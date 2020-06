TRANSFERTS - La piste menant Tonali au PSG se refroidit, Lacazette pourrait rejoindre la Serie A, il n'y a pas que l'OM sur Mbaye Niang... voici notre bulletin mercato du jour.

Tonali à Paris, ça se refroidit

Pisté depuis longtemps par le PSG, Tonali ne devrait pas poser ses valises à Paris. Le président de Brescia a expliqué le milieu de terrain ne voulait pas jouer en France : "Nasser voudrait Tonali au PSG, il m’a encore écrit aujourd’hui (dimanche, ndlr). Mais lui ne veut pas aller en France. Il préfère la Juve ou l’Inter."

Notre avis : Le PSG n’y est pour rien mais il passe à côté d’une pépite. Le club qui signera Tonali cet été réalisera l’un des plus beaux coups du mercato.

Lacazette, successeur de Lautaro à l’Inter ?

Conscients du départ prochain de Lautaro Martinez au Barca, les dirigeants de l’Inter commencent à travailler sur son successeur. Et selon Mundo Deportivo, il pourrait bien s’agir d’Alexandre Lacazette. Il représenterait un meilleur rapport qualité/prix que Timo Werner ou Edinson Cavani, eux aussi pistés par les Nerazzurri.

Notre avis : Etant donné qu’Arsenal cherche à se séparer d’un de ses attaquants, signer à l’Inter serait une bonne option pour Lacazette. Son association avec Romelu Lukaku pourrait être intéressante à suivre également.

Marseille n’est pas seul sur Niang

Mbaye Niang l’a concédé lui-même : "L’OM, c’est un club qui m’intéresse." Et si cette piste semble plaire au board marseillais et à André Villas-Boas, un autre club serait aussi intéressé par l’attaquant. Selon L’Equipe, Tottenham commencerait à se positionner sur le Sénégalais, tout comme l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco.

Notre avis : Niang devrait tout de même choisir l’OM, étant donné qu’il disputera à coup sur la prochaine Ligue des champions. Reste à savoir si ce transfert est réalisable d’un point de vue financier.

Milan bloque Bennacer

Il sera difficile de s’attacher les services d’Ismael Bennacer cet été. C’est en tout cas ce qu’affirme lundi la Gazzetta dello Sport, qui explique les dirigeants milanais n’ont pas l’intention de laisser partir leur pépite algérienne. Auteur d’une très bonne première saison à Milan, Bennacer ne serait pas à vendre, quel que soit le prix. De récentes rumeurs évoquaient notamment un intérêt du PSG pour le meilleur joueur de la CAN 2019.

Notre avis : Si à l’issue de la saison de Serie A le Milan AC ne se qualifie pas pour une compétition européenne, il sera sûrement difficile de convaincre Bennacer de rester en Lombardie.

Ighalo va rester à Manchester

Manchester United a officialisé lundi l’extension de six mois du prêt d’Odion Ighalo. Le club mancunien s’est mis d’accord avec le Shanghai Greenland Shenhua pour que l’attaquant reste jusqu’au 31 janvier 2021, alors qu’il devait initialement retourner en Chine le 31 mai.

Notre avis : L’extension de ce prêt permettra d’apporter un peu de concurrence à Anthony Martial sur les huit prochains mois de compétition.

