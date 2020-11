Prolongera, prolongera pas ? C’est en tout cas le feuilleton du moment en Bavière. Si son départ semble se profiler jour après jour, David Alaba ne manque pas de solutions. Selon AS et Bild , l’hypothèse d’une arrivée de l’international autrichien à Madrid ne serait pas impossible. Côté madrilène, rien n’a filtré pour l’instant. Alaba est également convoité par les cadors européens notamment le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Manchester United et surtout Manchester City où Pep Guardiola n’a jamais caché son envie de retravailler avec le joueur de 28 ans.

Recruté pour 29 millions d’euros il y a un an, William Saliba (19 ans) n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Gunners. Et cette situation semble agacer Mikel Arteta, interrogé en conférence de presse. “J’en ai assez de cette situation. Comme vous le savez, on a essayé de lui trouver une porte de sortie. Avec le nombre de défenseurs centraux que nous avons dans l'équipe, nous avons dû le laisser en dehors de l'équipe, ce qui est douloureux. Maintenant, nous avons des blessures et nous aurions pu l'utiliser, mais cela fait partie du métier. (...) Nous allons revoir la situation dans les prochaines semaines et discuter avec lui pour voir quelle est la meilleure chose à faire. Mais cela dépendra aussi de lui et de la situation des autres joueurs.” Watford, Norwich et Brentford sont notamment intéressés pour récupérer le joueur en prêt.