Le Real Madrid en avance pour Alaba

L'Europe est en train de se déchirer pour s'offrir les services du défenseur autrichien l'été prochain. Et selon le Guardian, le Real Madrid aurait une longueur d'avance dans les discussions avec le joueur. L'information, relayée par As, fait part d'une opération qui pourrait se conclure dans les semaines à venir, d'autant plus avec le climat actuel régnant autour de Sergio Ramos. Rien n'est pour autant définitif, avec notamment Liverpool qui pourrait revenir dans la course au vu de la situation délicate dans la défense des Reds...

Notre avis : Attention tout de même à Liverpool, qui ne semble pas avoir dit son dernier mot et dont la défense inquiète.

De Bruyne refuse une première offre de prolongation

Alors qu'il négocie actuellement une prolongation de contrat avec Manchester City, Kevin De Bruyne aurait refusé une première offre de prolongation de la part de ses dirigeants. L'information est signée du prestigieux Times, qui parle d'un possible nouveau bail de cinq ans pour l'international belge.

Notre avis : S'il y a un bien un joueur que les Citizens doivent prolonger, c'est De Bruyne. On a encore vu toute son importance dans la victoire contre Chelsea (3-1).

Kevin De Bruyne celebrates Manchester City's third goal Crédit: Getty Images

L'OM ÉTUDIE LA PISTE LIROLA

Selon les informations de Sky Italia, l'OM s'intéresse à Pol Lirola, latéral droit de la Fiorentina. Une offre de prêt avec option d'achat aurait été transmise au club toscan. Les Olympiens cherchent toujours une doublure à Sakai après le départ de Bouna Sarr l'été dernier pour le Bayern Munich.

Notre avis : Ca a l'air sérieux pour l'OM, tout comme la piste Centonze… Il faudra faire un choix.

MODRIC VA PROLONGER AVEC LE REAL

Alors que les prolongations de Sergio Ramos et Lucas Vazquez sont toujours à l'arrêt, Marca annonce une bonne nouvelle pour les fans des Merengue. Le journal espagnol révèle en effet que la direction madrilène a trouvé un accord avec Luka Modric pour une prolongation d'un an du Ballon d'Or 2018. En attendant celle du capitaine ?

Notre avis : Bonne nouvelle pour les Merengue, même si entre Modric et Ramos, il aurait mieux valu réussir à prolonger le capitaine.

MILIK N'IRA PAS A L'ATLETICO

Le Napoli serait-il trop gourmand pour son buteur polonais ? L'Atlético Madrid a en tout cas coupé les négociations avec Naples pour Arkadiusz Milik selon As, jugeant le montant demandé trop élevé. RMC indique de son côté que Marseille n'offrira pas non plus les 15 millions demandés pour l'attaquant.

Notre avis : Les Napolitains vont finir par s'en mordre les doigts s'ils n'arrivent pas à vendre Milik, pour qui 7 millions d'euros avaient été proposés.

Arkadiusz Milik sur le point de quitter le Napoli. Crédit: Eurosport

THOMAS LEMAR PLAIT A LEVERKUSEN

De retour en forme avec l'Atlético durant ces dernières semaines, le champion du monde 2018 voit sa côte remonter en Europe. France Football indique d'ailleurs que le Bayer Leverkusen, troisième de Bundesliga, cherche un joueur de côté et serait venu aux informations pour le gaucher de 25 ans. De retour parmi les titulaires de Diego Simeone, Thomas Lemar pourrait ainsi rejoindre l'Allemagne en cas d'offre intéressante. Pour rappel, il avait rejoint les Colchoneros en provenance de Monaco pour 70 millions d'euros à l'été 2018.

Notre avis : Ce serait dommage pour Lemar de quitter l'Atlético au moment où il revient en forme. Une belle fin de saison pourrait lui accorder un des derniers tickets pour l'Euro.

ERIC GARCIA A BARCELONE, EN ATTENDANT DEPAY ?

Le Barça a besoin d'un renfort dans sa défense, plombée par les blessures. Et selon Marca, un seul nom est envisagé, celui d'Eric Garcia, le défenseur central de Manchester City. L'international espagnol pourrait faire l'objet d'une offre très prochainement, avant de peut-être voir arriver Memphis Depay, toujours fortement souhaité par l'entraîneur des Blaugrana Ronald Koeman.

Notre avis : Le Barça a au moins ciblé les deux postes où il lui faut un renfort. Pour ce qui est de les réaliser, les finances semblent rester un problème de taille…

DEUX FRANÇAIS DANS LA SHORT-LIST POUR REMPLACER RAMOS ?

Avec son capitaine en fin de contrat en juin et plus que jamais sur le départ, le Real Madrid doit préparer l'après-Ramos. Et les Merengue ont déjà des profils pour remplacer l'international espagnol. Mundo Deportivo indique qu'une liste de cinq noms a déjà circulé, parmi lesquels deux français : le sévillan Jules Koundé et le joueur de Leipzig Dayot Upamecano. Les deux jeunes défenseurs de 22 ans seraient donc des potentiels candidats à la succession du monument Ramos.

Notre avis : La marche Real Madrid semble encore haute pour les deux joueurs, d'autant plus si c'est avec le statut de "Nouveau Ramos".

COMAN REPOUSSE L'INTERET DES DEUX MANCHESTER

Courtisé par Manchester United et Manchester City, Kingsley Coman aurait repoussé l'intérêt des deux clubs anglais d'après Kicker. L'international français, heureux au Bayern Munich, ne souhaiterait pas quitter la Bavière. Et de son côté, le club allemand ne voudrait pas s'en séparer.

Notre avis : C'est logique que les clubs anglais s'intéressent à Coman. Ça l'est aussi que ce dernier préfère rester au Bayern.

Kingsley Coman vom FC Bayern München Crédit: Getty Images

MONACO ET MARSEILLE SUR UN AILIER ANGLAIS ?

L'ailier gauche de Leicester City Demarai Gray est en fin de contrat en juin prochain, et il semble intéresser beaucoup d'équipes en Europe. Le Sun indique que l'ancien vainqueur de Premier League avec les Foxes, autorisé à signer un accord pour l'été prochain dès le mois de janvier, possède des touches avec Southampton, Benfica, mais aussi les clubs de Monaco et de Marseille.

Notre avis : Les Anglais n'aiment pas s'exiler loin de leur île en règle générale… Difficile d'imaginer Gray rejoindre la Ligue 1.

