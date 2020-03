Le dossier Thomas Meunier avance bien du côté du Borussia Dortmund. Le 6 mars dernier, le quotidien belge La Dernière Heure révélait que l'arrière droit belge, en fin de contrat à l'issue de la saison avec le PSG, était en contacts avec le club entraîné par Lucien Favre. Ce mardi, Bild indique de son côté que l'arrivée du Parisien au Borussia Dortmund est quasiment bouclée. Il ne manquerait plus que quelques détails à finaliser pour qu'il puisse évoluer en Bundesliga la saison prochaine.

La Dernière Heure indiquait que le Borussia Dortmund était "prêt à offrir" le contrat réclamé par Thomas Meunier. Une information confirmée il y a quelques jours par le média allemand Sport1, qui annonçait qu'un contrat de quatre ans attendait l'arrière droit de 28 ans. De plus, comme il arriverait en tant que joueur libre, le Belge toucherait une très belle prime à la signature comprise entre sept et huit millions d'euros.

Vidéo - Est-ce que le PSG a progressé cette saison ? Meunier : "Non, l'an dernier aussi tout était parfait" 01:44

Pour sa part, le PSG semble avoir échoué dans son objectif de prolonger son arrière droit, arrivé en août 2016 en provenance de Bruges pour concurrencer Serge Aurier. "Thomas Meunier est un joueur clé pour nous, assurait Thomas Tuchel à la fin du mois de janvier en conférence de presse. Il est très fiable. Après dans ce type de cas, c'est très complexe. Il n'y a pas que le joueur et l'entraîneur qui rentrent en compte. Il y a aussi le club et l'agent, c'est un grand mix. Pour sa prolongation, on doit attendre un peu." Dans le dossier Meunier, Dortmund semble avoir pris le pas sur le PSG, cette fois-ci.