avis : L'ancien Rennais et Stéphanois pourra apporter toute son expérience à un club qui lutte pour ne pas redescendre.

Et si la Juve prolongeait CR7 ?

Cristiano Ronaldo est actuellement lié à la Juventus Turin jusqu'en juin 2022. Dans trois ans, le quintuple Ballon d'Or, qui s'est engagé avec le club turinois en 2018, aura 37 ans. Pourtant, la Vieille Dame réflechirait à prolonger le Portugais selon les informations du Corriere Dello Sport.

Notre avis : Toujours à la conquête de records, Cristiano Ronaldo pourrait peut-être avoir envie de remporter un nouveau championnat, à plus de 37 ans.

Vidéo - Masse musculaire, longévité, 71 cm de détente : Le robot Ronaldo 06:26

Timo Werner à Chelsea dès janvier ?

Alors que les Blues sont désormais autorisés à recruter, ils pourraient effectuer quelques ajustements cet hiver. Notamment en attaque où le club entraîné par Frank Lampard apprécie le profil de Timo Werner. Selon le journal anglais, The Telegraph, une clause pourrait faciliter un départ de l'international allemand en janvier.

Notre avis : Leipzig, qualifié en huitièmes de finale de C1 (contre Tottenham), fera tout pour conserver son buteur maison jusqu'à la fin de la saison. A moins d'une offre impossible à refuser...

Pierre-Emerick Aubameyang ferait le forcing pour partir

Classé à une inhabituelle douzième place en Premier League, Arsenal est décroché dans la course à la Ligue des champions (à onze points du quatrième Chelsea). Cette compétition, Pierre-Emerick Aubameyang veut absolument la rejouer. Comme les Gunners semblent très mal partis pour participer à la prochaine édition de la C1, l'ancien Stéphanois aurait décidé de quitter le club londonien et l'aurait fait savoir à Mikel Arteta selon The Telegraph.

Notre avis : L'international gabonais ne devrait pas manquer de courtisans mais il faudra payer cher pour se l'offrir.

Manchester United pisterait Dominic Calvert-Lewin

Après avoir échoué à faire venir Erling Haaland, qui a finalement signé le week-end dernier à Dortmund, Manchester United ne désespère pas d'engager un attaquant de pointe. Selon The Sun, les Red Devils auraient coché le nom de Dominic Calvert-Lewin, particulièrement en forme puisqu'il a marqué trois buts lors des deux derniers matches des Toffees. Le club mancunien pourrait effectuer une offre d'environ 60 millions d'euros.