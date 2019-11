Mourinho voudrait Rabiot à Tottenham

Depuis son arrivée à la Juventus Turin cet été, Adrien Rabiot ne rentre pas toujours dans les plans de Maurizio Sarri et n'a pas le temps de jeu qu'il espérait. De plus, l'ancien Parisien fait face à une énorme concurrence au milieu de terrain (ndlr : Matuidi, Khedira, Pjanic, Ramsey, Emre Can, Bentancur). D'après Calcio Mercato, José Mourinho, le tout nouvel entraîneur de Tottenham, aurait coché son nom pour le rapatrier à Londres dès le mois de janvier prochain.

Notre avis : Après six mois à la Juve, il semble improbable de voir Adrien Rabiot s'engager avec Tottenham.

...Mais aussi Zlatan Ibrahimovic

Le nouvel entraîneur des Spurs aimerait avoir davantage de concurrence en attaque, derrière Harry Kane. Selon The Telegraph, le Special One souhaiterait faire venir Zlatan Ibrahimovic dès le mois de janvier prochain. Les deux hommes se sont côtoyés sous les couleurs de l'Inter Milan et de Manchester United. Même si le Suédois a fêté ses 38 ans le 3 octobre dernier, José Mourinho compterait toujours sur lui et tenterait de coiffer au poteau l'AC Milan.

Notre avis : malgré la confiance entre les deux hommes, Zlatan Ibrahimovic semble plus enclin à rejoindre l'Italie.

Piqué veut finir au Barça en 2022

Très sollicité cette semaine avec le nouveau format de la Coupe Davis, Gerard Piqué a de nouveau parlé de football. Ce vendredi, l'international espagnol s'est confié au Mundo Deportivo. Il a ainsi affirmé vouloir finir sa carrière au Barça en 2022. A ce moment-là, l'ancien joueur de Manchester United aura 35 ans.

Notre avis : si son corps suit, il n'y a actuellement aucune raison (et concurrence) qui ne l'empêche de jouer jusqu'en 2022.

L'Atletico Madrid et le Milan AC poussent pour Matic

Le milieu de terrain ne fait plus partie des plans d'Ole-Gunnar Solskjaer à Manchester United. Alors que le joueur de 31 ans sera en fin de contrat en juin 2020, de nombreux clubs se bousculent pour se l'arracher. Selon ESPN, l'Atletico Madrid et le Milan AC font partie de ceux qui sont les plus intéressés par le joueur serbe.

Notre avis : Même s'il doit revenir dans le coup physiquement, son style de jeu collerait à la philosophie de Diego Simeone.

Manchester United pense à Nicolo Zaniolo

Selon Il Messagero, Manchester United aurait coché le nom du milieu offensif italien Nicolo Zaniolo. Auteur d'un début de saison convaincant avec l'AS Roma, le joueur de 20 ans est déjà international italien (5 sélections). En cas d'offre, Manchester United pourrait inclure Chris Smalling, actuellement prêté à la Roma.

Notre avis : Peu de chance que cela aboutisse car Nicolo Zaniolo a récemment indiqué qu'il était "très heureux" à la Roma.

Fabio Silva, c'est 125 millions d'euros !

Le FC Porto a blindé Fabio Silva. Selon les médias portugais, la nouvelle pépite du football lustianien a signé un nouveau contrat avec le FCP afin de relever sa clause de résiliation à... 125 millions d'euros. C'est la clause la plus importante de l'histoire du foot portugais. La clause de départ de l'attaquant de 17 ans, qui reste sous contrat jusqu'en 2022, était jusqu'ici de 25 millions d'euros.

Notre avis : Une sage précaution...