Pioli confirme l'intérêt de l'AC Milan pour Ibrahimovic

Dans un entretien accordé à DAZN dimanche, l'entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli, s'est confié sur Zlatan Ibrahimovic, sur les tablettes des Rossoneri depuis plusieurs semaines. "J’ai déjà dit que c’était un grand champion et qu’il apporterait cette détermination et ce caractère pour augmenter l’intensité et la concentration. À l’entraînement encore plus que pendant les matches", a-t-il déclaré.

Notre avis : Après sa lourde défaite face à l'Atalanta (5-0) dimanche, l'AC Milan a plus que besoin d'un élément d'expérience dans ses rangs.

Zlatan Ibrahimovic, toujours plus proche du Milan AC.Getty Images

Arsenal se positionne sur Dries Mertens

Selon les informations de Calcio Mercato, Mikel Arteta et les Gunners auraient coché le nom de Dries Mertens pour le prochain mercato hivernal. Âgé de 32 ans, le Belge, en fin de contrat le 30 juin 2020 et auteur de neuf buts depuis le début de la saison, attire les convoitises et notamment en Premier League.

Notre avis : Malgré ses difficultés cette saison, Arsenal ne manque pas d'éléments offensifs rapides et techniques avec Aubameyang, Lacazette ou Pépé.

... Mais également sur Kevin Volland

D'après Sky Sports, Mikel Arteta, le nouvel entraîneur d'Arsenal, s'intéresserait également à Kevin Volland, l'attaquant de 27 ans du Bayer Leverkusen. L'ancien joueur d'Hoffenheim aurait été suivi par des scouts des Gunners lors de la phase aller.

Notre avis : comme pour Dries Mertens, Arsenal n'a pas besoin de renfort devant.

Arturo Vidal pourrait être tenté par l'Inter Milan

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo annonce qu'Arturo Vidal, 32 ans, serait disposé à quitter le FC Barcelone dès cet hiver pour l'Inter Milan. Le quotidien espagnol explique que le Chilien pourrait être tenté de retravailler avec Antonio Conte, un entraîneur qui lui a permis d'enchaîner les titres à la Juventus de 2011 à 2014. "Mon agent s'occupe de tout. A mon retour à Barcelone en janvier, je verrai" a indiqué Arturo Vidal à El Mundo Deportivo.

Notre avis : il y a un moins, le milieu chilien réclamait plus de confiance au Barça. L'Inter pourrait être une belle porte de sortie.

Il y a un mois, Arturo Vidal réclamait plus de confiance au Barça.Getty Images

Le Niçois Tameze pencherait pour un départ

Titulaire indiscutable la saison passée, Adrien Tameze ne fait plus partie des plans de Patrick Vieira depuis l'ouverture de l'exercice 2019-2020. En effet, le milieu de terrain des Aiglons a pris part à huit rencontres de L1 dont six comme titulaire. Celui qui a refusé la belle offre du Spartak Moscou l'été dernier penserait à quitter l'OGC Nice indique l'Equipe dans son édition de lundi.

Notre avis : Sollicité en Premier League, en L1 et en Série A, Adrien Tameze pourrait en effet quitter le Gym si son temps de jeu reste identique.

L'Atlético Madrid fonce sur Matic

Outre le dossier Edinson Cavani, les Colchoneros suivent de près la situation de Nemanja Matic. Tout comme l'AC Milan. Selon Sky Sports, les Madrilènes aimeraient enrôler le Serbe, en fin de contrat à Manchester United en juin 2020, dès le mois de janvier.

Notre avis : Le style de jeu de Nemanja Matic collerait parfaitement avec la philosophie de Diego Simeone...à condition d'être moins souvent blessé.

Mario Balotelli veut rester à Brescia

Après la rencontre Parme-Brescia (1-1) ce dimanche, Mario Balotelli, buteur à la 72e minute, a assuré qu'il voulait rester chez l'actuel dix-huitième de Serie A. "Je veux rester à Brescia même si le président ne veut plus de moi. Je suis au calme à la maison", a-t-il indiqué à Sky Sports dimanche.

Notre avis : S'il veut se sauver, Brescia a tout intérêt à mettre Mario Balotelli dans les meilleures conditions.