Mathieu Valbuena a prolongé d'un an et est désormais lié à l'Olympiakos jusqu'en 2021. "Le Maestro reste en rouge et blanc!" a tweeté le leader du championnat grec. Arrivé en mai à Athènes en provenance de Fenerbahçe (Turquie), l'ancien joueur de l'OM, âgé de 35 ans, a notamment contribué à éliminer Arsenal en seizièmes de finale de Ligue Europa.

En championnat, il a également été aligné lors de la récente victoire de l'Olympiakos sur le terrain d'un grand rival, le PAOK Salonique. Dans un tweet, Valbuena s'est dit "ravi" du renouvellement de son contrat.