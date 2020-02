Pogba aurait annoncé son départ à ses coéquipiers

Les jours passent et Paul Pogba se rapproche d'un départ inéluctable de Manchester United. Selon la presse anglaise, le milieu de terrain champion du monde 2018, sous contrat avec le club mancunien jusqu'en juin 2021, aurait signifié à ses coéquipiers qu'il allait bien quitter les Red Devils cet été.

Notre avis : Le Real Madrid et la Juventus Turin se seraient positionnés sur ce dossier mais suivraient avec attention l'évolution de sa blessure à la cheville droite.

Leroy Sané sur les tablettes de la Juventus

De retour à l'entraînement avec Manchester City fin janvier, Leroy Sané, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en août dernier, pourrait quitter l'Angleterre cet été d'après Calcio Mercato. L'ancien joueur de Schalke 04, sous contrat avec les Cityzens jusqu'en juin 2021, serait sur les tablettes de la Juventus Turin pour le prochain mercato estival.

Notre avis : Ce serait une belle recrue pour la Juventus, cependant le Bayern Munich semble avoir une longueur d'avance sur ce dossier.

Chelsea pourrait faire des folies pour Moussa Dembélé

Après avoir échoué à faire venir Moussa Dembélé cet hiver, les Blues n'auraient pas abdiqué sur ce dossier. Selon les informations du site anglais Evening Standard, le club londonien pourrait proposer une offre allant jusqu'à 180 millions d'euros cet été pour que Jean-Michel Aulas cède l'ancien attaquant du Celtic Glasgow.

Notre avis : Si le prix annoncé est confirmé, le président de l'OL n'effectuera aucune résistance.

...et pourrait rapatrier Jérémie Boga

Selon les informations du média britannique The Independent, Chelsea pourrait activer une clause qui lui permettrait de racheter l'ailier gauche (ou attaquant) de Sassuolo Jérémie Boga. Arrivé en Italie à l'été 2018 (ndlr : contre environ 3,5 millions d'euros), l'ancien joueur du Stade Rennais qui vient de fêter ses 23 ans l'été dernier ne s'était pas imposé lors de son précédent passage chez les Blues. Cependant, le club entraîné par Frank Lampard serait décidé à lui offrir une nouvelle chance.

Notre avis : Auteur de 6 buts et 3 passes décisives cette saison en Serie A, le natif de Marseille a pris une nouvelle dimension en Italie et semble prêt à s'imposer en Premier League.

Benrahma dans le viseur de Leicester et Newcastle

Saïd Benrahma, l'ailier (ou attaquant) international algérien (3 sélections), n'est pas étranger à la belle saison réalisée par Brentford en Championship (ndlr : cinquième). Selon The Sun, Leicester et Newcastle suivraient de très près les prestations de l'ancien joueur de Nice, Angers, du Gazélec Ajaccio et de Châteauroux. En effet, les Foxes et les Magpies seraient prêts à proposer une offre d'environ 17 millions d'euros pour l'ailier de 24 ans, auteur de 8 buts et 6 passes décisives depuis l'ouverture de la saison 2019-2020.