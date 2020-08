TRANSFERTS - L'AS Monaco est tout proche d'enregistrer sa première recrue avec Axel Disasi, Mario Balotelli pourrait poursuivre son improbable tour des clubs européens en Roumanie, Ferran Torres s'engage à Manchester City, Lille chipe le jeune Angel Gomes à United... Voici le bulletin mercato du jour.

Disasi tout droit vers Monaco

Monaco n'est plus très loin d'officialiser sa première recrue estivale. Selon L'Equipe, l'ASM a trouvé un accord avec Reims pour le transfert d'Axel Disasi vers le club de la Principauté. Une offre de 14 millions d'euros, avec 3 millions de bonus éventuels, aurait convaincu les dirigeants rémois de céder le prometteur défenseur de 22 ans. Le quotidien sportif ajoute que Monaco et Disasi se sont déjà entendus sur les modalités du contrat.

Notre avis : C'est un joli coup pour Monaco.

Axel Disasi (Reims) Crédit: Getty Images

Braithwaite déjà sur le départ au Barça

Arrivé il y a seulement quelques mois au Barça (à la surprise générale), Martin Braithwaite pourrait déjà faire ses valises. Selon Mundo Deportivo, l'ancien attaquant de Toulouse dispose en effet d'une offre de West Ham, qui proposerait 20 millions d'euros aux Blaugrana pour s'attacher ses services. Pas négligeable.

Notre avis : Il ne serait pas étonnant que le Barça accepte cette offre. Reste à voir ce qu'en pensera l'intéressé...

Torres à Manchester City, c'est officiel

Ferran Torres est officiellement un joueur de Manchester City. Le club anglais a officialisé mardi soir l'arrivée du jeune Espagnol en provenance de Valence, qui s'est engagé pour les cinq prochaines saisons. Le montant du transfert estimée à 23 millions d'euros.

Notre avis : Manchester City a réalisé un beau coup en s'offrant Ferran Torres. Reste à savoir si l'Espagnol réussira à s'imposer, tant la concurrence est rude chez les Citizen.

Rico prêt à rebondir en Italie

Prêté au PSG cette saison par Séville, Sergio Rico va certainement repartir du côté de l'Andalousie à la fin de cette saison. Pour le récupérer, la Lazio Rome serait notamment intéressé par son profil selon le quotidien transalpin Il Mesaggero. Il viendrait ainsi concurrencer le portier titulaire Thomas Strakosha.

Notre avis : En doublure de Strakosha, la Lazio ferait bien de miser sur Rico.

Sergio Rico (PSG) Crédit: Getty Images

Trincao, une offre de la Dea ?

Trincao n'a pas encore joué son premier match avec le Barça mais il attise déjà les convoitises. Après plusieurs clubs de Premier League, l'Atalanta Bergame s'est renseignée sur l'ailier portugais, recruté par Barcelone l'hiver dernier à Braga contre une somme de 31 millions d'euros, selon les informations du Mundo Deportivo. Le club blaugrana aurait déjà reçu des offres estimées à 60 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, mais il ne compterait pas s'en séparer d'après le quotidien catalan.

Notre avis : Le Barça a investi beaucoup d'argent sur Trincao. Une vente maintenant serait incompréhensible.

Kubo se rapproche de Villarreal

Selon les informations de AS, Take Kubo se rapproche de Villarreal. Malgré l'intérê de Grenade ou encore du Celta Vigo, le joueur du Real Madrid, prêté à Majorque cette saison, le club entraîné par Unai Emery tient clairement la corde pour recruter l'international japonais, considéré comme un grand espoir du football mondial.

Notre avis : Kubo a montré de (très) belles choses cette saison avec Majorque. Pour Villarreal, ce serait un sacré coup.

Mbe Soh sur le départ à Paris

Le PSG pourrait encore voir filer l'une de ses jeunes pousses. L'Equipe indique que le club de la capitale et Luc Mbe Soh n'ont pas trouvé d'accord pour prolonger un contrat qui expire en 2021. En Espagne, Cadix, tout juste promu en Liga, se serait renseigné au sujet du défenseur de 19 ans. En Angleterre, Norwich et Middlesbrough sont également venus aux nouvelles.

Notre avis : Ce serait un départ de plus du côté des "titis" parisiens...

Ibrahimovic, un avenir... de dirigeant ?

