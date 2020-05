TRANSFERTS - L'Inter Milan souhaiterait se faire prêter Samuel Umtiti, l'AS Saint-Etienne est passée à la vitesse supérieure pour le jeune parisien Adil Aouchiche, Nelson Semedo ne manque pas de courtisans dans les grands championnats européens, le SCO Angers chaud sur Paul Bernardoni, Liverpool proposerait trois joueurs en échange de Timo Werner... Voici notre bulletin mercato du jour.

L'Inter veut se faire prêter Umtiti

Le FC Barcelone et l'Inter Milan sont en actuellement en négociations pour le transfert de Lautaro Martinez. Alors que le Barça pourrait proposer un voire plusieurs joueurs en échange, les dirigeants interistes ont fait savoir à leurs homologues catalans qu'ils étaient intéressés par Samuel Umtiti, d'après les informations de Calcio Mercato. Cependant, les Nerazzurri auraient indiqué qu'ils souhaitaient juste se faire prêter le champion du monde 2018 sans que ce dernier ne rentre dans le deal pour Lautaro Martinez.

Notre avis : Concurrencé par Clément Lenglet au Barça, Samuel Umtiti pourrait réfléchir à cette proposition à un an de l'Euro.

Saint-Etienne lorgne Aouchiche

Selon L'Equipe, Adil Aouchiche serait fortement sollicité par l'AS Saint-Etienne. Dans son édition du jour, le quotidien explique que les dirigeants stéphanois ont rencontré les représentants du milieu offensif de 17 ans il y a quelques jours. Un joueur que Claude Puel souhaiterait compter dans son effectif la saison prochaine. Cependant, le dossier ne sera pas simple car les prétentions salariales d'Adil Aouchiche seraient passées de 50 000 à 100 000 euros brut mensuels. Le meilleur passeur français lors du dernier Mondial des moins de 17 ans, en fin de contrat aspirant avec le PSG en juin prochain, aurait également réclamé que sa prime à la signature passe de un à quatre millions d'euros.

Notre avis : Si ces chiffres sont confirmés, l'ASSE, qui ne devrait pas faire de folies sur le marché des transferts, ne devrait pas aller plus loin.

Semedo ne manque pas de courtisans

Ce lundi, le quotidien Sport faisait état d'un probable échange : d'un côté les Turinois Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio partiraient au Barça, de l'autre le Catalan Nelson Semedo s'en irait à la Juventus. Mais selon les informations d'El Mundo Deportivo, l'arrière latéral portugais fait l'objet d'autres sollicitations. Dans son édition du jour, le quotidien espagnol évoque notamment les intérêts de l'Inter Milan, de Manchester City, du PSG mais également du Bayern Munich.

Notre avis : Bien décidé à recruter Lautaro Martinez et Miralem Pjanic, le Barça pourrait inclure Nelson Semedo dans la transaction avec l'Inter Milan ou la Juventus.

Angers fonce sur Bernardoni

Selon les informations de RMC Sport, le SCO Angers aurait fait savoir à Ludovic Butelle, son gardien de but de 37 ans sous contrat jusqu'en juin 2021, qu'il ne serait plus titulaire la saison prochaine. Le club entraîné par Stéphane Moulin chercherait donc un nouveau numéro un. Le successeur de l'ex-Messin pourrait être Paul Bernardoni, prêté depuis deux saisons à Nîmes. Angers aurait proposé 6,5 millions d'euros mais les Girondins de Bordeaux ne souhaiteraient pas lâcher leur gardien de but de 23 ans à moins de 7,5 millions d'euros.

Notre avis : L'horizon de Paul Bernardoni à Bordeaux semble bouché. Alors que ses finances ne sont pas au beau fixe, les Girondins pourraient donc être tentés de lâcher l'ex-gardien de but de Troyes cet été.

Après deux saisons en prêt à Nîmes, direction le SCO Angers pour Paul Bernardoni ? Crédits Getty Images

Liverpool prêt à proposer trois joueurs pour enrôler Werner ?

Si l'on en croît les échos de la presse anglaise et allemande, l'intérêt de Liverpool pour Timo Werner, l'attaquant de Leipzig, n'est plus un secret. Selon The Athletic, les Reds seraient passés à l'étape supérieure puisqu'ils pourraient proposer trois joueurs en échange plus une certaine somme d'argent pour attirer l'international allemand de 24 ans. Les joueurs cités seraient ainsi Xherdan Shaqiri (28 ans), Harry Wilson (23 ans) et Marko Grujic (24 ans) (ndlr : ces deux derniers ont été prêtés cette saison à Bournemouth et au Hertha Berlin).

Notre avis : Deux jeunes joueurs ayant réalisé une belle saison plus un élément à forte expérience (Xerdan Shaqiri) : voilà une proposition qui pourrait faire réfléchir à deux fois Leipzig.

