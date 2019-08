Trapp dans l’impasse ?

D'après Le Parisien, l'Eintracht Francfort n'est pas disposé à payer les 10 millions d'euros que le Paris Saint-Germain réclame pour lâcher son gardien de but allemand Kevin Trapp. L'avenir de ce dernier reste donc particulièrement incertain.

Notre avis : Le Paris Saint-Germain ne veut peut-être pas devoir chercher un nouveau gardien de but, avant la fin du mercato estival.

Le Real Madrid a fait son choix au milieu

Selon Marca, le Real Madrid a fini par faire son choix au milieu de terrain. Un dernier renfort serait en passe d'arriver et il s'agirait donc de Donny van de Beek, pensionnaire de l'Ajax Amsterdam. Ce dernier fait également la Une de As. Paul Pogba, de son côté, devrait bel et bien rester du côté de Manchester United, ou devoir se trouver un autre club que le Real Madrid.

Notre avis : Sauf incroyable retournement de situation, Paul Pogba va donc bel et bien rester du côté de Manchester United.

Vidéo - Pogba veut-il rester à Manchester United ? Solskjaer en est convaincu 00:33

Solskjaer confirme pour Maguire

En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a été interrogé sur le dossier Harry Maguire (26 ans). Le pensionnaire de Leicester City s'apprête à débarquer à Manchester United et devenir le défenseur le plus cher de l'histoire car le transfert devrait se conclure autour de 90 millions d'euros. De son côté, le coach des Red Devils n'a pas vraiment démenti toutes ces rumeurs : "J'espère que les derniers petits détails pourront être mis en place. Espérons que nous pourrons annoncer quelque chose très bientôt. Finalisons d'abord les derniers détails."

Notre avis : Les deux entraîneurs ont confirmé la nouvelle, à quelques jours d’intervalle. Ne reste maintenant plus que l’officialisation, qui se fait attendre.

Vidéo - Transferts - Solskjaer : "Maguire ? Espérons que nous pourrons annoncer quelque chose très bientôt" 00:27

Un prêt de Coutinho à Arsenal ?

Sport annonçait samedi que le Barça était prêt à accepter l'option d'un prêt payant pour favoriser le départ de Philippe Coutinho. Le quotidien The Sun avance que cette hypothèse plaît à Arsenal. Un prêt payant de 27 millions de livres (29,5 millions d'euros) qui pourrait être négocié ce dimanche entre les dirigeants des deux clubs, puisqu'ils s'affrontent lors du Trophée Gamper.

Notre avis : Avec l’envie du FC Barcelone de s’en séparer à ces conditions-là, il est peu probable que le joueur reste bien longtemps en Catalogne.

Dybala s’apprête à donner sa décision

D'après le Corriere dello Sport, Paulo Dybala doit faire part de son choix à la Juventus Turin ce lundi. Partira-t-il du côté de Manchester United ou non ? Enfin, La Gazzetta dello Sport affirme que pour l'attaquant belge Romelu Lukaku, il s'agit du "dernier round" entre l'Inter Milan et la Juventus Turin. Le directeur sportif de la Vieille Dame serait d'ailleurs actuellement en Angleterre en pleines négociations, mais là encore, tout dépend de Paulo Dybala.

Notre avis : Encore un feuilleton qui dure mais dont l’issue est obligatoirement proche dans la mesure où le mercato anglais se termine le 8 août.

Manchester United piste Mandzukic

A en croire les dernières informations du Daily Mail, Manchester United est en passe de boucler l'arrivée de l'attaquant croate Mario Mandzukic. Le pensionnaire de la Juventus Turin devrait signer un contrat jusqu'en 2022, pour un salaire estimé à environ 5,6 millions d'euros par an. Dans la transaction, la Juventus Turin récupèrerait environ 13,5 millions d'euros.

Notre avis : Un transfert bénéfique pour le joueur qui va gagner beaucoup plus d’argent, mais pas forcément du temps de jeu.

James Rodriguez prêté à Naples ?

Selon La Repubblica, le Real Madrid et Naples ont conclu un pacte concernant le milieu offensif James Rodriguez. Ce dernier pourrait ainsi être prêté au club italien.

Notre avis : L’avenir du joueur semble décidément bien indécis et ce feuilleton pourrait encore durer une grande partie du mois d’août.

Tottenham ne lâche pas Lo Celso

Les Spurs de Tottenham auraient toujours la ferme intention de recruter Giovani Lo Celso. Des détails de son futur contrat circulent même dans la presse. La Gazzetta dello Sport rapporte que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, s'il était amené à venir, signerait un contrat d'une durée de cinq ans.

Notre avis : Le Betis Séville réalise décidément un mercato plus qu’intéressant et si ce transfert se confirmait, le club andalou devrait se remplir les poches.

