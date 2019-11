Javier Pastore pisté au Brésil

D'après Olé, Javier Pastore, qui enchaîne les blessures depuis son arrivée à l'AS Rome en 2018, pourrait connaître un nouveau championnat après la Superliga Argentina, la Ligue 1 et la Serie A. Le média argentin indique qu'il serait dans les petits papiers du coach Eduardo Coudet, actuellement sur le point de rejoindre l'Internacional Porte Alegre, au Brésil.

Notre avis : s'il devait finir sa carrière en Amérique du Sud, l'ancien Parisien devrait logiquement opter pour l'Argentine.

Granit Xhaka prêté en Serie A ?

Après avoir perdu son brassard de capitaine, Granit Xhaka a vu son temps de jeu dégringoler avec les Gunners. Une situation qui pourrait faire les affaires du Milan AC ou de l'Inter Milan ? Selon Sky Germany, les deux clubs milanais auraient lancé les discussions pour se faire prêter le milieu international suisse de 27 ans avec une option d'achat.

Notre avis : si Unai Emery reste sur le banc d'Arsenal, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach pourrait être tenté de donner un nouvel élan à sa carrière.

Granit Xhaka a perdu le brassard de capitaine à Arsenal.Getty Images

José Mourinho voudrait prolonger Christian Eriksen

A peine arrivé, José Mourinho travaille déjà sur le mercato de Tottenham. L'une de ses priorités, d'après The Sun, serait de prolonger Christian Eriksen, en fin de contrat l'été prochain. Le "Special One" et Daniel Levy ne souhaiteraient pas voir partir libre un joueur qui vaut aujourd'hui environ 100 millions d'euros sur le marché des transferts.

Notre avis : la mission s'annonce compliquée sachant que le Danois souhaitait déjà partir l'été dernier.

Christian Benteke pense à quitter Crystal Palace

Après la victoire de la Belgique face à Chypre (6-1) mardi soir, Christian Benteke a confié qu'il souhaitait enchaîner les matches et les buts pour espérer une place avec les Diables Rouges lors de l'Euro 2020. Mais peut-être sous de nouvelles couleurs à partir de janvier. "Je vais réfléchir au prochain mercato et je vais voir ce que ça va donner. C'est important d'avoir du temps de jeu et je veux montrer au sélectionneur qu'il peut compter sur moi", a expliqué l'ex-joueur d'Aston Villa au quotidien belge La Dernière Heure.

Notre avis : en manque de temps de jeu à Crystal Palace, le Belge semble déterminé à rejoindre un autre club en janvier.