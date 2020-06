TRANSFERTS - Robson Bambu, le défenseur central brésilien de 22 ans de l'Athletico Paranaense, également suivi par l'OL, le LOSC ou l'AS Rome, a passé sa visite médicale mardi à l'OGC Nice, qui devrait débourser 8 millions d'euros pour ce dossier. Sa signature pourrait avoir lieu dans les prochains jours

Le Gym est proche de connaître son premier renfort en juin. Le défenseur central brésilien Robson Bambu, sous contrat avec l'Athletico Paranaense (première division brésilienne) jusqu'en 2022, s'est soumis mardi à la traditionnelle visite médicale, préalable indispensable à tout engagement, a confirmé mardi l'OGC Nice. Sous réserve des résultats des examens médicaux, Robson Bambu, âgé de 22 ans (1m84) qui figurait sur les tablettes de l'OL, du LOSC et l'AS Roma pourrait parapher dans la semaine un contrat de cinq ans sans clause de valorisation selon des sources proches du club dans le cadre d'un transfert dont les modalités ne sont pas précisées.

Le rachat des deux dernières années du contrat avec Paranaense du jeune défenseur sud-américain formé à Santos s'élèverait à 8 millions d'euros, selon plusieurs sources proches des deux clubs et de médias brésiliens. D'ici la reprise de l'entraînement, le 15 juin, Bambu observera quatorze jours de confinement en raison de la pandémie de Covid-19, tout comme Dante, son compatriote et capitaine de l'équipe niçoise, rentré plus tôt du Brésil à cet effet.

Un autre défenseur, le Grec Konstantinos Tsimikas, âgé de 24 ans et évoluant à l'Olympiakos (contrat jusqu'en 2022), figurerait en bonne place sur les tablettes du club niçois à la recherche d'un latéral gauche. L'international (3 sélections) qui aurait été supervisé en septembre par l'OL et qui avait été proposé, il y a quelques mois à l'OM, serait assez proche de la Côte d'Azur, ce que dément pourtant, Julien Fournier, le directeur du football de Nice.

