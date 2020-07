TRANSFERTS - Paris sur les traces d'un ancien joueur de Ligue 1, le Barça prêt à faciliter le départ d'Ivan Rakitic, des nouvelles du Bayern, de Jadon Sancho, d'Adrian Grbic et de Victor Osimhen… Tout est dans notre bulletin mercato de dimanche.

Le PSG pense à Saint-Maximin

Le Paris Saint-Germain suivrait de près la situation d'Allan Saint-Maximin selon les informations du Mail on Sunday. L'ancien Niçois signe une première saison tonitruante en Premier League sous les couleurs de Newcastle et attiserait les convoitises des meilleurs clubs du Royaume d'après le tabloïd britannique. Saint-Maximin, 23 ans, a signé 3 buts et 5 passes décisives en 21 matches de championnat. Il avait été recruté l'été dernier pour 18 millions d'euros. Les Magpies souhaitent impérativement conserver leur ailier, devenu la coqueluche de St James' Park.

Notre avis : Pas forcément une priorité pour un PSG armé en attaque avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi. Mais son profil a de quoi séduire les dirigeants parisiens.

Le Barça prêt à brader Rakitic ?

Ivan Rakitic va-t-il enfin quitter le Barça cet été ? Le milieu croate, annoncé partant à chaque mercato, pourrait rejoindre le FC Séville, club où il brillé avant de débarquer en Catalogne en 2014. Selon Sport, les dirigeants barcelonais seraient prêts à consentir un effort financier en réduisant considérablement le prix du joueur de 32 ans pour favoriser son retour en Andalousie. Le quotidien catalan précise que Séville entend récupérer Rakitic gratuitement alors qu'il lui reste un an de contrat avec Barcelone. Et ajoute que d'éventuelles négociations attendront la fin de la Ligue des champions au mois d'août.

Notre avis : Vu l'âge et le contrat de Rakitic, le Barça ne pourra pas en tirer une grosse somme de toute façon.

Play Icon WATCH Pjanic au Barça : tout pour s'intégrer, mais rien de nouveau à apporter 00:02:15

Flick veut garder Alaba et Thiago Alcantara

En marge de la victoire du Bayern Munich sur le Bayer Leverkusen (4-2) en finale de la Coupe d'Allemagne, Hnasi Flick est revenu sur les rumeurs de départ de David Alaba et Thiago Alcantara. "Je ferai tout mon possible pour garantir que nous pouvons conserver deux joueurs de ce niveau, a insisté l'entraîneur du FCB. Je tente de garder l'équipe telle quelle pour le moment." Alaba, 28 ans, est particulièrement convoité à un an du terme de son contrat. Pour sa part, Thiago Alcantara aurait manifesté son désir de quitter le club et serait dans le viseur de Liverpool.

Notre avis : On imagine mal le Bayern se séparer d'Alaba tant l'Autrichien s'est imposé comme un cadre essentiel en Bavière. C'est moins net pour Thiago Alcantara, sans remettre en cause son talent.

Play Icon WATCH Recrutement, institution, résultats : Pourquoi le Bayern fait mieux que tout le monde 00:08:58

Sancho aurait un accord avec Manchester United

Le Sun indique que Jadon Sancho et Manchester United se sont déjà mis d'accord sur les modalités d'un contrat, avec à la clé un salaire hebdomadaire de 140 000 livres (155 000) euros et un engagement de cinq ans. Mais cela n'a jamais été l'obstacle principal à un éventuel transfert de l'ailier du Borussia Dortmund chez les Red Devils. Pour l'instant, le BvB réclame 120 millions d'euros pour le joueur de 20 ans, auteur de 19 buts sous le maillot jaune et noir cette saison. Mais selon Sky Sports, les dirigeants mancuniens ne veulent pas proposer plus de 50 millions de livres (55 millions d'euros). Sancho est sous contrat jusqu'en 2022 avec Dortmund.

Notre avis : L'écart entre les deux parties est immense. Difficile d'envisager un accord dans ces conditions.

Grbic vers Brest

Adrian Grbic devrait bel et bien passer à l'étage supérieur la saison prochaine. Auteur de 17 buts en 26 matches avec Clermont en Ligue 2, l'attaquant autrichien est sur le point de rejoindre Brest selon les informations de RMC. Le club breton serait parvenu à un accord avec son homologue auvergnat pour une indemnité de 7 millions d'euros. Le joueur de 23 ans avait d'ores et déjà trouvé un terrain d'entente avec les dirigeants brestois sur la base d'un contrat de cinq ans. L'officialisation du transfert est attendue en début de semaine.

Notre avis : Superbe coup de Brest face à une forte concurrence. Grbic semble avoir les qualités pour réussir de belles choses en Ligue 1.

Osimhen à Naples, officialisation imminente ?

Le transfert de Victor Osimhen à Naples se précise. Gérard Lopez a laissé entendre dans La Voix du Nord que le départ du jeune attaquant nigérian pourrait être officialisé "à l'issue du week-end". "On a plusieurs offres, a révélé le président du LOSC. On a beaucoup échangé (…) Il m'a demandé et je lui ai donné le nom du club qui a mes yeux lui correspond le mieux." Ce club pourrait bien être Naples. "S'il va là-bas, il va être leur superstar, a ajouté Lopez. Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d'un footballeur. Il a cette capacité à performer sous pression." Le buteur de 21 ans a signé 13 réalisations sous le maillot des Dogues pour sa première saison en Ligue 1.

Notre avis : Osimhen a aussi la cote en Premier League. Mais Naples ressemble à un excellent point de chute pour lui permettre de progresser.

Victor Osimhen (Lille) en Ligue 1 le 13 décembre 2019 Crédit: Getty Images

