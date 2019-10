Meunier veut prolonger à Paris...

Thomas Meunier persiste et signe : il veut rester au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'international belge a réaffirmé cette volonté à beIN Sports. "Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent dire : ’j’ai joué avec Neymar, avec Cavani, Verratti ou Mbappé.’ Je fais partie de ce groupe, je suis complètement intégré, titulaire maintenant. Faut y gagner au change quand on quitte un club comme le PSG, ce qui n’est pas forcément évident", explique-t-il.

"Mon ambition est de rester, après on verra comment ça se passe et quelle sera la volonté du club, poursuit Meunier. Ils savent mon souhait, cela fait déjà 2 ans, même Antero Henrique avait des projets de prolongation par le passé mais ce n’était jamais venu sur la table. J’ai été patient jusqu’à maintenant, je le serai encore un peu. Je pense qu’à un moment donné, ça viendra."

Notre avis : Meunier a l'air certain de pouvoir prolonger au PSG. Le club de la capitale partage-t-il cette volonté ?

... et Verratti s'y sent bien

Si l'avenir de Thomas Meunier est donc incertain, cela semble tout l'inverse pour Marco Verratti. L'international italien, qui négocierait actuellement une prolongation de contrat, est devenu un "vrai Parisien" selon son frère Stefano. "Ses premières saisons étaient très bonnes. Il a ensuite connu des problèmes physiques et était peut-être moins bien. Mais quand tu peux t’entraîner tous les jours à 100 %, tu vois la différence. Il a plus de responsabilités au club ? C’est normal et c’est un plaisir pour lui. Il est devenu un vrai Parisien. Il est heureux ici et ça l’aide beaucoup", a confié ce dernier. L'histoire va donc (très) probablement continuer.

Notre avis : Sauf surprise de dernière minute, Verratti prolongera bientôt au PSG.

Le président du HAC confirme la piste Ben Arfa

Oui, Le Havre a bien tenté de recruter Hatem Ben Arfa. C'est Vincent Volpe, le président du HAC, qui l'a confirmé. "Nous avons pensé à lui. J’ai eu des contacts avec lui. J’ai trouvé le garçon charmant. Quoi que pensent les gens, j’ai trouvé quelqu’un de réfléchi. Il s’est montré ouvert, honnête, transparent et gentil. Il avait envie de quitter la France", a expliqué Volpe au site MaLigue2.fr

"Je ne partage pas son opinion, ajoute-t-il. Mais je crois que ce n’est pas impossible qu’il joue encore en France, et même en Ligue 2 avec nous. Il adore Paul Le Guen et c’est réciproque. Le courant passe très bien. Reste que c’est plus compliqué, car la saison passe. Les contacts, il y en a, il y en avait. J’ai du respect pour lui, et je l’aime bien. Il a vraiment envie de quitter la France pour des raisons personnelles. Il m’avait même fait comprendre qu’il était prêt à signer dans un club de D3 espagnol si l’opportunité se présentait."

Notre avis : HBA n'est visiblement plus tenté par une aventure française. S'il rebondit, ce sera à l'étranger. Mais où... et quand ?

Hatem Ben Arfa lors de la rencontre entre Rennes et Saint-EtienneGetty Images

Sancho et Håland dans le viseur du Real

Désireux de frapper fort lors des prochains mercatos, le Real Madrid étudierait (déjà) plusieurs plus pistes. Selon les informations d’El Desmarque et du Daily Mail, le club madrilène a notamment deux cibles : Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Erling Braut Håland (Salzbourg). Pour s'attacher les services du premier, Florentino Pérez va probablement devoir sortir un gros chèque. Quant au Norvégien, auteur de 18 buts en 12 matches avec son équipe, le montant risque d'être également élevé.

Notre avis : Le Real va-t-il miser sur la jeunesse ? Recruter ces deux joueurs, ce serait très fort. Mais également très (trop ?) cher.

Lampard veut garder Giroud

En manque de temps de jeu, Olivier Giroud pourrait quitter Chelsea lors du mercato hivernal. Problème, Frank Lampard, son entraîneur, aimerait le conserver. "Je veux qu’il reste ici (...) J’aime son professionnalisme. Il était très enthousiaste quand il m’a parlé. Nous avons eu une bonne conversation", a ainsi confié le coach des Blues, pas forcément enclin à laisser partir l'international français.

Notre avis : S'il veut disputer l'Euro avec les Bleus, Giroud va devoir probablement aller voir ailleurs l'hiver prochain.

L'Inter piste Rakitic et Matic

Antonio Conte ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Le nouvel entraîneur de l'Inter, qui réalisé déjà un gros travail avec le club lombard, veut étoffer son effectif. Selon La Gazzetta dello Sport, deux noms sont envisagés pour janvier : Nemanja Matic (Manchester United) et Ivan Rakitic (FC Barcelone). Des joueurs d'expérience qui feraient certainement un grand bien aux "Nerazzurri".