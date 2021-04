Tottenham vise aussi Agüero

l'Evening Standard assurait que The Telegraph explique que l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, Sergio Agüero souhaiterait rester en Angleterre. Mercredi,assurait que l'Argentin comptait dépasser Alan Shearer , le recordman du nombre de buts inscrits en championnat anglais (ndlr : avec 257 buts au compeur, il doit encore trouver le chemin des filets à 80 reprises), et évoquait un intérêt de Chelsea. Jeudi,explique que l'ancien joueur de l'Atletico Madrid, en fin de bail à l'issue de la saison avec Manchester City , est également sollicité par Tottenham.

Notre avis : Sergio Agüero (ndlr : qui aura 33 ans le 2 juin prochain) serait complémentaire avec Harry Kane. Blessé à de nombreuses reprises cette saison, son physique suivrait-il ?

Sampaoli évoque le mercato estival de l'OM

Deux jours avant le déplacement de l'OM à Montpellier, Jorge Sampaoli a évoqué le mercato estival de sa nouvelle équipe. "Avec le président, nous ne parlons pas des moyens pour la saison suivante mais des besoins du club. La partie économique dépendra du président. Si on ne les a pas, il faudra être créatif. L'idée est d'avoir des joueurs de qualité et de recruter avec nos moyens. Nous n'aurons pas le budget des grands clubs mais nous serons ambitieux avec nos moyens", a-t-il indiqué en conférence de presse, avant de revenir sur les joueurs prêtés (Strootman et Radonjic).

"Nous regardons tous les joueurs du club pour diagnostiquer le profil des joueurs pour ma vision du jeu. Quand on arrive, certains joueurs peuvent s'adapter à la nouvelle méthode et d'autres non. Oui, nous suivons les joueurs qui sont prêtés", a ajouté le technicien argentin.

Notre avis : Lors du précédent mercato, même sans moyens dignes des tops clubs européens, l'OM de Pablo Longoria a déjà su se montrer malin (Milik, Lirola, Ntcham).

Luis Henrique souhaite rester à Marseille

Invité à s'exprimer en conférence de presse ce jeudi, Luis Henrique, arrivé l'été dernier, a évoqué ses débuts difficiles avec le club olympien. "C'était très difficile pour moi, je n'étais jamais parti du pays", a souligné le Brésilien qui assure "s'adapter de mieux en mieux". Ainsi le joueur de 19 ans souhaite poursuivre à l'OM où il est sous contrat jusqu'en juin 2025. "Je suis motivé pour gagner des matchs. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Je veux rester à Marseille, c'est évident", a-t-il souligné.

Notre avis : Revenu dans le coup ces dernières semaines, Luis Henrique semble avoir convaincu Jorge Sampaoli et pas seulement pour la fin de la saison.

Révélations sur le nouveau contrat XXL de De Bruyne

The Times révèle les chiffres du deal. En effet, le Belge deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League et empocherait environ 23 millions d'euros par saison. Ce mercredi, Kevin De Bruyne a prolongé son contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025 . Au lendemain de cette annonce,révèle les chiffres du deal. En effet, le Belge deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League et empocherait environ 23 millions d'euros par saison.

Notre avis : Des chiffres qui montrent, à juste titre, que Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle.

Manchester United fixe le prix pour Lingard

Jesse Lingard revit depuis qu'il a été prêté à West Ham fin janvier. Le joueur de 28 ans, qui a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives en 8 matches de Premier League, a retrouvé les Three Lions, pour la première fois depuis juin 2019, lors de la dernière trêve internationale. Ainsi, les Hammers souhaiteraient acheter le milieu de terrain. Pour cela, Manchester United, qui ne comptait plus sur lui, a fixé son prix : environ 34 millions d'euros.

Notre avis : West Ham, quatrième de Premier League, pourrait se qualifier en Ligue des champions... ce qui faciliterait l'achat de Jesse Lingard cet été.

Le Barça veut blinder Pedri

Pedri est l'une des belles satisfactions de la saison du Barça. Le jeune milieu de 18 ans, dont la présence dans le jeu est déjà déterminante pour le Barça, a marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues. En fin de contrat en juin 2022, Pedri est sollicité par les Blaugrana pour prolonger son bail comme l'affirme ce jeudi, Sport. Si aucun montant n'a fuité, le club catalan compte lui offrir un salaire à la hauteur de ses prestations.

Notre avis : Il s'agirait d'une récompense bien méritée pour Pedri.

Kluivert souhaite prolonger l'aventure à Leipzig

Lors du dernier jour du mercato estival 2020, Justin Kluivert a fait l'objet d'un prêt payant à Leipzig. Malgré une saison mitigée, l'ailier gauche de 21 ans (seulement 2 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues), qui appartient toujours à la Roma, aimerait rester en Bundesliga et l'a fait savoir dans une interview accordée à Algemeen Dagblad. "Je me sens bien ici. Est-ce que je souhaite rester ? Oui. A Leipzig en début de semaine, vous ne savez pas qui jouera le samedi. Nous avons 20 joueurs importants et un bon esprit d'équipe", a-t-il souligné au média néerlandais.

Notre avis : Rien ne semble encore joué sur ce dossier au regard des prestations mitigées du fils de Patrick Kluivert.

