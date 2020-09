Plus de 70 millions offerts à Benfica pour Ruben Dias ! Et 45 donnés à Bournemouth pour Nathan Aké. Soit 115 millions d'euros dépensés en quelques jours pour s'attacher les services de deux défenseurs centraux. Manchester City, libéré des contraintes du fair-play financier, a bien repris ses "bonnes" habitudes. Avec une obsession cet été : renforcer une défense régulièrement pointée du doigt, quitte à sortir des chèques colossaux. Encore une fois. Car ce n'est pas nouveau avec les Citizens.

Depuis des années maintenant et notamment l’arrivée en 2016 de Pep Guardiola, l'autre club de Manchester fait des folies pour tenter de s'offrir une arrière-garde digne de ce nom et des ambitions du clubs dans le Royaume mais surtout en Europe. S’amuser à faire le total de toutes ces dépenses peut même donner le tournis.

Et ce n'est pas l'histoire de deux périodes un peu folles. Régulièrement, City a fait exploser la banque pour récupérer des défenseurs. En 2019, Guardiola voulait ainsi un nouveau latéral droit. Disposés à lui faire plaisir comme toujours, ses dirigeants ont alors mis la bagatelle de 65 millions sur Joao Cancelo ! Et même avant l'arrivée de Pep Guardiola, les Citizens avaient déjà craqué sur Nicolás Otamendi (45 millions en 2015) ou Eliaquim Mangala (45 millions en 2014), ce qui porte le total de dépenses à 640 millions d’euros pour la défense depuis 2014. C'est donc une vieille habitude. Le souci, c'est que ça n'a pas toujours porté ses fruits.

Pendant que Liverpool peut se gargariser d'avoir eu le nez creux avec Virgil van Dijk, Andrew Robterson, Joe Gomez et Alisson, Manchester City a connu quelques désillusions. Bien sûr, il y a des vraies réussites comme Ederson ou Aymeric Laporte, qui s'est imposé comme un pilier indispensable quand il n'est pas blessé. Mais sinon, Cancelo n'est pas parvenu à devenir un titulaire indiscutable. Et si Mendy a enchaîné les blessures, John Stones n'est lui pas le roc régulier que l'on était en droit d'attendre après son transfert et vu son potentiel. Et n’entre plus forcément dans les plans de Guardiola. L'héritier de Vincent Kompany, que City avait récupéré pour la modique somme de 8,5 millions en 2008, se fait ainsi attendre.