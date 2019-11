Salzbourg fixe le prix d'Erling Haaland, Manchester United à l'affût

Meilleur buteur de Ligue des Champions avec sept buts, Erling Haaland, 19 ans, est dans les petits papiers des plus grands clubs d'Europe. Notamment Manchester United qui aurait jeté son dévolu sur l'attaquant de Salzbourg depuis plusieurs semaines. Ce mercredi, le site internet anglais Evening Standard indique que le club autrichien aurait fixé le prix pour lâcher son attaquant dès le prochain mercato d'hiver : au moins 80 millions d'euros. Il y a moins d'un an, Salzbourg avait payé seize fois moins à Molde : 5 millions d'euros.

Notre avis : Les Red Devils ont besoin de concurrence en attaque et pourraient perpétuer la tradition des grands attaquants norvégiens... vingt ans après le but d'Ole Gunnar Solskjaer en finale de C1.

Atal, Koulibaly et Dybala dans les valises de Mourinho ?

La venue de José Mourinho à Tottenham enflamme déjà la presse anglaise. Ce mercredi matin, The Sun indique que cinq joueurs pourraient le rejoindre dès le prochain mercato hivernal : Youcef Atal, Paulo Dybala, Kalidou Koulibaly, Declan Rice et Bruno Fernandes. Selon le journal anglais, José Mourinho apprécierait le profil de l'arrière latéral niçois, à l'aise aussi bien offensivement que défensivement. Cependant, Tottenham devra faire tomber la clause de départ qui serait d'environ 40 millions d'euros, d'après le média britannique.

Notre avis : Avec l'arrivée de Jim Ratcliffe à Nice, le Gym voudra conserver ses meilleurs éléments pour être à la hauteur de ses nouvelles ambitions.

Youcef AtalGetty Images

Kylian Mbappé pourrait ne pas prolonger au PSG

Chaque jour ou presque, le nom de Kylian Mbappé apparaît quand on parle du mercato hivernal ou même du marché des transferts de l'été 2020. Selon Sport, l'enfant de Bondy, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, pourrait ne pas prolonger avec le champion de France. Le journal espagnol indique que l'entourage de Kylian Mbappé a déjà ouvert les discussions avec les dirigeants du Real Madrid.

Notre avis : Si le PSG ne brille pas en C1 au printemps prochain, Kylian Mbappé pourrait être tenté d'aller voir ailleurs. Notamment du côté du club qui le faisait rêver plus jeune.

Un nouveau contrat en or pour Raheem Sterling ?

Selon les informations du site anglais Mirror, Manchester City et l'entourage de Raheem Sterling négocieraient pour une prolongation de contrat du joueur avec une revalorisation à la clé. Lié aux Citizens jusqu'en 2023, l'international anglais gagne environ 350 000 euros par semaine. Avec son nouveau contrat, il passerait à près de 440 000 euros... Le champion d'Angleterre souhaite blinder son joueur qui a déjà marqué sept buts en Premier League depuis l'ouverture de la saison et dix-sept lors du dernier exercice.

Notre avis : L'ancien joueur de Liverpool est actuellement l'un des meilleurs attaquants en Europe. S'il veut le conserver, Manchester City devra mettre le prix.

Raheem Sterling en passe d'être prolongé ?Getty Images

Javi Martinez de retour à Bilbao ?

En 2012, Javi Martinez signait au Bayern Munich en échange de 40 millions d'euros et devenait le joueur le plus cher de l'histoire du club bavarois. Sept ans plus tard, le milieu défensif qui peut également évoluer au poste de défenseur central pourrait retourner à l'Athletic Bilbao, selon les informations du média basque ETB relayées par El Mundo Deportivo et AS. Le joueur de 31 ans aurait la possibilité de rejoindre son ancien club dès le mois de janvier prochain. La presse espagnole parle d'un montant de transfert d'environ 10 millions d'euros.