Le Real Madrid préparerait une offensive pour Mbappé

Alors que Zinédine Zidane avait déclaré être "amoureux" de Kylian Mbappé avant le choc Real Madrid-PSG (2-2), en Ligue des champions en novembre dernier, le club madrilène se préparerait, selon AS, à effectuer une grande offensive l'été prochain pour l'attaquant, qui vient de fêter ses 21 ans. Le quotidien espagnol explique qu'une offre d'au moins 300 millions d'euros pourrait être transmise aux dirigeants parisiens.

Notre avis : Le Real Madrid devra proposer une somme record et avoir beaucoup d'arguments pour espérer attirer Kylian Mbappé.

Vidéo - Et si les destins de Neymar et Mbappé étaient liés ? 04:08

Rennes penserait à Ousmane Dembelé

Actuellement troisième de L1, le Stade Rennais rêve de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Selon Ouest-France, le club breton aurait coché le nom d'Ousmane Dembelé, un joueur qu'il a formé et vendu au Borussia Dortmund en 2016, en cas de qualification pour la prochaine C1. Rennes ne craindrait pas de casser sa tirelire pour bien figurer en Coupe d'Europe.

Notre avis : Ousmane Dembelé garde de bons souvenirs du Stade Rennais, mais il semble improbable de le voir revenir si tôt dans son club formateur.

Deschamps déconseille la MLS à Giroud

En manque de temps de jeu à Chelsea, à six mois de l'Euro 2020, Olivier Giroud cherche un nouveau club. Selon l'Equipe, l'ancien Montpelliérain serait courtisé par Toronto et LA Galaxy. Des destinations déconseillées par Didier Deschamps. Une MLS qui est beaucoup moins compétitive que les cinq grands championnats européens, et qui reprend seulement le 29 février.

Notre avis : L'Euro 2020 est la priorité d'Olivier Giroud, qui devrait suivre consciencieusement les conseils de son sélectionneur.

Vidéo - Bleus - Deschamps : "La situation de Giroud n'a malheureusement pas évolué" 02:30

Chelsea à l'affût pour Coutinho

Actuellement prêté au Bayern Munich, où il a réalisé un grand mois de décembre, Philippe Coutinho attise les convoitises. Selon El Mundo Deportivo, Chelsea, qui peut de nouveau recruter, aimerait rapatrier le Brésilien en Premier League si le Bayern Munich n'achetait pas le joueur, toujours sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2023.

Notre avis : Le Bayern Munich, qui a apprécié les dernières prestations de son Brésilien, a actuellement la main sur le dossier Coutinho.

Le Real Madrid voudrait récupérer Odegaard dès l'été prochain

Dans son édition de jeudi, Mundo Deportivo indique que le Real Madrid aurait un oeil attentif sur les prestations de Martin Odegaard, auteur de 4 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison avec la Real Sociedad. Le journal espagnol explique que le prêt du Norvégien pourrait s'arrêter au bout d'un an, alors que deux saisons étaient prévues au départ.

Notre avis : En progrès depuis le début de saison, le Norvégien pourrait avoir les épaules pour enfin intégrer la rotation du Real Madrid.

Le Real Madrid regarde avec attention les prestations de Martin Odegaard.Eurosport

Willian aimerait prolonger à Chelsea

En fin de contrat à Chelsea en juin prochain, et notamment sollicité par le FC Barcelone, Willian a expliqué à Sky Sports qu'il se verrait bien chez les Blues "jusqu'à 40 ans". "Tout le monde sait à quel point j'aime Chelsea. Nous devons prendre la décision ensemble avec le club. Nous avons déjà eu des échanges à ce sujet", a-t-il déclaré.

Notre avis : Avec de telles déclarations, Willian devrait rapidement convaincre ses dirigeants.

Hulk dans le viseur de l'Espanyol

Selon les informations du média espagnol Pericos Online, spécialisé sur l'Espanyol Barcelone, relayées par Mundo Deportivo, l'actuel lanterne rouge de Liga penserait à Hulk, actuellement à Shanghai SIPG, pour se renforcer. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient faciliter le transfert du Brésilien de 33 ans.