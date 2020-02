Le Barça penserait vendre Coutinho à moins de 100 millions d'euros

En janvier 2018, le Barça s'offrait Philippe Coutinho pour un montant d'environ 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus. Prêté actuellement au Bayern Munich où il réalise une saison plutôt satisfaisante, le Brésilien ne devrait pas rester au FC Barcelone selon les informations d'El Mundo Deportivo. D'après le quotidien espagnol, le club catalan tablerait sur une vente aux environs de 80-90 millions d'euros l'été prochain pour l'ancien joueur de Liverpool.

Notre avis : Le Barça fera tout pour essayer de retomber sur ses pieds pour un joueur qui ne s'est jamais imposé en Catalogne.

Lautaro Martinez pourrait privilégier le FC Barcelone

L'attaquant argentin de 22 ans réalise une très belle saison avec l'Inter Milan. Depuis l'ouverture de l'exercice 2019-2020, il a déjà inscrit 17 buts (12 en Serie A et 5 en Ligue des champions). Ses prestations attirent notamment les poids lourds du foot européen. D'après The Daily Star, Lautaro Martinez serait suivi par les deux Manchester mais pourrait privilégier la piste du FC Barcelone lors du prochain mercato estival.

Notre avis : Le Barça a besoin d'un joueur comme Lautaro Martinez. Mais n'oublions pas non plus que le feuilleton Neymar pourrait également reprendre de plus belle.

Vidéo - Pour retourner cet été à Barcelone, Neymar aurait déjà tout prévu 02:33

Manchester United prêt à "brader" Paul Pogba

Selon la presse anglaise, Manchester United aurait fait savoir à Paul Pogba qu'il pouvait quitter les Red Devils cet été. The Sun assure même ce vendredi que le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer pourrait "brader" son milieu de terrain champion du monde et le vendre à environ 170 millions d'euros. Rappelons qu'en 2016, Paul Pogba s'était engagé chez les Red Devils pour environ 100 millions d'euros.

Notre avis : Si les 170 millions d'euros sont confirmés, pas sûr que le Real Madrid et la Juventus Turin insistent pour un joueur qui a vécu une saison quasi-blanche.

Vidéo - Kebab - frites, bonnes oeuvres et confession : deux nuits avec les frères Pogba 18:01

André Onana, futur gardien de but de Chelsea ?

Comme nous vous l'annoncions en milieu de semaine, Frank Lampard ne croit plus en Kepa Arrizabalaga. Si la presse anglaise a déjà évoqué la piste Nick Pope, le gardien de but de Burnley, Goal annonce de son côté que les Blues seraient très intéressés par André Onana, le portier camerounais de l'Ajax Amsterdam, qui aurait par ailleurs fait savoir à ses dirigeants qu'il avait l'intention de partir cet été.

Notre avis : Après quatre belles années à l'Ajax, le temps est sûrement venu pour André Onana de passer un cap dans sa carrière. Chelsea serait ainsi le club idoine.

Adam Lallana pourrait rebondir à Leicester

Recruté par Liverpool en 2014 pour environ 30 millions d'euros, Adam Lallana va partir libre cet été. L'ex-milieu offensif de Southampton, qui a joué treize matches, marqué un but et délivré une passe décisive avec les Reds cette saison, suscite l'intérêt de nombreux clubs de Premier League. Selon The Telegraph, ce serait Leicester, bien parti pour se qualifier en Ligue des champions, qui tiendrait la corde.

Notre avis : Leicester est un club moins médiatique que Liverpool et l'international anglais (34 sélections, 3 buts) pourrait parfaitement se relancer aux côtés de Brendan Rodgers.

Le FC Barcelone voudrait un jeune gardien de Brighton

D'après le média britannique Mirror, le FC Barcelone serait prêt à formuler une offre d'environ 5 millions d'euros pour le gardien de but de l'équipe d'Angleterre U19, Carl Rushworth. Le portier de 18 ans n'a cependant joué aucun match de Premier League cette saison avec Brighton.

Notre avis : Avec Marc-André Ter Stegen et Neto, le Barça ne manque pas de très bons gardiens. Cependant, le club catalan pourrait miser sur l'avenir avec Carl Rushworth.

Bordeaux suivrait un jeune défenseur norvégien

Selon les informations du journal allemand Hamburger Mortenpost, les Girondins de Bordeaux suivraient avec attention le défenseur norvégien de 20 ans, Leo Skiri Østigård. Sous contrat avec Brighton, le Scandinave est actuellement prêté à Sankt Pauli, l'autre club d'Hambourg, qui évolue en deuxième division allemande.