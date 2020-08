MERCATO - Au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0), le gardien remplaçant du PSG, Sergio Rico, a confirmé, sur ses réseaux sociaux, son départ de la capitale. Prêté cette saison, le portier espagnol devrait retourner au FC Séville.

La courte histoire entre Sergio Rico et le PSG a bien pris fin ce dimanche à l'Estadio da Luz. Le gardien espagnol a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il quittait le Paris Saint-Germain. "Ce fut un honneur de partager des objectifs et des rêves avec mon ami Keylor Navas dans cette compétition, ainsi qu'avec le reste de mes coéquipiers, le staff technique et nos merveilleux supporters ..." a écrit Rico sur Twitter.

L'Espagnol est également revenu sur cette finale perdue face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. Et il souhaite le meilleur à ses désormais ex coéquipiers : "Au final nous n'avons pas pu ramener la coupe à Paris mais je suis sûr que ce groupe se battra dur pour atteindre bientôt une autre finale."

Un poste de numéro 2 vacant

Arrivé au PSG en septembre dernier après un prêt d'un an à Fulham, le portier de 26 ans appartenait toujours au club espagnol du FC Séville. Il aura disputé 10 matches avec le champion de France dont notamment la demi-finale de cette Ligue des champions face au RB Leipzig, après la blessure de Keylor Navas en huitième de finale. Après avoir prolongé son aventure parisienne de quelques semaines pour pouvoir disputer le Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, il dit donc au revoir à ses coéquipiers.

Son départ laisse ainsi la place de doublure de l'intouchable Keylor Navas vacante. Si le dossier du gardien remplaçant ne devrait pas être une priorité dans le mercato parisien, les dirigeants parisiens vont devoir se mettre au travail. Marcin Bulka, gardien numéro 3 cette saison au PSG pourrait monter en grade mais le jeune polonais de 20 ans espère pouvoir poursuivre sa progression en gagnant du temps de jeu. Un prêt est donc envisagé. De quoi pousser Paris à recruter malin pour épauler le Costaricien pour cette saison 2020/2021.

