Rüdiger, un rebond à Paris ?

Selon les informations du Daily Mail, le PSG surveillerait l’évolution de la situation d'Antonio Rüdiger, le défenseur central de Chelsea. Pas forcément en odeur de sainteté chez les Blues, l'international allemand de 27 ans n'a plus la confiance de Frank Lampard et est invité à quitter le club londonien. Pour sa part, The Telegraph estime qu'il s'agirait d'une piste creusée par l'agent du joueur, qui aurait également sollicité Naples.

Ligue 1 La surprise : Letellier serait très proche du PSG IL Y A 3 HEURES

Notre avis : Pas la meilleure assurance tous risques, mais Rüdiger reste une piste intéressante et surtout abordable pour le club parisien.

City prépare une offre colossale pour Jules Koundé

Impérial avec le FC Séville cette saison, Jules Koundé (21 ans) fait saliver les cadors européens. Et l'un d'eux va prochainement dégainer. Le quotidien espagnol La Razón annonce que Manchester City, qui se casse les dents dans les dossiers Koulibaly et Gimenez, devrait bientôt formuler une offre XXL pour le défenseur français. Le média ibérique avance une proposition estimée à 70 millions d'euros + Nicolas Otamendi, qui n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'Etihad. Un package qui a clairement de quoi faire réfléchir le club andalou…

Notre avis : Il est sûrement là, le défenseur tant attendu par Pep Guardiola. Et on a hâte de voir la collaboration entre l’ancien Bordelais et le technicien catalan.

West Ham entre dans la danse pour Wesley Fofana

C'est le dossier de la fin de mercato du côté de l'AS Saint-Etienne. Wesley Fofana est fortement sollicité même si Claude Puel souhaiterait conserver son défenseur central de 19 ans. Mais les Verts pourront-ils résister ? Mercredi soir, Sky Sports révélait que West Ham avait transmis une offre de 26 millions d'euros plus 11 millions de bonus. Les Hammers viennent ici concurrencer Milan, mais surtout Leicester qui multiplie les offres depuis quelques jours. Dans une interview accordée à L'Equipe il y a deux semaines, le jeune Stéphanois avait annoncé son souhait de partir en Premier League.

Notre avis : Comme annoncé hier, Sainté aurait tort de s’asseoir sur un pactole aussi important même si Fofana est “vital” aux yeux de Claude Puel.

Wesley Fofana lors de Saint Etienne - Nice en Ligue 1 le 4 décembre 2019 Crédit: Getty Images

Arsenal penserait toujours à Coutinho

Son nom circule depuis déjà pas mal de temps du côté de l'Emirates Stadium. Une fois de plus, Philippe Coutinho est annoncé est à Arsenal. C'est le Daily Mirror qui rapporte l'information ce matin. En effet, les Gunners n'auraient pas encore abandonné l'idée de recruter l'international brésilien. Problème ? L'ancien milieu de Liverpool rentre dans les plans de Ronald Koeman, le nouveau technicien du FC Barcelone, qui ne serait pas disposé à laisser partir son joueur. Arsenal a également toujours un oeil sur Houssem Aouar.

Notre avis : Revanchard, confiance du coach, talent pur ; Philippe Coutinho a toutes les cartes en main pour réaliser une grande saison à Barcelone. Son départ n'est pas pour cet été.

Paris lâche l’affaire pour Dele Alli

Aussitôt évoquée, aussitôt refermé ? La potentielle arrivée de Dele Alli n'aura finalement été qu'un écran de fumée. Lancée par The Telegraph il y a quelques jours, la rumeur d'un prêt de l'international anglais a été entérinée. Le quotidien britannique avance que les demandes salariales du milieu de Tottenham auraient clairement refroidi les décideurs parisiens. Le PSG privilégierait désormais d'autres pistes.

Notre avis : Beaucoup de bruit pour pas grand chose. Paris doit recruter malin et à moindre coût.

De Alli - Koulibaly à Bakayoko : Paris, dix jours pour passer du rêve à la réalité

Le Hertha Berlin se positionne pour Reine-Adelaide

Alors que Rennes fait figure de principal prétendant, Jeff Reine-Adelaide serait également pisté par le Hertha Berlin, selon les informations de RMC Sport. L'OL serait d'ailleurs davantage enclin à vendre son joueur au club allemand plutôt qu'au Stade Rennais, concurrent direct des Gones dans la course à l'Europe.

Notre avis : “JRA” est inflexible : il ne veut que Rennes. Mais l’OL pourrait clairement être tenté de vendre son joueur à Berlin. En plus, le Hertha a les finances au beau fixe depuis son rachat il y a quelques mois...

Pourtant intransférable, Alfred Gomis se dirige bien vers Rennes

Alors que le président Delcourt avait fermé la porte à un départ de son joueur affirmant même que "ce serait suicidaire de laisser partir", Alfred Gomis (27 ans) devrait pourtant bel et bien rallier la Bretagne, comme l'affirme France Football. Rennes aurait trouvé un accord avec Dijon pour un transfert autour de 10 millions d'euros. Avec le départ de l'ancien gardien de la SPAL, quelques jours après celui de Runarsson, le club bourguignon se retrouve sans solution au poste de gardien et va devoir s’activer.

