Ribéry fixe ses conditions à la Fiorentina

En fin de contrat, Franck Ribéry va-t-il rester à la Fiorentina la saison prochaine ? Selon le Corriere Fiorentino, l'ancien joueur de l'OM et du Bayern Munich hésite encore. Mais il a fixé ses éventuelles conditions à la Viola : un maintien en Serie A et des ambitions sportives claires pour la suite. En Italie, il se murmure que le club de Monza, présidé par Silvio Berlusconi, souhaiterait le récupérer cet été. Mais uniquement en cas de promotion, ce qui est encore loin d'être le cas.

Notre avis : Ribéry est certainement déçu du rendement de son équipe depuis son arrivé. L'épisode du cambriolage l'a aussi marqué. Tout est encore possible pour son avenir.

Le Barça donne des garanties à Halaand...

C'est une information qui fait la Une de Mundo Deportivo ce mercredi. Selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone a un plan pour recruter Erling Haaland. Contrairement au Real Madrid, le club catalan pourrait lui garantir un rôle de majeur dans son équipe. MD parle ainsi de "référent". Mardi, Mino Raiola était revenu sur la volonté du Borussia Dortmund de conserver son attaquant une saison de plus. "Je peux confirmer que j'étais à Dortmund pour des discussions. Michael Zorc nous a fait comprendre que le BVB ne voulait pas vendre Erling cet été (...) Je respecte cette opinion, mais cela ne signifie pas automatiquement que je l'approuve. Le BVB a été très clair dans son opinion", a-t-il expliqué au média allemand Sport1.

Notre avis : Le Barça aimerait probablement attendre un an pour recruter Haaland, lorsque sa clause à 75 millions d'euros sera valable. Mais au vu de la concurrence, tout va probablement se jouer l'été prochain.

... et suit toujours Agüero

Du côté de l'autre quotidien proche du Barça, Sport, le mercato est toujours en Une ce mercredi. Mais cette fois, pas de Haaland mais bien Sergio Agüero. En fin de contrat avec Manchester City, l'attaquant argentin intéresserait les Blaugrana. Une opération qui a l'avantage d'être "low cost", comme le rappelle le quotidien ibérique. "Mais le joueur devra accepter des conditions avantageuses pour le club", écrit Sport, qui rappelle que la Juve reste à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Le Barça a visiblement les faveurs du Kun. Ce mariage est possible. Il aurait l'avantage de préserver plus ou moins les caisses du club blaugrana.

Thiago Silva pas pressé d'arrêter

Interrogé par Sky Italia après la qualification de Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions, mardi soir, Thiago Silva a epliqué vouloir prendre exemple sur Paolo Maldini et ainsi poursuivre sa carrière encore quelques années. "J'espère continuer comme ça. Je veux continuer à jouer à ce niveau et me rendre à la Coupe du Monde 2022", a expliqué l'ancien défenseur du PSG.

Notre avis : A 36 ans, Thiago Silva tient encore la route avec Chelsea. L'histoire est visiblement partie pour durer encore un peu.

Lopez définitivement à Sassuolo

Cette fois, c'est officiel et définitif : Maxime Lopez est un joueur de Sassuolo. Prêté par le club olympien, le milieu de terrain a vu son option d'achat automatique levée. "C'est officiel, je suis un joueur de Sassuolo. Et quoi de mieux que de le célébrer avec une victoire ?", a écrit l'intéressé sur les réseaux sociaux. L'OM devrait encaisser entre 1 et 3 millions d'euros de bonus.

Notre avis : En une saison, Lopez s'est imposé à Sassuolo. Le directeur sportif nous avait d'ailleurs confié toute sa satisfaction il y a quelques semaines.

