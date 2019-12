La pépite Haaland proche de la Juventus ?

Les quotidiens italiens Tuttosport et Corrierre dello Sport sont formels : la pépite de Salzbourg, Erling Braut Haaland, va prochainement s'engager avec la Juventus de Turin ! Les bianconeri seraient prêts à lever sa clause libératoire, qui s'élève à 30 millions d'euros. Les bonnes relations entre son agent, Mino Raiola, et la Vieille Dame auraient écarté toute concurrence dans ce dossier.

Notre avis : Erling Braut Haaland accepterait-il d'être la doublure de Gonzalo Higuain ? A 19 ans, ce choix de carrière pourrait freiner la progression de l'attaquant norvégien.

Vidéo - 80 ou 20 millions d'euros : Haaland peut être "l'affaire de l'hiver" 02:07

Pogba au Real Madrid ? Patience pour le Français

Priorité de Zinédine Zidane lors du dernier mercato, Paul Pogba semble s'éloigner du Real Madrid. Selon The Daily Mail, le club madrilène aurait signifié à l'entourage du champion du monde 2018 qu'il ne viendrait pas en Espagne cet hiver, alors que le joueur ne souhaiterait pas rester à Manchester United.

Notre avis : Le Real Madrid semble pour l'instant choisir l'option la plus économique, en comptant sur son milieu de terrain Fede Valverde.

Vidéo - Pogba obsède Zidane, Tuchel obsède le Bayern : On en a parlé dans Mercredi Mercato 35:40

Le Barça s'apprête à revenir à la charge pour Neymar

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo indique que le Barça se prépare de nouveau à se lancer dans "l'opération Neymar". Après avoir échoué à faire revenir le Brésilien l'été passé, les Blaugrana devraient retenter leur chance au mercato d'été 2020 "si le joueur n'est pas blessé", indique le quotidien qui évoque un montant de transfert d'environ 180 millions d'euros.

Notre avis : Ce n'est plus un secret, Neymar aimerait revenir à Barcelone. Mais pour jouer à quelle place en attaque ? A moins que le Barça pousse Antoine Griezmann, acheté 120 millions d'euros l'été dernier, vers la sortie.

Lionel Messi et Neymar, alors coéquipiers au FC Barcelone. Le Brésilien n'a jamais caché qu'il aimerait rejouer avec l'Argentin.Eurosport

Mourinho aurait donné son feu vert pour Soumaré

Selon les infos du site anglais Teamtalk, les contacts entre Tottenham et Lille se seraient intensifiés pour le transfert de Boubakary Soumaré cet hiver. José Mourinho aurait même donné son feu vert pour le milieu de terrain de 20 ans, qui a joué 17 matches de L1 cette saison. Le montant du transfert pourrait atteindre 60 millions d'euros.

Notre avis : La philosophie du LOSC de Gerard Lopez a toujours été de vendre ses éléments à forte valeur marchande. Si les 60 millions d'euros sont confirmés, Boubakary Soumaré se rapprocherait des Spurs.

Rennes veut conserver Camavinga sur la durée

A 17 ans, Eduardo Camavinga fait tourner la tête des plus grands clubs européen. Selon l'Equipe, le Real Madrid serait même prêt à proposer 100 millions d'euros pour le milieu de terrain, qui vient d'être naturalisé Français. Dans une interview accordé au quotidien français, Olivier Letang a dit vouloir le "conserver dix ans". "Est-ce que ce sera possible ? Je ne sais pas. On veut qu’il puisse se développer à nos côtés. Notre objectif est de le conserver", a affirmé le président rennais.

Notre avis : Difficile de voir Rennes s'asseoir sur les chiffres fous annoncés pour un éventuel transfert d'Eduardo Camavinga. Le club breton tentera dans un premier temps de le conserver une saison de plus.

Vidéo - Deschamps sur Camavinga : "Ça va vite pour lui... mais vous, vous allez encore plus vite !" 01:11

Isco plairait à Chelsea

Alors qu'il ne fait pas toujours partie des plans de Zinédine Zidane cette saison, Isco pourrait regarder les différentes offres cet hiver. D'après The Mirror, Chelsea, qui est désormais autorisé à recruter, serait intéressé par le profil du milieu espagnol. Toujours selon le média anglais, le Real Madrid pourrait voir ce mouvement d'un bon oeil pour laisser de la place à Christian Eriksen, suivi par les Merengue lors du dernier mercato estival.

Notre avis : Le Real Madrid laissera-t-il partir facilement Isco ? Le style de l'ex-joueur de Malaga sera-t-il adapté à la Premier League ? Des questions qui compliquent un possible transfert.



Après le Japon, l'Argentine pour Iniesta ?

Selon plusieurs médias sud-américains, Javier Macherano, qui a signé à Estudiantes de La Plata, tenterait de convaincre Andres Iniesta, à Kobe depuis 2018, de le rejoindre en Argentine. "Il y a des conversations", a admis Juan Sebastián Verón, le président du club, à Radio Rivadavia à propos du champion du monde 2010.

Notre avis : A 35 ans, l'ex-milieu du FC Barcelone a encore de beaux restes. Des qualités techniques qui lui permettraient de briller en Argentine.

Après le Japon, un nouveau championnat pour Andres Iniesta ?Getty Images

Kolasinac dans le viseur de la Roma et de Naples

Après le succès du prêt de Chris Smalling à la Roma, le club entraîné par Paulo Fonseca regarde le marché anglais. Selon Sky Sports, les Romains cibleraient Sead Kolasinac, l'arrière gauche d'Arsenal, dès janvier. La Roma verrait en lui le successeur d'Aleksandar Kolarov. Le joueur de 26 ans serait aussi sur les tablettes de Naples et de son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso.

Notre avis : Il faudra regarder avec attention les matches de Premier League fin décembre. S'il démarre sur le banc, l'ancien joueur de Schalke 04 pourrait se poser des questions sur sa situation.

46 millions + Xhaka, la grosse offre d'Arsenal pour Ndidi

Selon les informations du Guardian, Mikel Arteta aurait fait de Wilfred Ndidi sa priorité au milieu de terrain pour la deuxième partie de saison. A tel point que les Gunners proposeraient 46 millions d'euros plus Granit Xhaka, auteur d'un début de saison décevant, pour s'offrir le joueur des Foxes.

Notre avis : En course pour une place en Ligue des champions, difficile de voir Leicester lâcher Wilfred Ndidi cet hiver.

C'est officiel, Mandzukic va jouer au Qatar

L'attaquant croate de 33 ans Mario Mandzukic s'est engagé ce mardi avec le club d'Al-Duhail pour les 18 prochains mois. Le club qatarien a déboursé 5 millions d'euros pour s'attacher les services du vice-champion du monde, qui retrouvera son ancien coéquipier Mehdi Benatia.