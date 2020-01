Le Real Madrid veut piocher au LOSC...

Retrouver trois joueurs du LOSC en Une d'un quotidien espagnol, ce n'est pas forcément banal. Et pourtant, ce vendredi, le club nordiste est bel et bien propulsé en première page de Marca, qui annonce que trois joueurs des Dogues sont pistés par le Real Madrid : Victor Osimhen (21 ans), Boubakary Soumaré (20 ans) et Gabriel (22 ans). Selon le média madrilène, les Merengues suivent avec grande attention ces trois profils, qui ne sont toutefois pas à envisager pour ce mercato hivernal. Rendez-vous l'été prochain ?

Notre avis : Des ventes éventuelles qui entreraient dans la logique de Lille.

...et s'active de nouveau pour une pépite brésilienne

Après Vicinius et Rodrygo, la filière brésilienne des Merengue fonctionne à plein régime. Selon Marca et AS, le Real Madrid est en pole position pour recruter Reinier, nouvelle pépite de Flamengo. Le Barça et Manchester City sont également intéressés. Le milieu offensif qui aura 18 ans dans quelques jours pourrait quitter le Brésil cet hiver comme l'a confié son entraîneur Jorge Jesus. Reinier devrait coûter 30 millions d'euros et rejoindrait, dans un premier temps, la réserve madrilène ou resterait six mois de plus en prêt à Flamengo.

Notre avis : Un pari pour le Real, certainement pressé par la concurrence.

Reinier FlamengoGetty Images

Le PSG en pince pour Eriksen

En fin de contrat avec Tottenham, Christian Eriksen est actuellement libre de s'engager avec qui il le souhaite en vue de la saison prochaine. Si l'Inter Milan semble très intéressée, la Gazzetta dello Sport explique ce vendredi que le Real Madrid, Manchester United et le PSG sont également à l'affût dans ce dossier. Pour convaincre les Spurs de s'en séparer dès le mercato hivernal, le quotidien transalpin parle d'un prix supérieur à 20 millions d'euros.

Notre avis : Leonardo et le PSG disposent des moyens financiers pour convaincre le Danois et Tottenham.

Christian Eriksen lors de Tottenham - Everton en Premier League le 3 novembre 2019Getty Images

Germain intéresse Nantes mais...

Et si Valère Germain quittait l'Olympique de Marseille cet hiver ? Selon Ouest-France, l'attaquant olympien intéresse notamment le FC Nantes, qui songerait à le recruter en ce mois de janvier. Toutefois, le salaire du joueur, estimé aux alentours de 300 000 euros brut mensuel, pourrait clairement poser problème aux Canaris.

Notre avis : Nantes a besoin d'un renfort offensif mais pas à ce prix.

Valère Germain lors de la rencontre opposant Marseille à Montpellier, le 21 septembre 2019Getty Images

Arsenal pense à Boateng

Le défenseur central allemand fait de nouveau parler de lui sur le marché des transferts. Selon Sky Germany, Arsenal qui cherche désespérément un renfort pour son arrière-garde pense à recruter Jérôme Boateng. Le joueur de 31 ans souhaiterait une nouvelle fois quitter le Bayern. Le club munichois serait prêt à céder son défenseur contre 15 millions d'euros. Les discussions sont lancées.

Notre avis : Arsenal a clairement besoin d'un renfort défensif même si Boateng n'apparait pas forcément comme le meilleur choix.

Prolongation en vue pour Fernandinho

La tendance est au soulagement pour les Citizens. Si Fernandinho arrive en fin de contrat en juin à Manchester City et a évoqué la possibilité d'un départ, il devrait bientôt prolonger son bail selon Sky Sports. Les dirigeants mancuniens souhaitent évidemment conserver le polyvalent et efficace milieu de terrain et sont confiants.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour City même si Fernandinho aura 35 ans en mai.

Sheffield United donne sa chance à Rodwell

L'officialisation n'a pas tardé. Après les révélations du coach Chris Wilder, Sheffield United a annoncé le recrutement de Jack Rodwell pour les six prochains mois. Sans club depuis l'été dernier, le milieu de terrain anglais de 28 ans, passé par Everton et Manchester City, s'entraînait avec les Blades, huitièmes de Premier League, depuis quelques semaines. Il pourrait disputer son premier match dimanche en Cup contre AFC Fylde.

Notre avis : Rodwell peut remercier Sheffield United qui lui permet de relancer sa carrière.

