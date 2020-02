Thiago Silva, départ à venir ?

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Si le défenseur brésilien attend un signe de ses dirigeants, ces derniers semblent toujours dans l'hésitation concernant leur capitaine... "Nous n'avons pas encore parlé d'une prolongation", a assuré Paulo Tonietto, l'agent de Thiago Silva, à Tuttomercatoweb. "Thiago aimerait rester, mais il n'écarte pas d'autres possibilités. Revenir à Milan ? Il a une belle relation depuis toujours avec le club. Si on ne prolonge pas à Paris, tout est possible", conclut-il.

Notre avis : Pas certain que le PSG propose une prolongation à Thiago Silva. Et Milan, qui cherche des éléments d'expérience (comme Ibrahimovic), pourrait songer à son retour...

Vidéo - Tuchel : "La prolongation de Thiago Silva ? On doit attendre" 00:32

Messi évoque son futur au Barça...

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo ce jeudi, où il aborde plusieurs sujets, Lionel Messi a également évoqué son avenir au Barça. S'il dispose d'une clause lui permettant de se libérer en fin de saison, le sextuple Ballon d'Or ne songe pas à l'activer.

"Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises. Tant que le club et les gens continueront à vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de problème (...) C’est mon idée, rester dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des champions, je veux continuer à gagner des Ligas, j’aspire toujours à cela", annonce Messi, qui assure "avoir toujours eu le choix", et "pas uniquement en raison de la clause". "À plusieurs reprises, j’aurais pu quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés, qui étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de partir et maintenant non plus", confie-t-il. Pour rappel, son contrat expire en juin 2021.

Notre avis : Sauf coup de théâtre, Messi restera et prolongera au Barça.

... et ouvre la porte à Lautaro

Toujours dans son interview, Lionel Messi a également évoqué l'intérêt du Barça pour Lautaro Martinez, son compatriote, qui évolue actuellement à l'Inter Milan. "Il est spectaculaire. Ça se voyait qu’il allait devenir un grand joueur. Aujourd’hui, il explose et il le montre. Il est très fort, il est très bon en un contre un, il marque beaucoup de buts. Il est très complet. Je souhaite que tout le monde puisse venir. Lautaro ressemble énormément à Luis Suarez (…) Luis a beaucoup d’expérience et il pourrait aider à l’adaptation de Lautaro dans le club et dans le championnat. Mais ce ne sont que des suppositions", a confié le numéro 10.

Notre avis : Lautaro a une clause de 111 millions d'euros. Au vu de son talent, le Barça, qui cherchera un numéro 9 l'été prochain, ferait bien d'y songer... En attendant, place à Martin Braithwaite.

Lautaro Martinez, Inter-SPALGetty Images

Carriço quitte Séville

Daniel Carriço et le FC Séville, c'est terminé. Après six ans et demi, le défenseur central de 31 ans rejoint la Chine et le Wuhan Zall FC. Le mercato chinois ferme ses portes le 28 février prochain.