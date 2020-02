La Juve préparerait une offre à environ 180 millions d'euros pour Van Dijk

Virgil Van Dijk et Matthis De Ligt associés en défense centrale à Turin ? C'est l'un des rêves des dirigeants de la Vieille Dame selon The Sun, qui annonce ce lundi que la Juventus se préparerait à transmettre une offre d'environ 180 millions d'euros pour le défenseur de Liverpool. "Après avoir remporté plein de trophées avec les Reds, la Juve pense que Virgil Van Dijk est prêt pour un nouveau challenge à la fin de la saison", a déclaré une source proche du dossier à The Sun.

Notre avis : Pour laisser partir son défenseur phare, Liverpool demandera une somme record.

Abraham voulait que Chelsea recrute Cavani

Tammy Abraham aurait aimé profiter de l'expérience d'Edinson Cavani. L'attaquant de 22 ans l'a fait savoir dans la presse anglaise. "Ça aurait été bien qu'il nous rejoigne. J'aurais beaucoup appris à ses côtés en m'inspirant de ses performances", a assuré l'Anglais qui a cependant de très belles statistiques depuis le début de saison en Premier League : 24 matches joués, 13 buts inscrits et 4 passes décisives.

Notre avis : Alors que la relation se tend entre l'Atletico Madrid et le clan Cavani, Chelsea pourrait être un bon point de chute pour le Matador.

Finalement, Willian privilégierait une prolongation à Chelsea

Le nom de l'ailier brésilien a beaucoup circulé du côté du FC Barcelone lors du mercato hivernal. Mais selon ESPN, Willian, en fin de contrat à Chelsea en juin, pourrait prochainement prolonger son contrat avec les Blues. Le joueur de 31 ans préférerait poursuivre sa carrière en Premier League plutôt qu'en Liga.

Notre avis : Le Brésilien a la confiance de Frank Lampard cette saison. Une donnée très importante avant de se prononcer sur son avenir.

Chelsea en quête d'un nouveau gardien de but

Selon les informations du média anglais Express, les Blues souhaitent recruter un nouveau gardien de but lors du prochain mercato estival. Frank Lampard aurait perdu confiance en Kepa Arrizabalaga. Samedi dernier à Leicester (2-2), le coach des Blues a laissé son gardien de 25 ans sur le banc de touche et titularisé Wilfredo Caballero.

Notre avis : Frank Lampard a montré ses intentions en se privant de l'ancien gardien de l'Athletic Bilbao lors d'un match important pour la course à la C1.

Abdelhamid va prolonger à Reims

Pierre angulaire de la défense du Stade de Reims depuis son arrivée en 2017, Yunis Abdelhamid, 32 ans, est en fin de contrat avec l'actuel septième de L1 en juin. Mais dans une interview accordée à l'Union, le président rémois a indiqué que l'international marocain allait prolonger. "Il reste quelques détails à régler. Yunis tient un rôle essentiel auprès de nos jeunes, c’est un cadre fidèle, exemplaire et ambitieux", a expliqué Jean-Pierre Caillot.

Notre avis : Une juste récompense pour l'ancien joueur d'Arles-Avignon qui n'est pas étranger à la solidité du Stade de Reims.

Regattin tout proche de la MLS

Selon les informations de l'Equipe, Adrien Regattin va s'engager très prochainement avec Cincinnati en MLS dont le championnat reprendra le 29 février. L'ancien milieu de terrain toulousain était libre après la fin de son aventure à Akhisar Belediyespor (Turquie). Lors des dernières heures du mercato hivernal, le Stade Malherbe Caen a tenté de le faire signer mais le joueur de 28 ans a préféré découvrir un nouveau championnat.

Notre avis : C'est une belle opportunité pour l'ancien Toulousain qui aurait néanmoins pu avoir sa place en Ligue 2.