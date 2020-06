Upamecano, Silva, Kalulu... les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi

TRANSFERTS - Arsenal a le feu vert pour négocier avec Upamecano, Thiago Silva veut rester en Europe, Kalulu ne devrait pas rester à Lyon... voici notre bulletin mercato du jour.

Arsenal prend les devants dans le dossier Upamecano

Et si Upamecano rejoignait le plus français des clubs anglais ? C’est en tout cas la tendance, si on se fie aux informations de Tuttosport. Julian Nagelsmann, l’entraîneur de Leipzig, aurait donné son feu vert à Arsenal pour entamer des négociations avec le défenseur. Le Milan AC serait donc hors de course.

Transferts Les échanges, une solution contre la crise ? IL Y A 18 HEURES

Notre avis : Arsenal, qui a besoin de renforcer son arrière garde, aura une charnière prometteuse si Upamecano s’engage. Il sera sans doute aligné aux côtés de William Saliba.

Dayot Upamecano Crédits Getty Images

Thiago Silva exclut un retour au Brésil

Alors que son aventure avec le PSG va prendre fin dans les prochaines semaines, Thiago Silva ne compte pas quitter l’Europe. C’est ce qu’il a affirmé dans un live Instagram avec le média brésilien Caras : "Tout le monde connaît l’affection que j’ai pour Fluminense (…) mais j’ai encore des objectifs à atteindre en Europe."

Notre avis : Thiago Silva a encore le niveau pour réaliser une ou deux bonnes saisons dans un bon club européen.

Play Icon WATCH Avec ou sans Cavani et Thiago Silva : Quel PSG en Ligue des champions cet été ? 00:03:55

Kalulu va s’engager au Milan AC

Le jeune défenseur de l’Olympique Lyonnais, Pierre Kalulu, va s’engager au Milan AC selon les informations de L’Equipe. Le latéral droit de 20 ans va signer son premier contrat professionnel avec le club lombard, alors que contrat stagiaire avec son club formateur prend fin. Sky Italia affirme de son côté qu’un contrat de cinq ans attend Kalulu à Milan.

Notre avis : C’est un coup dur pour l’Olympique Lyonnais qui avait fait de la signature de Kalulu une priorité.

Dortmund en pole position pour Bellingham ?

Selon les informations du Daily Telegraph, Dortmund aurait doublé Manchester United dans la course à la signature de Jude Bellingham. La pépite anglaise de 16 ans, qui évolue au Birmingham City FC, attire les plus grandes écuries européennes et il ne devrait pas rester longtemps en Angleterre. Le contrat du milieu de terrain prend fin en juin 2021.

Notre avis : Dortmund réaliserait un très joli coup en enrôlant Bellingham. S’il impressionne déjà en Championship, le jeune anglais devra néanmoins faire ses preuves à un plus haut niveau.

Jude Bellingham Crédits Getty Images

Kakuta vers Lens

Gaël Kakuta a trouvé un accord contractuel avec le RC Lens, selon les informations de L’Equipe. Le club promu va désormais devoir trouver un terrain d’entente avec Amiens, qui serait prêt à négocier. Cette saison, Kakuta a inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 24 matches de Ligue 1.

Notre avis : Ce transfert, dont le montant devrait tourner autour de 4 millions d’euros, serait une belle affaire pour le RC Lens.

Transferts Les 9 infos mercato qui vous ont échappé vendredi IL Y A UN JOUR