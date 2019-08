Le Real Madrid fonce sur Van de Beek

Les quotidiens madrilènes AS et Marca en ont fait leur Une, vendredi matin, les Merengue s'activent pour faire venir le milieu offensif de l'Ajax. Le journaliste brésilien Marcelo Bechler va cependant plus loin et annonce que les négociations ne datent pas d'hier et qu'un accord a été trouvé entre le Real Madrid, l'Ajax Amsterdam et Donny van de Beek. Le Néerlandais devrait signer un contrat de 5 ou 6 ans avec le club madrilène dans les prochains jours. Une indemnité de transfert de 60 millions d'euros est évoquée. "Le Real Madrid a montré son intérêt mais les gens vont trop vite, a toutefois assuré Van De Beek. à Fox Sports. Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit".

Notre avis : L'arrivée de Pogba prend du plomb dans l'aile.

Maguire, futur défenseur le plus cher du monde

Les Red Devils ont craqué. Pour le Telegraph et Sky Sports, le transfert est bouclé. Le quotidien britannique assure que Manchester United a accepté d'acheter Harry Maguire à Leicester contre 93 millions d'euros hors bonus. Ceci ferait de l'international anglais de 26 ans, le défenseur le plus cher de l'Histoire.

Notre avis : Les dirigeants mancuniens ont acheté plusieurs défenseurs centraux ces dernières années pour peu de résultats. Cette fois, ils n'ont pas le droit àl'erreur.

Cavani ira au bout de son contrat au PSG

Même s'il est le meilleur buteur de l'Histoire du PSG et un de ses cadres actuels, Edinson Cavani reste au coeur de quelques rumeurs de transfert. L'avant-centre uruguayen, sous contrat jusqu'en 2020 avec le club parisien, s'est livré dans une interview accordée au Parisien. "J'ai déjà parlé la saison dernière", a lancé El Matador dans les colonnes du quotidien. "J'ai promis, pas seulement aux supporters, à moi aussi, que je voulais terminer mon contrat ici. Nous verrons ensuite si le football me fera rester ici. Ma décision sera peut-être de retourner chez moi, en Uruguay. Mais je me suis promis de finir ce contrat".

Notre avis : Ces déclarations mettent fin aux rumeurs improbables.

Edinson Cavani lors de PSG-DijonGetty Images

Accord entre Lukaku et la Juve

Jour après jour, l'échange Dybala-Lukaku se met en place. Selon le journaliste italien Romeo Agresti, correspondant pour Goal, l'international belge se serait mis d'accord avec la Vieille Dame sur un salaire à hauteur de 9 millions d'euros net par saison. Désormais, pour finaliser l'échange entre les deux attaquants, reste à Paulo Dybala de s'entendre contractuellement avec le club mancunien. Dans l'attente et avec cette somme, Romelu Lukaku serait le joueur le mieux payé de Serie A derrière Cristiano Ronaldo.

Notre avis : Une belle preuve du désir de la Juve pour l'avant-centre belge.

Vidéo - L'échange Lukaku-Dybala se rapproche : et si la Juve était la grande gagnante ? 03:54

Dybala très gourmand avec Manchester United

La "Joya" traîne des pieds. Selon La Gazzetta dello Sport et son journaliste Nicolo Schira, Paulo Dybala est réticent à l'idée rejoindre les Red Devils. Le club mancunien qui négocie avec son agent lui a pourtant proposé un salaire annuel de 12 millions d'euros et un contrat de 5 ans mais cela ne lui suffirait pas et d'autres discussions sont prévues.

Notre avis : Les dirigeants mancuniens pourront compter sur ceux de la Juve pour convaincre Dybala.

Vidéo - Pourquoi les cas Kean et Dybala ne sont que la continuité de l’arrivée de CR7 02:11

Correa se rapproche du Milan

Angel Correa pourrait rebondir en Lombardie. Selon Sky Italia, les Rossoneri, toujours décidés à enrôler l’attaquant de l’Atlético de Madrid et représentés par Zvonimir Boban et Frederic Massara, auraient rencontré à Milan les représentants du joueur. En cas de départ, l’attaquant argentin de 24 ans aurait fait comprendre son souhait de rejoindre le club milanais malgré une offre supérieure émanant de l’AS Monaco. Le Milan a déjà formulé une offre de 40 millions d’euros mais le club madrilène exigerait 50 millions d’euros.

Notre avis : L'Atlético devrait finir par accepter la proposition milanaise.

Angel CorreaGetty Images

Montpellier pense à Riou

A la recherche d’un gardien, le MHSC songe au gardien de Charleroi Rémy Riou pour compenser le départ de Benjamin Lecomte, parti à l’AS Monaco. Selon L’Equipe, pour l’heure “seule une prise d’informations” a été effectuée pour le portier de 31 ans. Riou pourrait ainsi retrouver Michel Der Zakarian, son entraîneur lorsqu’il évoluait au FC Nantes.

Notre avis : Le temps commence à presser et le club héraultais ne peut plus faire le difficile.

