La bataille Juve/PSG/Arsenal se confirme pour Aouar

Convoité par les cadors européens cet été, Houssem Aouar est finalement resté entre Rhône et Saône, faute d’offre satisfaisante. Alors qu’Arsenal a longtemps espéré attirer le joueur du côté de l’Emirates Stadium, le club londonien pourrait prochainement revenir à la charge, comme le rapporte Tuttosport dans son édition du jour. Outre les Gunners, la Juventus et le Paris Saint-Germain sont également toujours à l’affût pour recruter le néo-international français.

Notre avis : Houssem Aouar est promis à une (très) belle carrière. Reste à savoir qui décrochera le gros lot. L’OL ne bradera pas sa pépite, sous contrat jusqu’en 2023.

Dybala et la Juve négocient un nouveau bail

C’est l’un des sujets chauds du côté de la Juve. Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Vieille Dame, Paulo Dybala aurait pu quitter le Piémont cet été. Néanmoins, les négociations pour sa prolongation seraient en très bonne voie. C’est ce que confirme Fabio Paratici à Sky Italia. “Nous sommes en discussions pour étendre le bail de Paulo Dybala. Il veut rester et nous voulons le conserver. C’est une pièce de notre avenir. Nous allons continuer les négociations pour parvenir à un accord”, précise le directeur sportif italien.

Notre avis : Aucune surprise dans ce dossier. Dybala et la Juve, c’est une idylle qui va se prolonger.

Sergio Ramos bien parti pour prolonger au Real

Plus que jamais, Sergio Ramos est le taulier et l’âme de ce Real Madrid. Encore impérial samedi lors du Clásico, le capitaine des Merengue souhaiterait prolonger et serait déjà en pourparlers avec sa direction, comme le révèle AS ce lundi. L’international espagnol aimerait rempiler pour deux saisons avec une petite revalorisation salariale à la clef. Le défenseur perçoit actuellement un peu plus de quinze millions d'euros annuels.

Notre avis : Aucune surprise. Sous contrat jusqu’en 2021, Sergio Ramos va prolonger avec le Real. Et rentrer encore un peu plus dans la légende du club madrilène.

Après Thauvin, Séville cible Draxler

Décidément, le FC Séville apprécie la Ligue 1. Si le nom de Florian Thauvin circule depuis quelques semaines du côté du Sánchez Pizjuán, c’est celui d’un autre pensionnaire du championnat de France qui est évoqué en Andalousie. Selon Estadio Deportivo, les Sévillans surveilleraient également la situation de Julian Draxler. Le vainqueur de la Ligue Europa 2020 devra notamment affronter la concurrence de l’AC Milan, également intéressée par les deux joueurs, libres en juin prochain.

Notre avis : Les deux joueurs font partie des belles affaires de ces prochains mercatos. La concurrence sera féroce dans les deux dossiers.

Modric fait le point sur son avenir

Auteur d’une performance de haute volée dans le Clásico ce week-end (buteur lors de la victoire 3-1 des Madrilènes, Luka Modric (35 ans) a fait le point sur son avenir. Dans un entretien pour Four Four Two, le Ballon d’Or 2018 a fait le tour de ses options, notamment un éventuel retour à Tottenham. “Je suis trop âgé pour retourner chez les Spurs. J'ai encore une année de contrat au Real Madrid et ensuite nous verrons ce qui se passera. Je me sens bien et je veux continuer à jouer au football pendant encore quelques années. (...) Je me concentre sur Madrid et sur les choses que nous pouvons accomplir cette saison. Ensuite, j'irai m'asseoir avec la direction et nous trouverons la meilleure solution pour tout le monde.” L’international croate n’a plus qu’un an de contrat avec la Casa Blanca.

Notre avis : On retrouve du très grand Modric depuis quelques mois. Sa prolongation ne pourrait être qu’une très bonne chose pour le Real, d’autant plus que le prochain mercato estival des Madrilènes s’annonce agité.

Caleta-Car a bien refusé in extremis une offre de Premier League

Présent en conférence de presse d’avant-match ce lundi, Duje Ćaleta-Car (24 ans) a confirmé avoir reçu une offre de Premier League, dans la dernière ligne droite du mercato. “Oui, j'ai reçu une offre cet été d'un club de Premier League. C'était une belle offre pour l'OM et pour moi, mais j'ai préféré rester à l'OM pour jouer la Ligue des champions car c'est mon plus grand rêve. J'en rêvais quand j'étais jeune et c'est pourquoi je suis resté à l'OM”, a expliqué le natif de Šibenik. L’offre en question pourrait provenir de West Ham, qui avait jeté son dévolu sur le Croate après avoir échoué dans le recrutement de Tarkowski (Burnley).

Notre avis : Ćaleta-Car représente toujours une belle valeur marchande pour l’OM. Les Phocéens peuvent espérer récupérer un joli pactole en fin de saison, surtout si le Croate continue sur la lancée de la saison dernière.

Benedetto droit dans le mur : l’impossible quête du grand numéro 9 marseillais

Amalfitano rejoint Tavares en Arabie Saoudite

Un nouveau chapitre se tourne en Bourgogne. Après sept ans de bons et loyaux services, Romain Amalfitano (31 ans) quitte le DFCO. Le milieu de terrain s’est engagé avec Al Faisaly, le club de Julio Tavares, qui a également quitté le club d’Olivier Delcourt cet été. Le président dijonnais a d’ailleurs tenu à saluer le dévouement et l’investissement du frère de Morgan Amalfitano dans un communiqué. “Romain possède de belles qualités humaines, il a toujours collé à l’esprit de notre club. Il a adhéré au projet du DFCO et s’y est inscrit dans la durée. Il a bénéficié d’une bonne opportunité et émis le souhait de rejoindre Al Faisaly. Je suis allé dans son sens car il a toujours été exemplaire au DFCO.”

Notre avis : Avec près de 230 matches disputés avec Dijon, Amalfitano a marqué l’histoire du club bourguignon. Son départ ressemble en tout cas à une belle opportunité financière.

