Manchester United devancerait le PSG pour Koulibaly

Kalidou Koulibaly ne manque pas de prétendants. Le défenseur napolitain de 28 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023, est en effet suivi par les deux Manchester, le PSG, et le FC Barcelone. Selon le Corriere Dello Sport, les Red Devils auraient une longueur d'avance sur ce dossier qui ne se finalisera pas à moins de 100 millions d'euros.

Notre avis : Manchester United aurait besoin d'un joueur du profil de Kalidou Koulibaly pour viser de nouveau les hautes sphères de la Premier League.

Kalidou Koulibaly, plutôt en route vers la Premier League ?Getty Images

Les Red Devils également en pole pour Sancho

Auteur d'une saison XXL avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho (17 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues) fait tourner la tête des grands d'Europe. L'ailier anglais qui fêtera ses 20 ans le 25 mars est notamment dans les petits papiers de Manchester United qui aurait déjà devancé ses concurrents dans les négociations avec l'entourage de Sancho. D'après The Telegraph, Manchester United s'apprête à réaliser un transfert record et dépasser la barre des 103 millions d'euros dépensés en 2016 pour Paul Pogba.

Notre avis : La bataille sera rude pour s'arracher Jadon Sancho qui pourrait cependant privilégier un club qualifié en Ligue des champions.

Lihadji semble toujours déterminé à quitter l'OM

D'après les informations de La Provence, Isaac Lihadji, 17 ans, semblerait toujours décidé à ne pas signer de contrat professionnel avec son club formateur, l'Olympique de Marseille. Toujours d'après le quotidien, les frais de formation s'élèveraient à environ 300 000 euros. Le LOSC serait déjà entré en contact avec l'entourage du joueur.

Notre avis : Voir Lihadji signer avec l'OM serait une énorme surprise, désormais.

Vidéo - Lihadji : L'OM perd un symbole et un trésor de guerre 03:20

Tottenham pousse pour Smalling

Actuellement prêté à la Roma, Chris Smalling a la possibilité de revenir en Premier League à l'issue de cette saison. D'après Tuttosport, les négociations coinceraient entre Manchester United et la Roma : si les Red Devils demanderaient 19 millions d'euros, la Roma n'en proposerait que 16. Cette situation pourrait profiter à Tottenham qui ferait déjà les yeux doux à l'international anglais (31 sélections).

Notre avis : José Mourinho aimerait de nouveau travailler avec Chris Smalling qu'il a côtoyé à Manchester United. Mais il devra le convaincre de revenir en Angleterre après une saison pleine en Serie A.

Chris Smalling fait l'objet de nombreuses sollicitations en Serie A et en Premier League.Getty Images

Upamecano bien parti pour rester à Leipzig ?

Depuis plusieurs mois, Arsenal et Tottenham suivent avec attention les prestations de Dayot Upamecano, le défenseur de 21 ans de Leipzig. Mais dans une interview accordée à Foot Mercato, le Français a refroidi les ardeurs des Spurs et des Gunners. "Je me sens bien à Leipzig. J'aime mes coéquipiers, le staff et le club, a déclaré le natif d’Évreux dans un premier temps. Je vais discuter de mon futur à la fin de la saison avec mes agents et ma famille."

Notre avis : Certes Dayot Upamecano vit une belle saison à Leipzig mais il pourrait aussi être tenté par la Premier League pour s'ouvrir les portes de l'équipe de France.

Vidéo - Lloris : "Pas un hasard si Leipzig joue le titre en Bundesliga" 01:13

C'est déjà fini entre Sturridge et Trabzonspor

Le club turc de Trabzonspor a annoncé ce lundi avoir trouvé un accord avec Daniel Sturridge pour le libérer de ses deux ans et demi de contrat. Souvent blessé, l'attaquant anglais, arrivé l'été dernier à Trabzonspor, a cependant inscrit sept buts en seize matches de Süper Lig. Le joueur de 30 ans devra attendre le prochain marché estival s'il veut s'engager avec une équipe européenne. Et pour cause, il a écopé lundi d'une suspension en appel de quatre mois de toute activité footballistique pour avoir placé des paris sportifs en ligne.