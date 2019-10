Valbuena revient sur l'affaire de la sextape : "Je voulais repartir de zéro"

Cette affaire aura laissé des traces. Et les deux principaux protagonistes en ont fait les frais. Si la Cour de cassation a renvoyé en juin dernier l'affaire en assemblée plénière pour décider si le "stratagème" policier dans l'enquête était déloyal, cette triste histoire de chantage à la sextape hante Mathieu Valbuena. Dans L'Equipe du jour, le milieu de terrain revient sur l'impact qu'a eu cette affaire sur sa carrière.

S'il a vu l'équipe de France s'éloigner après cette affaire éclatée fin 2015, il ne s'en cache pas : son choix de quitter la L1 est directement liée à ce sombre épisode. "Les gens n'étaient plus objectifs avec moi peu importe ce que je faisais sur le terrain. Je voulais repartir de zéro, dans un autre pays", explique-t-il dans le quotidien sportif avant d'enchaîner : "En France, quand on a une image, j’ai l’impression que les gens ne retiennent que ça, que le négatif. Quand ils entendent mon nom, ils ne se disent pas : 'C’est beau ce qu’il fait à 35 ans, il est parti de rien'. Non, ils pensent tout de suite à l’affaire".

Parti de Lyon en 2017, Valbuena a retrouvé le sourire loin de l'Hexagone. D'abord à Fenerbahçe. Et depuis cet été, il est à l'Olympiakos où il refait parler de lui du haut de ses 35 ans. "Je ne vais pas pleurer sur mon sort, conclut-il. À partir du moment où l’affaire a éclaté, j’ai bien vu sur qui je pouvais compter, qui était toujours à mes côtés. Le monde du foot est cruel, je n’ai pas attendu cette histoire pour le savoir. Ça a été le fil conducteur de ma carrière, mais, mentalement, je suis costaud".