Notre avis : Un renfort de qualité dans les cages rennaises. Gomis a prouvé toute sa valeur depuis son arrivée en Bourgogne.

Alfred Gomis Crédit: Getty Images

Cuisance, la tentation Leeds

S’il s’est fait remarquer en fin de saison en participant à de nombreux matches avec le Bayern, Michael Cuisance (21 ans) pourrait tenter un nouveau challenge. Foot Mercato rapporte que Leeds serait prêt à faire une proposition d’achat pour l’espoir français. Et cela pourrait faire réfléchir l’ancien joueur de ‘Gladbach, qui souhaite enchaîner les matches.

Notre avis : À Leeds, Cuisance trouverait un environnement idoine pour éclore aux yeux du grand public. Mais le Bayern et surtout Hansi Flick tiennent au jeune Français et il sera difficile de les faire plier.

L’Atlético confiant pour le prêt de Lucas Torreira, mais...

Alors que Luis Suarez devrait prochainement être présenté, l'Atlético de Madrid négocierait également le prêt de Lucas Torreira. Annoncé vers le Torino il y a quelques jours, le milieu international uruguayen serait désormais proche de Madrid comme le rapporte Sky Sports. Mieux, le média britannique avance qu'il ne reste plus qu'à déterminer la présence ou non d'une option d'achat pour le joueur de 24 ans. Mais, le Torino reste toutefois à l'affût et avait même prévu de faire une offre de plus de 24 millions d'euros à Arsenal. Une option que le club londonien privilégierait pour s’offrir Houssem Aouar ou... Thomas Partey, le joueur des Colchoneros.

Notre avis : Torreira à Madrid, Partey à Londres ; le scénario est tout à fait plausible. Et tout le monde serait content.

La Lazio pense à Draxler, qui ne compte pourtant pas quitter Paris

S'il se sent bien dans la capitale française, Julian Draxler est tout de même poussé vers la sortie par ses dirigeants. Un nouveau club a manifesté son intérêt pour le champion du monde 2014. Le Corriere dello Sport rapporte que la Lazio aurait un oeil sur le milieu allemand. Les biancocelesti ne sont pas prêt à faire de folies pour l'ancien joueur de Schalke qui émarge actuellement à plus de 7 millions d'euros par an. Une somme que le club romain n'est pas enclin à proposer à Draxler.

Notre avis : Julian Draxler est l’une des plus grandes énigmes du football d’aujourd’hui. Un départ à Rome serait pourtant une excellente porte de sortie pour lui…

Elégant mais inconstant, Dele Alli pourrait-il changer le visage du PSG ?

Le Spartak insiste pour Aurier

Depuis quelques jours, le Spartak Moscou fait une cour assidue à Serge Aurier, le latéral droit de Tottenham. Et selon Sky Sports, le club moscovite espère toujours récupérer l'international ivoirien. Néanmoins, outre les réticences de la famille du joueur à rallier la Russie, l'ancien Toulousain privilégierait un challenge dans un grand championnat. Aurier avait notamment été cité à l'AC Milan, mais, faute de ressources, l'opération n'avait pu se concrétiser.

Notre avis : Le temps presse pour l’ancien Parisien qui a déjà refusé l’offre du Spartak. Une année de plus chez les Spurs n’est pas à écarter.

Le transfert de Javi Martinez à Bilbao pourrait capoter...

Dans l'air depuis plusieurs semaines, le retour de Javi Martinez apparaît pourtant de plus en plus incertain selon la presse allemande. Spox annonce que le club basque attend un signe du Bayern pour libérer le joueur de sa dernière année de contrat. Cependant, le club bavarois ne l'entendrait pas de cette oreille et espérerait récupérer 10 millions d'euros avec la revente du milieu de terrain. Bien loin du discours tenu il y a quelques semaines, promettant une rupture à l'amiable pour services rendus…

Notre avis : Tout va prochainement se décanter. Martinez n’a plus qu’un an de contrat à Munich et ne prolongera pas. Son retour à Bilbao dans les prochains jours semble évident.

Javi Martínez, FC Bayern München Crédit: Getty Images

Christian Gourcuff séduit par le profil de Valère Germain

En fin de contrat dans un an avec l'Olympique de Marseille, Valère Germain (30 ans) ne sera pas retenu par le club phocéen. L'Equipe rapporte un intérêt du FC Nantes pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco. Le joueur plairait beaucoup au coach nantais, Christian Gourcuff. Toutefois, c'est sur le plan financier que l'opération bloque puisque le club du président Kita n'est pas disposé à accéder aux exigences financières de l'OM.

Notre avis : Valère Germain n’entre pas franchement dans les plans de Villas-Boas. L’OM a tout intérêt à revoir ses attentes pour espérer récupérer quelque chose pour le joueur, en fin de contrat dans un an.

Ligue 1 Aouar, Draxler, Sanson : Les gros de L1 vont-ils réussir à dégraisser ? IL Y A 10 HEURES