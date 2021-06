Ce ne serait donc désormais plus qu'une question d'heures. Le journaliste italien Fabrizio Romano affirme, ce dimanche, via son compte Twitter officiel, que la visite médicale de Gianluigi Donnarumma est confirmée pour ce lundi matin. Une visite médicale qui aura lieu du côté de Florence, lieu du camp de base de la Squadra Azzurra, actuellement en plein Euro 2020. Par la suite, le portier international italien de l'AC Milan doit signer un contrat, avec le Paris Saint-Germain, courant jusqu'à la fin du mois de juin 2026. Un accord a d'ores et déjà été conclu entre les deux parties.

Transferts Les 10 infos mercato qui vous ont échappé samedi IL Y A 20 HEURES

D'autre part, Leonardo s'activerait également sur le cas Moise Kean. L'attaquant italien appartient toujours à Everton, qui n'a pas encore trouvé de remplaçant à Carlo Ancelotti, de retour sur le banc du Real Madrid. Alors qu'il attendrait la nomination d'un nouveau coach chez les Toffees, le directeur sportif du PSG aimerait beaucoup obtenir un nouveau prêt de l'avant-centre de 21 ans.

Transferts 70 millions d'euros pour Hakimi : le PSG fait monter les enchères HIER À 09:06