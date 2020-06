TRANSFERTS – Liverpool envisagerait de mettre Mané dans la balance pour recruter Mbappé, le Barça aurait refait de Neymar une priorité et Marseille chercherait à se débarrasser de trois indésirables… Voici le bulletin mercato du jour.

Mané dans un deal pour Mbappé ?

Depuis plusieurs mois, Liverpool manœuvre en coulisses pour offrir une prolongation de contrat à Sadio Mané. Mais d'après The Sun, l'attaquant sénégalais n'a toujours pas manifesté la moindre volonté d'étendre son bail au-delà de 2023. Le tabloïd assure donc que la direction des Reds envisage de l'inclure dans un deal pour arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, en ajoutant une indemnité de transfert supérieure à 200 millions d'euros…

Ligue 1 Le PSG est prévenu : le Bayern veut retenir Hernandez IL Y A 6 HEURES

Notre avis : En un mot ? Inenvisageable. Liverpool n'est absolument pas dans l'urgence et ne tentera pas un tel coup. D'autant que l'actuelle situation économique n'incite pas vraiment à de telles folies…

Au Barça, Neymar de nouveau préféré à Lautaro ?

Un coup l'un, un coup l'autre. Alors que Lautaro Martinez semblait être redevenu la priorité du FC Barcelone, Sport révèle que le club catalan pourrait de nouveau pencher vers un retour de Neymar. En effet, la direction barcelonaise ne parviendrait pas à convaincre les dirigeants de l'Inter, qui s'en tiennent toujours à la clause libératoire de l'Argentin, fixée à 111 millions d'euros.

Notre avis : Le poste de Neymar, son prix, son litige avec la direction du club… On ne voit pas comment le Barça pourrait changer d'avis de la sorte. Ça ressemble plutôt à une volonté de mettre Lautaro et son entourage sous pression.

Odegaard, la Real plutôt que le Real la saison prochaine

Finalement, le Real Madrid a changé d'avis. Alors que la presse espagnole a longtemps assuré que l'excellente saison de Martin Odegaard avait convaincu la Casa Blanca de le rapatrier dès cet été, AS fait savoir ce dimanche que l'international norvégien pourrait finalement rester un an de plus à la Real Sociedad. La raison ? La crise liée à la pandémie. En effet, le club madrilène s'attend à un marché calme qui empêcherait le départ de certains joueurs de son effectif, déjà bien fourni dans l'entrejeu. Un nouveau prêt d'un an serait donc dans les tuyaux.

Notre avis : N'est-ce pas là un signe que le Real Madrid veut retarder le rajeunissement de son effectif pour tenter un coup cet été ? Kanté est sur le marché…

Trois indésirables à l'OM

Ce n'est un secret pour personne : à l'OM, tous les joueurs sont sur le marché. Mais certains le sont plus que d'autres. Comme le rappelle L'Équipe dans son édition du jour, le club olympien aimerait vivement se débarrasser de trois joueurs : Kevin Strootman, Kostas Mitroglou et Valère Germain. Ce dernier pourrait trouver une porte de sortie plus facilement, alors que le salaire des deux autres risque encore de poser problème en vue d'un départ cet été…

Notre avis : A eux trois, ces joueurs ont coûté une cinquantaine de millions d'euros à l'OM, rien qu'en indemnités de transferts. Vu le marché, ils risquent encore de creuser le déficit…

Nice tient son latéral

Le plan niçois se déroule sans accroc. L'OGC a déjà bouclé les arrivées des jeunes défenseurs Robson Bambu et Flavius Daniliuc et s'apprête à s'offrir Morgan Schneiderlin. Mais selon Nice-Matin, le club azuréen est aussi sur le point d'engager Hassane Kamara, le latéral de Reims, le tout pour un montant estimé entre 4 à 5 millions d'euros. Auteur d'une saison particulièrement convaincante, le joueur de 26 ans était notamment convoité par plusieurs clubs de Premier League.

Notre avis : Un joueur de qualité recruté à un prix convenable. Voilà une preuve supplémentaire que Nice est le club de Ligue 1 qui travaille le mieux sur le marché.

Du (beau) monde sur Disasi

Il est peut-être le défenseur de Ligue 1 le plus convoité depuis quelques semaines. Mais où jouera Axel Disasi la saison prochaine ? Le joueur du Stade de Reims a l'embarras du choix. Selon L'Équipe, l'une des révélations du dernier exercice est désormais convoitée par Monaco, Wolverhampton et Southampton, alors que Rennes continuerait de lui faire les yeux doux. Les dirigeants rémois en attendraient 15 millions d'euros.

Notre avis : Reims a planifié le départ de Disasi. Cette concurrence peut lui permettre de faire grimper les enchères et barricader d'autres joueurs convoités.

Ligue 1 Pour Thauvin, l'OM n'est plus vraiment gourmand IL Y A 21 HEURES