Hatem Ben Arfa (Rennes) au duel avec Giovanni Lo Celso (Betis Séville)Getty Images

Ben Arfa se rapproche de la Sampdoria

A en croire les dernières informations de Tuttomercatoweb, le milieu de terrain offensif Hatem Ben Arfa, pisté également par le Genoa, se rapproche de plus en plus de la Sampdoria Gênes. Un rendez-vous entre les deux parties, qui seraient proches d'un accord, aurait même eu lieu ce samedi.

Notre avis : Une première expérience en Serie A semble donc se rapprocher pour le Français.

L'OL veut Reine-Adélaïde

Selon Le Progrès, l'Olympique Lyonnais suit toujours de près l'international Espoirs Jeff Reine-Adélaïde (21 ans), encore sous contrat avec Angers jusqu'en 2022. Mercredi dernier, Florian Maurice, le responsable de la cellule de recrutement de l'OL, était au match contre Arsenal, pour le superviser. L'Angevin intéresse également Lille, qui avait déjà formulé une offre de 12 millions d'euros, refusée par le SCO.

Notre avis : Angers ne semble visiblement pas disposé à le lâcher aussi facilement et il va falloir donc y mettre le prix.

Jeff Reine-Adélaïde fête un but lors de la rencontre Angers-Stade Rennais / Ligue 1Getty Images

Bakayoko poussé vers la sortie

A en croire The Telegraph, Chelsea est disposé à écouter les offres pour ses milieux de terrain Tiémoué Bakayoko (24 ans) et Danny Drinkwater (29 ans). Les deux joueurs ont été écartés par leur entraîneur Frank Lampard lors du dernier match amical des Blues, contre le Borussia Mönchengladbach samedi.

Notre avis : Le Français reste sur un prêt convaincant à Milan et il ne devrait pas avoir de soucis pour rebondir.

Officiel : Bennacer au Milan AC

Le transfert était annoncé depuis quelques semaines mais il n'a été officialisé que ce dimanche. Le Milan AC a annoncé l'arrivée d'Ismaël Bennacer en provenance d'Empoli. Le milieu algérien de 21 ans, brillant lors de la CAN remportée par les Fennecs, a signé un contrat de cinq ans avec les Rossoneri. Le montant du transfert est estimé à 16 millions d'euros.

Notre avis : Une très bonne recrue pour l’AC Milan qui s’offre les services d’un jeune joueur prometteur. Le plus dur pour le joueur sera de confirmer après son excellente CAN.

Et si Icardi ne jouait pas pendant deux ans ?

D'après la Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi et l'Inter Milan ne s'entendent décidément vraiment plus. Le joueur souhaite désormais rester mais le club veut qu'il se trouve une nouvelle formation. S'il reste, alors il ne jouera pas pendant les deux dernières années de son contrat, même s'il aura l'autorisation de s'entraîner avec l'équipe.

Notre avis : Un feuilleton qui n’en finit décidément pas et qui pourrait tout à fait se retourner contre le joueur lui-même.

Mauro IcardiGetty Images

Kovac ne voit pas Boateng quitter le Bayern

Jérôme Boateng, qui n'a jamais caché ses envies d'ailleurs, est toujours un joueur du Bayern Munich. Satisfait du match de son défenseur central samedi en Supercoupe d'Allemagne malgré la défaite 2-0 face à Dortmund, Niko Kovac ne voit pas Boateng quitter le Bayern : "Je pense que Jérôme Boateng a joué un bon match, il a bien joué avec Nicki [Niklas Sule] en défense centrale. Les erreurs que nous avons commises étaient principalement devant. Ainsi, lorsque les attaques de Dortmund sont arrivées par vagues, ils n'attaquaient pas seulement à deux ou trois joueurs mais parfois quatre, cinq ou six joueurs offensifs. Ce n'est pas facile à défendre quand on est en infériorité numérique. Je l'ai déjà dit : c'est notre joueur et pour le moment, cela n'a pas changé, donc il restera au Bayern Munich."

Notre avis : Un choix qui n’entrerait pas dans le cadre de la nouvelle politique du Bayern Munich, décidé à rajeunir ses troupes.

Vidéo - Transferts - Kovac ne voit pas Boateng quitter le Bayern 00:34

Le jeune Mejbri va rejoindre Manchester United

Selon Le Parisien, le jeune très prometteur Hannibal Mejbri (16 ans) va s'engager, ce mardi, avec Manchester United et signer un contrat de cinq ans, qui prendra effet le jour de ses 17 ans. Le milieu de terrain a été formé à l'AS Monaco, qui récupèrera la somme de cinq millions d'euros (+5 de bonus). Le principal intéressé est d'ailleurs sur place pour les derniers détails dont sa visite médicale.

Notre avis : Un nouveau jeune joueur qui quitte la France et qui pourrait jouer les premiers rôles sur la scène européenne dans peu de temps.