Alors que l'AC Milan va tout faire pour le prolonger, Zlatan Ibrahimovic, lui, profite de ses premiers jours de vacances après la fin de saison italienne. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme que les négociations se poursuivent et sont actuellement en bonne voie. Le quotidien précise également que Zlatan, qui fêtera bientôt ses 39 ans, pourrait également se voir proposer un rôle de dirigeant une fois sa carrière terminée. Depuis son retour en janvier dernier, "Ibra" a inscrit 10 buts en 18 matches.

Notre avis : Ibrahimovic prolongera à Milan, ça ne fait presque aucun doute. Ensuite, un rôle de dirigeant lui irait plutôt bien, non ?

Zlatan Ibrahimovic Crédit: Getty Images

Balotelli en Roumanie ?

Après son expérience ratée à Brescia, Mario Balotelli cherche désormais un nouveau club. Selon le média roumain Look Sport, le club de Cluj est notamment intéressé par son profil. Pour rappel, ce dernier est qualifié pour les tours préliminaires de la C1, ce qui pourrait être un argument dans les négociations avec l'ex-buteur de l'OM.

Notre avis : A Brescia, Balotelli a nouvelle fois laissé passer une chance de se "relancer". La trajectoire de sa carrière est bien inquiétante...

L'OL proche d'un jeune défenseur turc

Selon les informations du Progrès, l'Oympique Lyonnais est tout proche de recruter le jeune défenseur central turc, Cenk Özkaçar. Suivi par Lille, Besiktas ou encore Galatasaray, ce dernier devrait signer un contrat de cinq ans. Les Gones devraient verser 2 millions d'euros dans les caisses du club d'Altay SK (D2).

Notre avis : Özkaçar était visiblement un jeune joueur très suivi. L'OL prépare donc l'avenir.

L'Atalanta pense à Boga

Auteur d'une très belle saison du côté de Sassuolo, Jérémie Boga est courtisé du côté de l'Italie. Selon La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta Bergame souhaiterait notamment s'attacher les services du natif de Marseille, dont le prix serait fixé aux alentours des 25 millions d'euros. Le Napoli serait également sur ses traces.

Notre avis : Le club qui recrutera Boga fera une excellente affaire. Mais encore faut-il que Sassuolo décide de le lâcher...

Cavani se rapproche de Benfica

Selon le journal portugais A Bola mardi, Edinson Cavani serait proche de s’engager avec le Benfica Lisbonne. L’ancien joueur du PSG de 33 ans se serait mis d’accord sur un salaire bien inférieur (2,5 millions d’euros nets par an contre 18 millions bruts précédemment) à celui qu’il touchait dans le club parisien.

Notre avis : La belle prime à la signature proposée au "Matador" (8 millions d'euros) est sûrement un argument de poids pour l'Uruguayen. S'il s'engage à Benfica, l'équipe portugaise jouera pour lui, une place centrale importante à ce stade de sa carrière.

Après sept ans passés au PSG, Edinson Cavani s'apprête à quitter la Ligue 1. Crédit: Getty Images

L'OM en passe de céder Sanson ?

D'après Le Phocéen, Morgan Sanson pourrait bien changer d'air cet été. C'est en tout cas l'avis de Jacques Bayle, consultant pour le média local. "On n'est pas loin de l'Angleterre, il y a des touches sérieuses, son profil correspond à pas mal de besoins dans les clubs anglais. Il y a des clubs intéressés. C'est en très bonne voie", a-t-il estimé sans plus de précisions, même si Everton et Tottenham figurent parmi les pistes avancées.

Notre avis : Pour renflouer les caisses, la vente du milieu de terrain, qui a une belle cote, pourrait être une bonne affiare pour l'Olympique de Marseille. Mais André Villas-Boas pourrait bien mettre son veto à ses dirigeants pour un joueur qui lui a rendu bien des services lors du précédent exercice.

Gomes signe à Lille... qui le prête à Boavista

Après avoir refusé un nouveau contrat à Manchester United le mois dernier, le jeune Angel Gomes (19 ans) a signé un contrat de cinq ans avec le LOSC qui l’a immédiatement envoyé en prêt d’un an à Boavista selon Sky Sports. Le prometteur milieu de terrain anglais n’avait fait que 8 apparitions avec les Red Devils d’Ole Gunnar Solskjaer qui souhaitait le conserver. Il n’avait jamais été titularisé.

Notre avis : C'est un beau coup réalisé par Lille qui a donc engagé Gomes libre au nez et à la barbe de Manchester United. Le club nordiste continue de bien faire marcher ses réseaux sur le mercato. Cette saison au Portugal devrait permettre au joueur de s'aguerrir pour que le LOSC en récolte ensuite les fruits.