Gedson Fernandes penche pour West Ham

Il est suivi par Manchester United et d'autres clubs anglais mais préfère les Hammers. Selon Sky Sports, Gedson Fernandes souhaite rejoindre West Ham. Le jeune milieu de terrain de Benfica pourrait vite changer d'air dans le cadre d'un prêt de 18 mois avec option d'achat. Les négociations entre les Aigles et le club londonien sont lancées pour l'international portugais de 20 ans.

Notre avis : West Ham flirtant avec la zone rouge en Premier League, la préférence de Gedson Fernandes parait curieuse.

Mariano plait à la Roma

De la concurrence pour l'OL. Si le nom de Mariano Diaz a récemment été associé à l'OL qui cherche un renfort offensif, le Dominicain se trouve également sur les tablettes de l'AS Rome selon le Corriere dello Sport. La Louve souhaite se séparer de Nikola Kalinic et étudie les pistes pour le remplacer. Désireux de quitter le Real Madrid où il ne joue pas, Mariano apparait le mieux placer mais les Merengue réclameraient 6 millions d'euros pour un prêt jusqu'en fin de saison.

Notre avis : S'il en a la possibilité, Mariano ferait mieux d'aller à Lyon où il connait déjà les lieux mais la Roma n'est pas une destination à négliger.

Mariano Díaz, Real Madrid 3-0 Roma, Champions LeagueGetty Images

Metz recrute Bronn

Comme attendu, le FC Metz a officialisé l'arrivé de Dylan Bronn. Le défenseur central débarque en provenance de La Gantoise contre une indemnité estimée à 4 millions d'euros. L'international tunisien de 24 ans qui a participé au Mondial 2018 s'est engagé jusqu'en juin 2024 et portera le maillot numéro 2 chez les Grenats.

Notre avis : Un joueur qui fera du bien à la défense lorraine.

Pavlovic à Monaco, c'est fait

Strahinja Pavlovic s'est engagé pour quatre ans et demi avec l'AS Monaco. Le défenseur central serbe de 18 ans finira tout de même la saison dans son club du Partizan Belgrade. L'indemnité de transfert pour l'Espoir de 1,94m est estimée à 10 millions d'euros.

Notre avis : Certainement un élément très prometteur mais aussi un jeune de plus sur le Rocher.

Lecce ne compte plus sur Imbula

L'ancien Marseillais n'a pas convaincu dans les Pouilles. Prêté par Stoke City à Lecce depuis l'été dernier, Giannelli Imbula n'a joué que trois matches de Serie A dont le dernier au début du mois d'octobre et est déjà annoncé sur le départ. Selon Sky Italia, le club italien ne compte plus sur le milieu défensif de 27 ans. Des clubs chinois, turcs et français seraient cependant intéressés.

Notre avis : Difficile de prévoir la suite de la carrière d'Imbula.

Giannelli ImbulaGetty Images

Manchester United en pince pour Maddison et Grealish

Confronté aux nombreuses absences de Paul Pogba, les Red Devils cherchent désespérément un joueur créatif. Selon The Independent, les dirigeants de Manchester United ont notamment ciblé James Maddison, très performant avec Leicester cette saison. Jack Grealish qui brille avec Aston Villa se trouve également sur les tablettes des Mancuniens.

Notre avis : Deux joueurs que leurs clubs respectifs ne voudront pas céder.

James Maddison of Leicester City in action with Jack Grealish of Aston Villa during the Premier League match between Aston Villa and Leicester City at Villa Park on December 8, 2019 in Birmingham, United Kingdom.Getty Images

Reims refuse deux offres pour Kamara

Le club champenois tient à son arrière gauche. Remarqué pour ses belles performances avec Reims, Hassane Kamara fait l'objet de nombreuses sollicitations. Selon L'Equipe, les dirigeants rémois ont reçu une offre de 3 millions d'euros de la part de Majorque pour recruter le défenseur de 25 ans et une autre d'un club de Premier League à hauteur de 5 millions. Ils les ont refusées et réclament au moins 7 millions. Buteur lors de la victoire de Reims face au PSG en septembre, l'offensif latéral intéresse également Lyon.

Notre avis : Reims peut encore faire monter les enchères.

Kylian Mbappé (re.) gegen Hassane KamaraGetty Images

Nîmes accueille Benrahou

C'était attendu, c'est désormais officiel, les Crocos enregistre un renfort offensif. Nîmes a annoncé l'arrivée en prêt pour six mois de Yassine Benrahou en provenance de Bordeaux. Le joueur de 20 ans a disputé 6 matches de Ligue 1 avec les Girondins pour 1 passe décisive cette saison. Il portera le numéro 22 chez l'actuel 19e du classement.