Rémy Riou lors de Nantes - Bordeaux en Ligue 1, le 13 décembre 2014AFP

Direction le Golfe pour Ribéry

Libre de tout contrat après avoir quitté le Bayern Munich, Franck Ribéry est à la recherche d'un nouveau challenge. Un temps lié à l'Eintracht Francfort, l'ailier de 36 ans pourrait finalement quitter l'Europe et rejoindre le Golfe, au Qatar ou en Arabie Saoudite selon les informations de Bild ce vendredi.

Notre avis : Une piste qui parait logique pour l'ancien Marseillais.

Franck RibéryGetty Images

Manchester City fixe son prix pour Sané

L'avenir de Leroy Sané est un véritable feuilleton depuis le début du mercato estival. Si Manchester City a déjà refusé une offre de 80 millions d'euros en provenance du Bayern Munich pour l'ailier de 23 ans, le club anglais a fixé le prix du joueur à 150 millions d'euros rapporte The Telegraph ce vendredi. Les Citizens espèrent prolonger le contrat de l'international allemand qui expire en juin 2021.

Notre avis : City semble tout de même en mauvaise posture et n'est pas à l'abri d'une surprise.

Coutinho proche du départ

Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone tiendrait enfin une offre pour Philippe Coutinho. Après des semaines de contacts et de travail interne, le club catalan disposerait d'une offre concrète d'un club dont le nom n'a pas été communiqué. Néanmoins, cette proposition permettrait à l'auriverde de toucher des émoluments similaires à ce qu'il gagne actuellement. Si le Barça aimerait vendre le Brésilien, le club envisage également un prêt avec option d'achat.

Notre avis : Tout cela reste encore assez flou et rien ne dit que Coutinho soit d'accord.

Bojan proche de l'Impact Montréal

L'ancien du Barça pourrait aller évoluer sous les ordres de Rémi Garde. Selon Sky Italia, Bojan Krkic est actuellement à Bologne pour rencontrer Joey Saputo, propriétaire de l'Impact Montréal. L'attaquant de 28 ans appartient toujours à Stoke City mais il n'imagine pas son avenir en Angleterre et s'entraîne à Barcelone ces derniers temps. Il pourrait choisir d'aller rebondir au sein de la franchise canadienne de MLS.

Notre avis : Une bonne porte de sortie pour un joueur quelque peu perdu.

Bojan Krkic.Getty Images

La Sampdoria pense à Ben Arfa

Libre depuis le mois de juin et la fin de son aventure d'une saison à Rennes, Hatem Ben Arfa n'a pas encore trouvé son prochain club. L'ancien Parisien dispose de touches en Espagne mais aussi en Italie selon Sky Italia. Le milieu offensif de 32 ans plait en effet à la Sampdoria qui cherche un renfort pour son attaque. Les Blucerchiati pistent aussi le Bordelais François Kamano qui est souvent annoncé du côté de Monaco.

Notre avis : Ben Arfa préfère l'Espagne mais doit surtout vite se décider.

Hatem Ben Arfa lors du match opposant Rennes à Nice, le 14 avril 2019Getty Images

Sheffield United casse sa tirelire pour McBurnie

Les Blades signent un transfert record. Sheffield United a officialisé l'arrivée d'Oli McBrunie en provenance de Swansea contre 19 millions d'euros. Ce montant constitue la plus grosse dépense de l'histoire du promu en Premier League. L'avant-centre de 23 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons. L'international écossais avait claqué 22 buts en 42 matches de Championship avec les Swans la saison dernière dont 2 contre sa nouvelle équipe.

Notre avis : Un joueur qui fera du bien au promu..

Le PSV rejette une offre du Séville FC pour Bergwijn

Le club andalou et son directeur sportif Monchi ne sont pas rassasiés. Le FC Séville a déjà recruté dix nouveaux joueurs cet été mais il espère boucler son marché en s'offrant Steven Bergwijn du PSV Eindhoven. Les dirigeants sévillans ont transmis une première offre de 25 millions d'euros à leurs homologues néerlandais pour l'ailier international de 21 ans, mais ceux-ci l'ont refusé selon Estadio Deportivo. Le PSV attend 40 millions et le Séville FC serait prêt à en dépenser 30 ce qui constituerait son achat le plus cher.

Notre avis : Les deux clubs devraient pouvoir trouver un terrain d'entente.

Steven Bergwijn, PSV EindhovenGetty Images

Porto officialise Agustin Marchesin

Les Dragons tiennent le remplaçant d'Iker Casillas. Comme attendu, il s'agit d'Agustin Marchesin. Le portier mexicain de 31 ans arrive en provenance du Club America contre une indemnité de transfert estimée 7,5 millions d'euros. Il a signé un contrat de quatre ans.

Notre avis : Un portier devra s'adapter au football européen.

Bordeaux se démène pour Koscielny

Les Girondins ne lâchent pas le défenseur central. Selon L'Equipe, Eduardo Macia, directeur du football de Bordeaux, et Hugo Varela, représentant de GACP, se sont rendus à Londres ce vendredi pour rencontrer les dirigeants d'Arsenal et les convaincre de céder Laurent Koscielny, 33 ans. Cependant, les Gunners réclament toujours un montant trop élevé pour le club français.