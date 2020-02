Le PSG serait chaud sur Marcelo

Et si l'histoire entre Marcelo et le Real Madrid (ndlr : débutée en 2007) se terminait cet été ? Selon les informations de la chaîne Gol, le Brésilien aurait déjà reçu une proposition du Paris Saint-Germain. Le média espagnol indique même que Marcelo, fortement concurrencé au poste d'arrière latéral gauche cette saison par Ferland Mendy, penserait à quitter le club madrilène sans préciser si l'opportunité parisienne pouvait l'intéresser.

Notre avis : Le PSG devra être parfait dans les négociations pour faire venir le joueur sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid.

Bientôt la fin de la coopération entre Marcelo et Zinédine Zidane ?Getty Images

Une offre de prêt avec option d'achat de Krasnodar pour Kamano ?

Selon les informations de l'Equipe, Krasnodar (ndlr : l'ancien club de Charles Kaboré) pourrait très prochainement proposer une offre de prêt assortie d'une option d'achat à 8 millions d'euros pour l'attaquant de Bordeaux François Kamano, sous contrat avec les Girondins jusqu'en juin 2021. Cette saison, le joueur de 23 ans a marqué un seul but en Ligue 1 sur les dix rencontres qu'il a disputées.

Notre avis : Tout proche de rejoindre l'AS Monaco en janvier 2019, François Kamano pourrait choisir l'option financière en rejoignant la Russie.

Wolverhampton ne manque pas de prétendants pour Adama Traoré

Auteur d'une belle saison sous les couleurs de Wolverhampton, l'ailier droit Adama Traoré (ndlr : 4 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison de Premier League) sera courtisé lors du prochain mercato estival. Alors que Manchester United se serait déjà renseigné, The Telegraph explique notamment que des gros clubs anglais et espagnols pourraient transmettre une offre à Wolverhampton.

Notre avis : Adama Traoré a prouvé depuis le début de la saison qu'il avait les capacités pour viser un top club.

Manchester United prêt à concurrencer Chelsea pour Moussa Dembélé

Après avoir manqué le coche lors du mercato hivernal, Chelsea souhaite toujours faire signer Moussa Dembélé l'été prochain. Cependant, les Blues devront faire face à une grosse concurrence. Selon le média britannique Mirror, Manchester United surveillerait le dossier de très près.

Notre avis : Après avoir manqué Erling Haaland cet hiver, Manchester United sera prêt à faire des folies cet été pour recruter un attaquant de pointe.

Le capitaine d'Aston Villa suivi par les poids lourds européens

Il y a peu de chances pour que Jack Grealish, le capitaine des Villans, joue sous les couleurs de l'actuel dix-septième de Premier League la saison prochaine. En effet, selon The Daily Mail, le milieu offensif devrait être sollicité cet été par Manchester United, le FC Barcelone ou le Real Madrid. Le média britannique explique même que le capitaine d'Aston Villa, sous contrat avec le promu jusqu'en juin 2023, serait la priorité numéro un des Red Devils.