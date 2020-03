Roy Hodgson est désormais lié à Crystal Palace jusqu'en juin 2021. L'entraîneur anglais a en effet prolongé d'une année son contrat avec le club londonien vendredi. L'aîné des entraîneurs de Premier League (72 ans) vient juste de passer pour la première fois de sa carrière la barre des 100 matches de championnat anglais avec le même club.

Arrivé en 2017 chez les Eagles, Hodgson a mené le club à la douzième place en 2019. Crystal Palace est actuellement douzième après 28 journées cette saison, une place qui correspond à son budget soit le douzième du championnat. S'il va au bout de son contrat, Hodgson aura dirigé au plus haut niveau pendant plus de 44 saisons, dans des clubs en Angleterre, en Suède, en Suisse, en Italie, au Danemark, en Norvège, mais aussi à la tête de la Suisse, des Emirats arabes unis, de la Finlande et de l'Angleterre entre 2012 et 2016.