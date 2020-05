TRANSFERTS - Alors que Neymar aurait refusé une prime de 100 millions d'euros assortie à une prolongation de contrat au PSG pour tenter de revenir au FC Barcelone, son come back en Catalonge s'annonce trés compliqué. Les finances du Barça, impactées par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus, ne sont pas au beau fixe comme nous le rappelle le Parisien du jour.

Presque trois ans après son départ au PSG, Neymar s'imagine revenir un jour au FC Barcelone. La preuve, selon les informations d'El Mundo Deportivo, le Brésilien aurait refusé une prime de 100 millions d'euros assortie à une prolongation de contrat avec le champion de France et fait part de ses envies de retour en Catalogne. Mais dans l'autre sens, le FC Barcelone, qui n'a pas réussi à le faire revenir l'été dernier, faute de moyens, empochera-t-il la mise un an plus tard ?

Selon Le Parisien, l'actuel leader du championnat espagnol n'est pas assuré de pouvoir rapatrier Neymar sachant que le PSG voudra retomber sur ses pieds après son transfert record de 220 millions d'euros en 2017. En effet, le prix d'achat serait estimé à environ 180 millions d'euros selon les informations d'El Mundo Deportivo. Avec la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus, le FC Barcelone, dont les joueurs ont accepté une baisse de salaire de 70% pour réduire la voilure du club catalan, sera moins prompt à dégainer une grosse somme sur le marché des transferts comme il l'avait fait à l'été 2017 pour Ousmane Dembélé, en janvier 2018 pour Philippe Coutinho et en juillet 2019 pour Antoine Griezmann.

Priorité à Lautaro Martinez

Certains dirigeants rêvent d'un retour de Neymar, tout comme une partie du vestiaire, mais les finances du club catalan pourraient être un frein à cette transaction. Fin avril, Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnole, a estimé que "le Barça n'avait pas les capacités de le signer". "Maintenant, c'est impossible", a-t-il ajouté. Le FC Barcelone pourrait finalement jeter son dévolu sur Lautaro Martinez, l'attaquant de 22 ans de l'Inter Milan. Un joueur dont les perspectives de revente à prix très élevé seraient largement plus élevées que pour Neymar, qui a fêté ses 28 ans en février dernier.

