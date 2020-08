TRANSFERTS - Paul Pogba parti pour rester à MU, Thiago Silva et Kai Havertz tout prêts de filer à Londres, le Barça occuper à verrouiller le contrat de de Fati... Voici votre bulletin mercato du jour.

Pogba va rester à United

Interrogé par Sky Italia dimanche, Mino Raiola a annoncé que Paul Pogba ne quitterait pas Manchester United cet été. "Pogba est un joueur clé de Manchester United. Il y a un gros projet (à MU), et il en fait partie à 100 %. MU n'acceptera aucune offre pour vendre Pogba cet été. On va bientôt parler d'un nouveau contrat, ne vous inquiétez pas", a expliqué l'agent italo-néerlandais.

Transferts Rico confirme son départ du PSG IL Y A 7 HEURES

Notre avis : Cette déclaration confirme la dernière tendance. Pogba va bien rester à Manchester United.

Coutinho fait le point sur son avenir

Prêté au Bayern Munich et vainqueur de la Ligue des champions dimanche soir face au PSG (1-0), Philippe Coutinho a évoqué son retour imminent au Barça au micro de la Movistar. "Le retour à Barcelone ? Je n’ai pas pensé à cela. Je dois revenir et j’ai envie de travailler dur pour faire une grande saison. Je ne sais pas si cela sera à Barcelone", a toutefois prévenu le Brésilien, qui attend probablement de voir s'il rentre dans les plans de son nouveau coach Ronald Koeman.

Notre avis : Pas certai que le Barça compte encore sur Coutinho. A voir si Koeman changera la donne.

Le Barça veut augmenter la clause de Fati...

Selon les informations de Mundo Deportivo, le Barça souhaite rapidement rénégocier les conditions du contrat d'Ansu Fati. Le club catalan, qui souhaiterait notamment améliorer son salaire, songerait surtout à faire passer sa clause libératoire de 170 millions d'euros... à 400 millions. La jeune pépite des Blaugrana serait notamment courtisé par des clubs anglais.

Notre avis : Fati représente le présent et l'avenir du Barça. Logique que le club catalan souhaite le revaloriser.

Ansu Fati (FC Barcelone) Crédit: Getty Images

... et se séparer de Vidal

En plus d'avoir indiqué à Luis Suarez de ne pas compter sur lui pour la saison prochaine, Ronald Koeman aurait fait la même chose avec Arturo Vidal. Selon Mundo Deportivo, le nouvel entraîneur du Barça souhaite en effet se séparer de l'ancien milieu de la Juventus Turin, souvent annoncé sur le départ lors des derniers mercatos.

Notre avis : Koeman a décidé de renouveler son effectif et il ne fait pas semblant. C'est le grand ménage du côté des Blaugrana.

Rico va quitter Paris

Prêté avec option d'achat (10 millions d'euros) par Séville, Sergio Rico va très probablement quitter le PSG dans les prochains jours. "Je suis arrivé au PSG le 1er septembre dernier et je n'aurais jamais imaginé rencontrer une telle famille, écrit le portier, titulaire en demi-finale de la C1. Une famille de coéquipiers, d'amis qui se sont battus jusqu'à la fin pour écrire l'histoire de ce club. Finalement, cela ne s'est pas produit, nous n'avons pas pu ramener la coupe à Paris, mais je suis certain que ce groupe se battra fort pour atteindre une nouvelle finale bientôt. Ce fut un honneur de partager ces objectifs et ces rêves avec mon ami Keylor Navas dans cette compétition, ainsi qu'avec le reste de mes coéquipiers, le staff technique et nos merveilleux supporters. Ce club le mérite et son tour viendra." De quoi faire clairement comprendre un départ d'ici peu.

Notre avis : Le PSG va devoir trouver une nouvelle doublure à Navas.

Thiago Silva proche de Chelsea...

Après avoir disputé son dernier match avec le PSG dimanche soir face au Bayern Munich (0-1) en finale de la C1, Thiago Silva pense désormais à son avenir. Et selon les informations de Téléfoot, le défenseur brésilien devrait rejoindre Chelsea. Un contrat de deux ans est évoqué, avec une signature à prévoir dans la semaine. De son côté, Sky Sports parle d'un contrat d'une seule saison.

Notre avis : Thiago Silva a encore deux ou trois belles saisons devant lui. Joli coup pour les Blues.

... et Havertz aussi

Cette fois, tout est presque bouclé entre Chelsea et le Bayern Leverkusen pour Kai Havertz. Selon Fabrizio Romano, journaliste Sky Italia, les deux clubs ont un accord pour 80 millions d'euros + 20 de bonus. Les derniers détails devraient être rapidement réglés. Chelsea continue donc son mercato de feu...

Notre avis : Ziyech, Werner, Thiago Silva, Havertz... Chelsea réalise un sacré mercato.

La Juve prête à dégraissser

En ce jour de reprise du côté de la Juventus, La Gazzetta dello Sport confirme ce lundi que plusieurs joueurs restent sur le mercato : Douglas Costa, Bernardeschi, Ramsey, Rugani, De Sciglio, Alex Sandro. "Pour eux, les offres seront étudiées", écrit le quotidien italien. Paulo Dybala, lui, souhaiterait rester du côté du Piémont. Mais ses dirigeants n'excluent pas un départ en cas d'offres "irréfusables".

Notre avis : Lors du mercato, la Juve va devoir récupérer pas mal de liquidités. D'où le possible départ de Dybala, l'un des meilleurs joueurs de la saison.

Chala est à Dijon

Arrivé à Dijon selon L'Equipe, Anibal Chala est tout proche de rejoindre de DFCO. Selon L'Equipe, l'arrivée du latéral gauche équatorien de 24 ans a été retardée pour deux raisons : la crise sanitaire et des problèmes administratifs.

Notre avis : Autant dire la vérité, nous n'avons pas vu beaucoup de matches de Chala. Mais on l'observera de près cette saison.

Monaco prête Musaba

Ce lundi, l'AS Monaco a confirmé le prêt d'Anthony Musaba dans son satellite du Cercle Bruges. "Il est arrivé en Principauté peu après la reprise du groupe professionnel, à la fin du mois de juin. Transféré à l’AS Monaco en provenance du club néerlandais de NEC Nimègue, Anthony Musaba (19 ans) s’est engagé pour cinq ans avec les Rouge et Blanc", indique l'ASM dans son communiqué.

Notre avis : Le partenariat continue entre Monaco et Bruges. Musaba aura certainement plus de temps de jeu en Belgique.

Mendy prolonge à Leicester

Le milieu de terrain français de Leicester, Nampalys Mendy, 28 ans, a prolongé son contrat de deux saisons, jusqu'en 2022, ont annoncé les Foxes lundi. Formé à Monaco, "Papy" Mendy avait rejoint Leicester à l'été 2016, en provenance de Nice et alors que les hommes de Claudio Ranieri avaient été sacrés champions d'Angleterre pour prendre la difficile succession de N'Golo Kanté.

Blessé la première saison, il avait ensuite été prêté aux Aiglons la saison suivante. Mais lors de l'exercice 2018/2019, il avait pris part à 32 rencontres avec les Foxes. "J'ai aimé travailler avec Papy depuis que je suis arrivé à Leicester et plus je l'ai vu, plus j'ai été impressionné", a expliqué l'entraîneur Brendan Rodgers qui s'est dit "ravi" de la prolongation.

Notre avis : Bon choix du club et du joueur. Mendy peut encore continuer de grandir à Leicester.

Transferts La prolongation de Neymar, priorité des prochaines semaines au PSG ? IL Y A 9 HEURES