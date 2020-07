Le Roumain Mircea Lucescu a annoncé lundi qu'il renonçait à entraîner le club ukrainien du Dynamo Kiev, où son recrutement a déclenché la colère des supporters.

Le technicien roumain Mircea Lucescu a annoncé lundi qu'il n'entraînerait pas le Dynamo Kiev, où son recrutement avait déchainé les foule. Et pour cause, il avait entraîné les grands rivaux du Shakhtar Donetsk de 2004 à 2016. "C'est avec regret que j'ai décidé de renoncer à ma possible collaboration avec le Dynamo Kiev", a déclaré Lucescu, 74 ans, au journal roumain Gazeta Sporturilor. "Il m'est impossible de travailler dans l'environnement hostile qui a été généré notamment par le groupe des ultras", a-t-il ajouté.

La décision d'embaucher Lucescu, il y a une semaine, a déclenché un tollé chez les fans en raison de ses 12 ans passés chez l'ennemi. Sans club depuis février 2019, Lucescu a remporté 22 trophées avec le Shakhtar entre 2004 et 2016, dont une Coupe de l'UEFA en 2009. "Je voulais retourner au football, en Ukraine, où j'ai eu tellement de satisfactions", a justifié Lucecsu. Annoncée jeudi dernier, l'arrivée du Roumain avait été qualifiée de "crachat au visage de tous les fans du Dynamo", par le groupe d'ultras du club dans un communiqué sur Facebook.

Au cours de ses 40 ans de carrière, Lucescu a entraîné les sélections nationales de Roumanie et de Turquie, ainsi que plusieurs clubs en Roumanie, en Italie, en Turquie, en Ukraine et en Russie.

