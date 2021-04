Agüero se rapproche du Barça

Alors que la presse anglaise indiquait il y a deux semaines que Sergio Agüero pourrait poursuivre sa carrière en Premier League pour battre le record du nombre de buts inscrits par Alan Shearer (ndlr : avec 257 buts au compteur, il devrait encore trouver le chemin des filets à 80 reprises), le média argentin Tyc Sports annonce mercredi que le Barça se serait rapproché de l'Argentin ces derniers jours. Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester City, va quitter le club du Nord de l'Angleterre en fin de saison.

Notre avis : Attirer "Kun" Agüero pourrait être un argument de plus pour le FC Barcelone afin de retenir Lionel Messi.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 15:00

Benedetto "sûr de revenir" un jour à Boca Juniors

Arrivé à l'OM en août 2019 et en fin de contrat en juin 2023, Dario Benedetto (30 ans) s'est confié sur un hypothétique retour à Boca Juniors dans les colonnes du média argentin La Jugada. "L’envie de revenir à Boca est toujours présente, Je suis venu avec ma famille en France et nous avons juré de revenir un jour. Je suis content à Marseille, je réalise mon rêve de jouer en Europe et j’en profite énormément... Mais comme je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis sûr de revenir à Boca, que ce soit comme joueur ou en tant que supporter", a-t-il déclaré.

Notre avis : Après une deuxième saison médiocre, son avenir à l'OM à court terme pourrait poser question.

Des paroles mais un discours hors-sol : McCourt peut-il encore sauver l’OM ?

André Silva pour remplacer Haaland à Dortmund ?

Selon les informations de Bild, le Borussia Dortmund suivrait de très près André Silva, l'attaquant de l'Eintracht Francfort, pour remplacer Erling Haaland qui pourrait quitter le BvB cet été. Le quotidien allemand évoque un montant de quelque 40 millions d'euros pour s'offrir l'international portugais, auteur d'une saison très aboutie : 25 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues.

Notre avis : Après un passage raté à l'AC Milan, l'attaquant de 25 ans ne serait pas contre l'idée de prouver qu'il peut réussir dans un très grand club.

"Avec Haaland au Barça et Mbappé au Real, tu ressuscites le duel Ronaldo-Messi"

Leicester vise Abraham

Depuis le 20 février dernier, Tommy Abraham n'a pas joué la moindre minute sous le maillot de Chelsea. Une situation qui inquiète évidemment l'attaquant international anglais (6 sélections). "Ce n'est jamais facile pour moi de prendre une décision, a affirmé Thomas Tuchel à propos du joueur de 23 ans dans des propos relayés par The Daily Mail. J'ai beaucoup de sympathie pour lui et je comprends qu'il puisse être agacé." Selon les informations du Sun, Leicester serait intéressé pour le récupérer l'été prochain.

Notre avis : Si sa situation n'évolue pas d'ici la fin de saison, il pourrait demander à quitter Chelsea lors du prochain mercato.

Real ou PSG : Pourquoi Mbappé ne s'est-il toujours pas décidé ?

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end 18/04/2021 À 18:34